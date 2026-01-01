Badeferien im Hotel Alion Beach ab Schweiz
Badeferien im Hotel Alion Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkt an der "Kryo Nerou Bucht"
- aussergewöhnlicher Service
- wunderschöne Gartenanlage
- 4 Restaurants
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute nach Zypern. Vom Flughafen aus reisen Sie zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag Hotel Alion Beach
Das Alion Beach liegt spektakulär am langen Sandstrand "Glykou Nerou". Gleich dahinter liegt der grüne palmengesäumte Garten der in frischen, bunten Farben erstrahlt. Ein Luxushotel, in dem sich die Gäste sehr wohlfühlen und der Service erstklassig und zuvorkommend ist. Die Anlage und die Zimmer sind stilvoll, hell und komfortabel eingerichtet. Wenn Sie Abends gerne im lebhaften Ayia Napa ausgehen möchten oder Restaurants besuchen möchten, erreichen Sie dieses in ca. 1 Kilometer. Das Alion Beach wird Sie überzeugen und Ihnen gefallen.
8. Tag Rückreise
Ihre Reise ist vorbei und Sie fliegen von Zypern wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Side Sea View DZX2
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage