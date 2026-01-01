Beschreibung

Einleitung Das Six Senses Hotel Resort & Spa ist das neueste Hotel in Fiji und den üblichen Standards der Six Senses Hotels angepasst. Wer nachhaltigen Luxus erleben möchte, ist hier richtig.

Lage Das Six Senses liegt auf der Insel Malolo in den Mamanucas und ist in über 48 Hektaren schönster Natur eingebettet. Vom Flughafen Nadi sind es rund 10 Minuten per Helikopter oder von Port Denarau rund 35 Minuten per Boot.

Angebot Die grosszügige Anlage bietet viel Privatsphäre zwischen den einzelnen Villen sowie zwei private Sandstrände. Das Resort verfügt über vier Restaurants und zwei Bars, welche für das leibliche Wohl sorgen. Sportlich aktive Gäste freuen sich über das Fitnesscenter, in welchem sogar ein Personal Trainer oder kostenlos Yoga Lektionen gebucht werden können. Im Experiences Center können Aktivitäten, Ausflüge in die Lagune oder Tauchkurse und -gänge mit dem hoteleigenen PADI-Tauchteam gebucht werden. Im Spa-Bereich erwartet die Gäste ein grosszügiges Angebot an Behandlungen und Massagen.