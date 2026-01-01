Badeferien im Napa Mermaid Hotel & Suites ab Schweiz
Badeferien im Napa Mermaid Hotel & Suites ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- moderne Zimmer
- Nähe zu Ayia Napa
- ca. 200 Meter bis zum Sandstrand
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz aus nach Zypern. Vom Flughafen aus reisen Sie zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag Napa Mermaid Hotel & Suites
Das Vierstern-Superior Hotel liegt ca. 200 Meter vom Strand "Grecian Beach". Zum lebhaften Zentrum von Ayia Napa, mit diversen Restaurants, Bars und Clubs, ist es ungefähr 1 Kilometer. Es überzeugt mit seinem modernen Design und der geschmackvollen Einrichtung. Von den hellen Zimmern aus, geniessen Sie eine wunderschöne Aussicht auf das blaue Meer. Für Familien oder Gäste die gerne geräumige Zimmer und Suiten haben, bietet das Hotel Executive Bungalows, Junior Suiten an. Ein luxuriöses Hotel, indem die Atmosphäre angenehm und entspannt ist.
8. Tag Rückreise
Sie treten Ihre Rückreise an und fliegen wieder zurück in die Schweiz. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Condor
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Twin Room
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage