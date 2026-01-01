Beschreibung

Lage Nach dem 40-minütigen Linienflug von Nadi nach Kadavu werden Sie am Flughafen abgeholt und in rund fünf Minuten Transferzeit zum kleinen Hafen gebracht. Hier wechseln Sie auf das Boot des Resorts und fahren in 45 Minuten zum Resort.

Angebot Vom Resort aus werden Ausflüge zum Schnorcheln, Tauchen, Fischen, Wandern, Kajaken und Vogelbeobachten angeboten. Wer in den fijianischen Sommermonaten zwischen November und April auf Kadavu ist, kann hier hervorragend surfen. Zum Ausgleich können Massagen im hoteleigenen Spa gebucht und delikate Mahlzeiten aus lokalen Zutaten genossen werden.