Six Senses Hotel Resort & Spa Fiji
Malolo
Beschreibung
Einleitung
Das Six Senses Hotel Resort & Spa ist das neueste Hotel in Fiji und den üblichen Standards der Six Senses Hotels angepasst. Wer nachhaltigen Luxus erleben möchte, ist hier richtig.
Lage
Das Six Senses liegt auf der Insel Malolo in den Mamanucas und ist in über 48 Hektaren schönster Natur eingebettet. Vom Flughafen Nadi sind es rund 10 Minuten per Helikopter oder von Port Denarau rund 35 Minuten per Boot.
Angebot
Die grosszügige Anlage bietet viel Privatsphäre zwischen den einzelnen Villen sowie zwei private Sandstrände. Das Resort verfügt über vier Restaurants und zwei Bars, welche für das leibliche Wohl sorgen. Sportlich aktive Gäste freuen sich über das Fitnesscenter, in welchem sogar ein Personal Trainer oder kostenlos Yoga Lektionen gebucht werden können. Im Experiences Center können Aktivitäten, Ausflüge in die Lagune oder Tauchkurse und -gänge mit dem hoteleigenen PADI-Tauchteam gebucht werden. Im Spa-Bereich erwartet die Gäste ein grosszügiges Angebot an Behandlungen und Massagen.
Zimmer
Über die gesamte Anlage sind 24 Villen und zahlreiche Residences verteilt. Die Villen sind zwischen 110 und 150 m² gross, die Residences sogar zwischen 600 und 1000 m² und verfügen über drei, vier oder fünf Schlafzimmer. Alle Residences sind unterschiedlich ausgestattet, da diese Privatpersonen gehören. Die Villen sind mit den üblichen Annehmlichkeiten ausgestattet und verfügen alle über kostenloses WLAN, eine grosse Terrasse und einen eigenen Swimmingpool.
Preis auf Anfrage
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