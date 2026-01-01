Castaway Island Resort
Castaway
Beschreibung
Lage
Das Castaway Island Resort liegt rund 30 Kilometer westlich vom Flughafen Nadi, direkt an einem kleinen Riff. Die Insel erreicht man mit dem Boot in rund 1.5 Stunden oder per Helikopter und Wasserflugzeug in rund 10 Minuten.
Angebot
Die Anlage bietet 4 Restaurants und 4 Bars, welche die Gäste mit frischen und lokalen Spezialitäten verwöhnen. Das Restaurant «1808» gehört zu den Besten des Landes und ist nur für Erwachsene zugänglich. Den Gästen stehen zwei Swimmingpools sowie ein vorzüglicher Wellnessbereich zur Verfügung. Es können zahlreiche sportliche Aktivitäten sowohl im Wasser als auch an Land ausgeübt werden. Einen tollen Blick auf die äusseren Inseln bietet eine Wanderung zum Gipfel von Castaway Island. Auch die kleinen Gäste sind auf dieser Insel herzlich willkommen und werden mit einem interessanten und abwechslungsreichen Animationsprogramm unterhalten.
Zimmer
Die Zimmer sind traditionell eingerichtet und sehr geräumig. Der einzige Unterschied zwischen den Zimmerkategorien sind die Lage und der Ausblick. Die Island Bures liegen im üppigen tropischen Garten der Insel, die Ocean View Bures sind über die Gartenanlage verteilt und bieten einen tollen Ausblick auf die Lagune und den Strand. Im grossen Grand Bure mit 2 Schlafzimmern geniesst man vom Wohnbereich aus einen direkten Blilck auf den Strand.
Preis auf Anfrage
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