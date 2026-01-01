Jean-Michel Cousteau Fiji Resort
Savusavu
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt an der Savusavu Bay im Süden von Vanua Levu. Fiji Link fliegt täglich von Nadi nach Savusavu, von wo Gäste vom Flughafen abgeholt und in rund 20 Minuten zum Resort gefahren werden.
Angebot
Im Resort befindet sich ein Restaurant sowie eine Bar. Im Restaurant werden lokale Gerichte serviert, welche mit einem Hauch von Asien verfeinert werden. Viele Zutaten werden vom hoteleigenen Garten gebraucht. Zudem bietet es einen Swimmingpool, einen Tennisplatz, ein Tauchcenter, ein Wellnesscenter, kostenlose Stand Up Paddle Boards, Kajaks und Schnorchel Ausrüstungen. Tauch- und Schnorchel-Ausflüge werden vor Ort organisiert. Wer mit Kindern reist, kann vom Kids-Club sowie einer eigenen Nanny (für Kinder bis 5 Jahre) profitieren.
Zimmer
Die geräumigen 25 Bures sind komfortabel ausgestattet. Die Gardenview Bure liegt inmitten der grünen Vegetation und die Oceanfront Bures liegen direkt am Strand und bieten viel Privatsphäre, ein Tagesbett und eine möblierte Terrasse mit Hängesessel. Die Reef Point Bures sind zweistöckig. Die obere Etage mit King-Bett und Balkon verfügt über einen separaten Schlafbereich für Paare, während die untere Etage ausreichend Wohnraum oder Schlafgelegenheiten für Kinder bietet.
Die Honeymoon Bures verfügen über einen Jacuzzi auf der Terrasse, während die Presidential Villa einen eigenen Pool hat. Alle Bures haben einen Deckenventilator, aber um die Ruhe richtig geniessen zu können, keinen Fernseher, kein Telefon und keine Klimaanlage, dafür kostenloses WLAN.
Preis auf Anfrage
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