Badeferien im Constantinou Bros Asimina Suites Hotel ab Schweiz
Badeferien im Constantinou Bros Asimina Suites Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Nähe zum Ortszentrum
- wunderschöne Suiten
- 5 Sterne Luxus
- grosses Sportangebot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen ins sonnige Zypern. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel. Wir wünschen Ihnen wunderbare Ferien.
2-7. Tag Constantinou Bros Asimina Suites
Im Constantinou Bros Asimina Suites Hotel wird ein erstklassiger Service geboten und das Ambiente ist elegant und gediegen. Die Ausstattung ist hochstehend und das Spezielle am Hotel ist: Es gibt nur Suiten und diese sind in verschiedene Kategorien eingeteilt. Die Anlage ist von Palmen gesäumt und die grosse Poolanalge ist ein Highlight. Sie gehen Abends gerne aus und dies auch gerne zu Fuss?
Bis ins nächste lebendige Dorf sind es ca. 2 Kilometer und so können Sie abends auch in ein lokales Restaurant spazieren oder einen Drink in einer Bar geniessen. Das Hotel ist ein luxuriöses TOP Hotel und bei neuen Gästen sowie bei Repeatern sehr beliebt.
8. Tag Rückreise
Ihre Ferien neigen sich dem Ende zu und Sie fliegen wieder zurück in die Schweiz. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Condor
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung in einer Juniorsuite Inland View
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage