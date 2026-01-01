Beschreibung

Lage Das First Landing Resort & Villas liegt in Lautoka, im Wester der Hauptinsel Viti Levu, da wo die ersten Seefahrer an Land kamen. Nach Nadi sind es nur 20 Minuten Fahrzeit.

Angebot Das «Mai Kana» Restaurant am Strand serviert à la Carte Menüs, während im «Big Foot Char Grill» Live-Cooking zu sehen ist. Der «The Coffee Spot» serviert neben Kaffee/ Tee auch Kuchen und Snacks. Im «Dream on Fiji Day Spa» werden Sie mit «Pure Fiji» Produkten verwöhnt. Beim Swimmingpool gibt es Poolsporttücher. Kayaks und Schnorchel Ausrüstungen stehen kostenlos zur Verfügung. Ein Kinderclub und zahlreiche Aktivitäten stehen ebenfalls zur Verfügung. Kostenloses WLAN gibt es nur im Barbereich.