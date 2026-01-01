Badeferien im Napa Mermaid Hotel & Suites ab Schweiz

Napa Mermaid Hotel & Suites

Das Vierstern-Superior Hotel liegt ca. 200 Meter vom Strand "Grecian Beach". Zum lebhaften Zentrum von Ayia Napa, mit diversen Restaurants, Bars und Clubs, ist es ungefähr 1 Kilometer. Es überzeugt mit seinem modernen Design und der geschmackvollen Einrichtung. Von den hellen Zimmern aus, geniessen Sie eine wunderschöne Aussicht auf das blaue Meer. Für Familien oder Gäste die gerne geräumige Zimmer und Suiten haben, bietet das Hotel Executive Bungalows, Junior Suiten an. Ein luxuriöses Hotel, indem die Atmosphäre angenehm und entspannt ist.