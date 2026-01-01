First Landing Beach Resort & Villas
Lautoka
Beschreibung
Lage
Das First Landing Resort & Villas liegt in Lautoka, im Wester der Hauptinsel Viti Levu, da wo die ersten Seefahrer an Land kamen. Nach Nadi sind es nur 20 Minuten Fahrzeit.
Angebot
Das «Mai Kana» Restaurant am Strand serviert à la Carte Menüs, während im «Big Foot Char Grill» Live-Cooking zu sehen ist. Der «The Coffee Spot» serviert neben Kaffee/ Tee auch Kuchen und Snacks. Im «Dream on Fiji Day Spa» werden Sie mit «Pure Fiji» Produkten verwöhnt. Beim Swimmingpool gibt es Poolsporttücher. Kayaks und Schnorchel Ausrüstungen stehen kostenlos zur Verfügung. Ein Kinderclub und zahlreiche Aktivitäten stehen ebenfalls zur Verfügung. Kostenloses WLAN gibt es nur im Barbereich.
Zimmer
Das Resort verfügt über 36 geräumige Bures, Apartments und Villen. Garden- und Ocean Bures sind aus massivem Holz mit hohen Decken gebaut. Die Apartments und Villen mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmern verfügen über einen halbprivaten oder privaten Swimmingpool.
Preis auf Anfrage
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