Beschreibung

Lage Das Tokoriki Island Resort liegt auf der gleichnamigen Insel in der Mamanuca Inselgruppe, rund 1 Stunden per Boot von Port Denarau oder 15 Minuten per Helikopter von Nadi entfernt.

Angebot Erkunden Sie Inselpflanzen mit uralten heilenden Eigenschaften auf einem geführten Spaziergang in der Natur, besuchen Sie das lokale Dorf, erleben Sie eine traditionelle Kava-Zeremonie oder treffen Sie die fijianischen Damen auf den handwerklichen Strandmärkten. Tauchen Sie mit dem PADI-Team in die wunderschönen Fiji-Gewässer ein oder schnorcheln Sie in den atemberaubenden Hausriffen. Weiter verfügt das Hotel über zwei Restaurants, einen Swimmingpool, den «Senikai» Spa, einen Tennisplatz und einen kleinen Supermarkt. Kostenloses WLAN ist nur in der Lobby und Lounge verfügbar.