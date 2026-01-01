Beschreibung

Einleitung Das Yasawa Island Resort lädt zum Träumen ein und ist bestens für einen Aufenthalt in der schönen Yasawa-Inselgruppe geeignet. Im Übernachtungspreis sind sämtliche Mahlzeiten und diverse Aktivitäten bereits eingeschlossen.

Lage Das Yasawa Island Resort liegt auf der Insel I-Ra innerhalb der Inselgruppe der Yasawas. Geniessen Sie himmlische Abgeschiedenheit in einem Gebiet, das für seine samtigen, weissen Sandstrände und das kristallklare tropische Wasser bekannt ist. Der Flugtransfer von Nadi zum Yasawa Island Resort dauert rund 35 Minuten.

Angebot Das Resort bietet einen Spa-Bereich, ein Restaurant unter freiem Himmel mit Sicht auf den Strand und das Meer, die Manasa’s Bar, einen Tennisplatz und einen wunderschönen Swimmingpool. Kajak, Stand Up Paddle Board und Katamarane stehen den Gästen zur Verfügung. Zudem werden inkludierte Ausflüge in die nähere Umgebung angeboten, wie Dorfbesuche, die Blue Lagoon Höhlen, Schnorchelausflüge und Picknicks an einem einsamen Sandstrand.