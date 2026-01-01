Beschreibung

Lage Das Castaway Island Resort liegt rund 30 Kilometer westlich vom Flughafen Nadi, direkt an einem kleinen Riff. Die Insel erreicht man mit dem Boot in rund 1.5 Stunden oder per Helikopter und Wasserflugzeug in rund 10 Minuten.

Angebot Die Anlage bietet 4 Restaurants und 4 Bars, welche die Gäste mit frischen und lokalen Spezialitäten verwöhnen. Das Restaurant «1808» gehört zu den Besten des Landes und ist nur für Erwachsene zugänglich. Den Gästen stehen zwei Swimmingpools sowie ein vorzüglicher Wellnessbereich zur Verfügung. Es können zahlreiche sportliche Aktivitäten sowohl im Wasser als auch an Land ausgeübt werden. Einen tollen Blick auf die äusseren Inseln bietet eine Wanderung zum Gipfel von Castaway Island. Auch die kleinen Gäste sind auf dieser Insel herzlich willkommen und werden mit einem interessanten und abwechslungsreichen Animationsprogramm unterhalten.