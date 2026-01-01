Kokomo Island Resort
Kadavu
Beschreibung
Lage
Das Kokomo Island Resort liegt in einem der schönsten Tauchgebiete Fijis, nahe Kadavu südlich von Viti Levu. Die Insel ist per Wasserflugzeug oder Helikopter innerhalb von 45–60 Minuten von Nadi aus erreichbar.
Angebot
Kokomo Private Island gehört zu den luxuriösesten Hotels in Fiji. Die grandiose Lage erlaubt es, mit der Crew vom hoteleigenen PADI Tauchcenter, innerhalb weniger Minuten am bekannten Great Astrolabe Reef zu tauchen oder zu schnorcheln. Im Resort werden kostenlos Schnorchel Ausrüstungen, Stand Up Paddle Boards und Kajaks verliehen. Kokomo Private Island verfügt über drei hervorragende Restaurants, drei gemütliche Bars, einen geruhsamen Spa Bereich, einen Tennis- und Basketball-Platz, ein Fitnesscenter, ein Kinderclub und zahlreiche Wanderwege auf der Insel mit tollen Aussichten über die Strände und Riffe. Im ganzen Resort gibt es kostenloses WLAN.
Zimmer
Die 21 Beachfront Villen und 5 Hilltop Residenzen liegen am wunderschönen Sandstrand, sind sehr geräumig und luxuriös eingerichtet und bieten viel Privatsphäre. Vom eigenen Sonnendeck mit privatem Swimmingpool ist der Strand in wenigen Schritten erreichbar. Alle sind mit den üblichen Annehmlichkeiten wie einem Fernseher, einer Klimaanlage, einem begehbaren Kleiderschrank, einer Regendusche, einer Badewanne und einer Aussendusche ausgestattet. Die Beachfront Villen verfügen über ein Wohnzimmer und bis zu 3 Schlafzimmer, während die Hilltop Residenzen zwischen drei bis sechs Schlafzimmer haben und über einen eigenen Koch und Butler verfügen.
Preis auf Anfrage
Loading map...