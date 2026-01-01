Badeferien im Hotel Alion Beach ab Schweiz

Hotel Alion Beach

Das Alion Beach liegt spektakulär am langen Sandstrand "Glykou Nerou". Gleich dahinter liegt der grüne palmengesäumte Garten der in frischen, bunten Farben erstrahlt. Ein Luxushotel, in dem sich die Gäste sehr wohlfühlen und der Service erstklassig und zuvorkommend ist. Die Anlage und die Zimmer sind stilvoll, hell und komfortabel eingerichtet. Wenn Sie Abends gerne im lebhaften Ayia Napa ausgehen möchten oder Restaurants besuchen möchten, erreichen Sie dieses in ca. 1 Kilometer. Das Alion Beach wird Sie überzeugen und Ihnen gefallen.