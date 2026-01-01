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Badeferien im TUI BLUE Atlantica Sungarden Park ab Schweiz

Das TUI BLUE Atlantica Sungarden Park auf Zypern ist ein modernes 4-Sterne-Hotel mit direktem Meerblick. Es bietet komfortable Zimmer, mehrere Pools und ein umfangreiches Freizeitangebot. Ideal für Paare und Familien, die einen erholsamen Urlaub mit Aktivitäten und gehobener All-Inclusive-Verpflegung in einer traumhaften Umgebung suchen.
Badeferien im TUI BLUE Atlantica Sungarden Park ab Schweiz
ab CHF 1243.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Spektakuläre Lage
- Mehrere Pools
- Vielfältiges All-Inclusive-Angebot
- Abwechslungsreiches Freizeitprogramm
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute beginnt Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz nach Larnaca auf Zypern. Ein Bustransfer bringt Sie vom Flughafen zum Hotel.

2-7. Tag TUI BLUE Atlantica Sungarden Park

Ein perfekter Tag im TUI BLUE Atlantica Sungarden Park beginnt mit einem Frühstück auf der Terrasse mit Meerblick. Vormittags entspannen Sie am Infinity-Pool oder erkunden die nahegelegenen Strände. Nach einem leckeren Mittagessen im Buffetrestaurant stehen sportliche Aktivitäten wie Fitnesskurse oder Beachvolleyball auf dem Programm. Am Nachmittag können Sie bei einem Drink an der Poolbar entspannen. Der Tag endet mit einem köstlichen Abendessen im Themenrestaurant und einer abendlichen Show oder Livemusik.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihre Reise und Sie fahren mit dem Bustransfer wieder an den Flughafen. Von da geht es per Flugzeug zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double Room DZX1
  • Verpflegung: All inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 03.07.2025

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1243.– / pro Person

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