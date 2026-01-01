Beschreibung

Lage Das Kokomo Island Resort liegt in einem der schönsten Tauchgebiete Fijis, nahe Kadavu südlich von Viti Levu. Die Insel ist per Wasserflugzeug oder Helikopter innerhalb von 45–60 Minuten von Nadi aus erreichbar.

Angebot Kokomo Private Island gehört zu den luxuriösesten Hotels in Fiji. Die grandiose Lage erlaubt es, mit der Crew vom hoteleigenen PADI Tauchcenter, innerhalb weniger Minuten am bekannten Great Astrolabe Reef zu tauchen oder zu schnorcheln. Im Resort werden kostenlos Schnorchel Ausrüstungen, Stand Up Paddle Boards und Kajaks verliehen. Kokomo Private Island verfügt über drei hervorragende Restaurants, drei gemütliche Bars, einen geruhsamen Spa Bereich, einen Tennis- und Basketball-Platz, ein Fitnesscenter, ein Kinderclub und zahlreiche Wanderwege auf der Insel mit tollen Aussichten über die Strände und Riffe. Im ganzen Resort gibt es kostenloses WLAN.