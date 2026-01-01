Badeferien im Anassa Hotel ab Schweiz

Anassa Hotel

Suchen Sie das Besondere? Dann werden Sie im Hotel Anassa fündig werden. Hier wird Luxus und Exklusivität grossgeschrieben. Die Zimmer und Suiten sind alle sehr geräumig, hell, wohnlich und im traditionellen Stil eingerichtet. Den grobkörnigen Sandstrand erreichen Sie, wenn Sie durch den grünen Garten gehen. An den zwei gepflegten Aussenpools können Sie den ganzen Tag entspannen, es sich gut gehen lassen und sich erholen. Zum Hotel gehören vier Restaurants darunter ein Gourmetrestaurant, ein À-la-carte-Restaurant, eine Taverne und ein internationales Buffet-Hauptrestaurant. Die Auswahl an Sport- und Wellnessangeboten ist vielfältig und im Thalassa-Spa werden Behandlungen, Massagen und Thalassotherapie angeboten. Luxus pur.