Badeferien im TUI BLUE Atlantica Sungarden Park ab Schweiz
Badeferien im TUI BLUE Atlantica Sungarden Park ab Schweiz
ab CHF 1243.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Spektakuläre Lage
- Mehrere Pools
- Vielfältiges All-Inclusive-Angebot
- Abwechslungsreiches Freizeitprogramm
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute beginnt Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz nach Larnaca auf Zypern. Ein Bustransfer bringt Sie vom Flughafen zum Hotel.
2-7. Tag TUI BLUE Atlantica Sungarden Park
Ein perfekter Tag im TUI BLUE Atlantica Sungarden Park beginnt mit einem Frühstück auf der Terrasse mit Meerblick. Vormittags entspannen Sie am Infinity-Pool oder erkunden die nahegelegenen Strände. Nach einem leckeren Mittagessen im Buffetrestaurant stehen sportliche Aktivitäten wie Fitnesskurse oder Beachvolleyball auf dem Programm. Am Nachmittag können Sie bei einem Drink an der Poolbar entspannen. Der Tag endet mit einem köstlichen Abendessen im Themenrestaurant und einer abendlichen Show oder Livemusik.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihre Reise und Sie fahren mit dem Bustransfer wieder an den Flughafen. Von da geht es per Flugzeug zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Room DZX1
- Verpflegung: All inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1243.– / pro Person