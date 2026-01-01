Die geräumigen 25 Bures sind komfortabel ausgestattet. Die Gardenview Bure liegt inmitten der grünen Vegetation und die Oceanfront Bures liegen direkt am Strand und bieten viel Privatsphäre, ein Tagesbett und eine möblierte Terrasse mit Hängesessel. Die Reef Point Bures sind zweistöckig. Die obere Etage mit King-Bett und Balkon verfügt über einen separaten Schlafbereich für Paare, während die untere Etage ausreichend Wohnraum oder Schlafgelegenheiten für Kinder bietet.

Die Honeymoon Bures verfügen über einen Jacuzzi auf der Terrasse, während die Presidential Villa einen eigenen Pool hat. Alle Bures haben einen Deckenventilator, aber um die Ruhe richtig geniessen zu können, keinen Fernseher, kein Telefon und keine Klimaanlage, dafür kostenloses WLAN.