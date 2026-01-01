Badeferien im TUI BLUE Atlantica Sungarden Park ab Schweiz

Heute beginnt Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz nach Larnaca auf Zypern. Ein Bustransfer bringt Sie vom Flughafen zum Hotel.

TUI BLUE Atlantica Sungarden Park

Ein perfekter Tag im TUI BLUE Atlantica Sungarden Park beginnt mit einem Frühstück auf der Terrasse mit Meerblick. Vormittags entspannen Sie am Infinity-Pool oder erkunden die nahegelegenen Strände. Nach einem leckeren Mittagessen im Buffetrestaurant stehen sportliche Aktivitäten wie Fitnesskurse oder Beachvolleyball auf dem Programm. Am Nachmittag können Sie bei einem Drink an der Poolbar entspannen. Der Tag endet mit einem köstlichen Abendessen im Themenrestaurant und einer abendlichen Show oder Livemusik.