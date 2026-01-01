Matava Eco Resort
Kadavu
Beschreibung
Lage
Nach dem 40-minütigen Linienflug von Nadi nach Kadavu werden Sie am Flughafen abgeholt und in rund fünf Minuten Transferzeit zum kleinen Hafen gebracht. Hier wechseln Sie auf das Boot des Resorts und fahren in 45 Minuten zum Resort.
Angebot
Vom Resort aus werden Ausflüge zum Schnorcheln, Tauchen, Fischen, Wandern, Kajaken und Vogelbeobachten angeboten. Wer in den fijianischen Sommermonaten zwischen November und April auf Kadavu ist, kann hier hervorragend surfen. Zum Ausgleich können Massagen im hoteleigenen Spa gebucht und delikate Mahlzeiten aus lokalen Zutaten genossen werden.
Zimmer
Das Resort verfügt über zwei verschiedene Zimmerkategorien, es bieten jedoch beide einen tollen Ausblick auf den Strand und das Meer. Die Oceanview Bures sind in der Nähe des Hauptgebäudes gelegen, während die Honeymoon Bure auf einem kleinen Hügel angesiedelt sind und absolute Privatsphäre bieten. Beide Kategorien verfügen über einen Deckenventilator und eine eigene Veranda für die schönen Sonnenuntergänge. Eine Klimaanlage oder einen Fernseher sucht man in diesem Resort vergeblich.
Preis auf Anfrage
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