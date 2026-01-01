Mietwagenrundreise «Philoxenia» ab Larnaca

1 . Tag Anreise Tagesdistanz: ca. 20 km Flug von Zürich nach Larnaca. Übernahme Ihres Mietwagens und kurze Fahrt in die Stadt Larnaca. Je nach Ankunftszeit haben Sie noch genügend Zeit, die Moschee «Hala Sultan Tekke» zu besichtigen, welche idyllisch am Salzsee von Larnaca liegt. Übernachtung in Larnaca.

2 . Tag Larnaca - Platres Tagesdistanz: ca. 140 km Starten Sie den Tag mit dem Besuch des pittoresken und hübschen Dorfes Lefkara, welches für seine Handwerkskunst – vor allem die Spitzenstickerei – bekannt ist. Über das schöne Landesinnere erreichen Sie das typische und pittoreske Bergdorf Omodos mit seinem schönen Dorfplatz. Kurze Weiterfahrt nach Platres auf 1200 Meter, dem beliebten Sommerkurort vieler Zyprioten. Übernachtung in Platres.

3 . Tag Troodos-Gebirge Tagesdistanz: ca. 80 km Der heutige Tag gehört der Entdeckung des landschaftlich faszinierenden Troodos-Gebirges. Besuchen Sie die verschiedenen byzantinischen Klöster – wie das «Kykkos Kloster» – und die vielen hübschen Bergdörfer. Selbstverständlich darf heute auch der Besuch des Berges «Olympos», mit 1951 Meter die höchste Erhebung der Insel, nicht fehlen. Weiters empfehlen wir eine einfache und gemütliche Wanderung zum «Kaledonia Wasserfall». Übernachtung wie am Vortag.

4 . Tag Platres – Polis Tagesdistanz: ca. 110 km Fahrt durch das schöne Zederntal. Charakteristisch für das Tal sind die tausenden, endemisch wachsenden Zypern-Zedern. Über Stavros erreichen Sie bei Pachyammos die schöne Küstenregion im Westen Zyperns. Fahrt den schönen Sandstränden entlang zum charmanten Ort Polis. Übernachtung in Polis.

5 . Tag Akamas Nationalpark Tagesdistanz: ca. 70 km Besuchen Sie heute das Naturschutzgebiet auf der Akamas Halbinsel. Die aussergewöhnliche Vielfalt der Flora und Fauna wird Sie erstaunen. Hier befindet sich auch das bekannte «Bad der Aphrodite», wo die Göttin der Liebe und Schönheit jeweils Abkühlung gesucht haben soll. Übernachtung wie am Vortag.

6 . Tag Polis – Kalavasos Tagesdistanz: ca. 140 km Fahrt nach Paphos mit seinem alten Hafen. Hier bietet sich ein Besuch der bekannten «Königsgräber» und des «Haus des Dionysos», einer römischen Villa mit schönen Mosaiken, an. Über das römische Amphitheater von «Kourion» erreichen Sie Ihr heutiges Etappenziel. Übernachtung in Kalavasos

7 . Tag Limassol Tagesdistanz: ca. 70 km Unternehmen Sie einen Ausflug in der Region von Limassol. Besuchen Sie die bekannte Johanniterburg «Kolossi» oder die charmante Altstadt der Küstenmetropole von Limassol. Übernachtung wie am Vortag.

8 . Tag Rückreise Tagesdistanz: ca. 40 km Fahrt zum Flughafen Larnaca und Rückflug nach Zürich.