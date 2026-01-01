Badeferien im Anassa Hotel ab Schweiz
Badeferien im Anassa Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Luxuriöses Resort
- direkt am Strand
- Thalassa-Spa
- Junior Suiten mit Privatpool
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen nach Zypern und Ihre Traumferien beginnen. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel. Wir wünschen Ihnen traumhafte Ferien.
2-7. Tag Anassa Hotel
Suchen Sie das Besondere? Dann werden Sie im Hotel Anassa fündig werden. Hier wird Luxus und Exklusivität grossgeschrieben. Die Zimmer und Suiten sind alle sehr geräumig, hell, wohnlich und im traditionellen Stil eingerichtet. Den grobkörnigen Sandstrand erreichen Sie, wenn Sie durch den grünen Garten gehen. An den zwei gepflegten Aussenpools können Sie den ganzen Tag entspannen, es sich gut gehen lassen und sich erholen. Zum Hotel gehören vier Restaurants darunter ein Gourmetrestaurant, ein À-la-carte-Restaurant, eine Taverne und ein internationales Buffet-Hauptrestaurant. Die Auswahl an Sport- und Wellnessangeboten ist vielfältig und im Thalassa-Spa werden Behandlungen, Massagen und Thalassotherapie angeboten. Luxus pur.
8. Tag Rückreise
Vom Hotel reisen Sie an den Flughafen und anschliessend fliegen Sie zurück in die Schweiz. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Condor
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Garden View Room
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage