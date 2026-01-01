Constantinou Bros Asimina Suites

Im Constantinou Bros Asimina Suites Hotel wird ein erstklassiger Service geboten und das Ambiente ist elegant und gediegen. Die Ausstattung ist hochstehend und das Spezielle am Hotel ist: Es gibt nur Suiten und diese sind in verschiedene Kategorien eingeteilt. Die Anlage ist von Palmen gesäumt und die grosse Poolanalge ist ein Highlight. Sie gehen Abends gerne aus und dies auch gerne zu Fuss?

Bis ins nächste lebendige Dorf sind es ca. 2 Kilometer und so können Sie abends auch in ein lokales Restaurant spazieren oder einen Drink in einer Bar geniessen. Das Hotel ist ein luxuriöses TOP Hotel und bei neuen Gästen sowie bei Repeatern sehr beliebt.