Mietwagenrundreise «Philoxenia» ab Larnaca
Mietwagenrundreise «Philoxenia» ab Larnaca
Preis auf Anfrage
ab/bis Larnaca
Highlights:
- pittoreskes Dorf Lefkara
- Entdeckung des Troodos-Gebirges
- Akamas Antionalpark
- Historisches Kalavasos
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Tagesdistanz: ca. 20 km Flug von Zürich nach Larnaca. Übernahme Ihres Mietwagens und kurze Fahrt in die Stadt Larnaca. Je nach Ankunftszeit haben Sie noch genügend Zeit, die Moschee «Hala Sultan Tekke» zu besichtigen, welche idyllisch am Salzsee von Larnaca liegt. Übernachtung in Larnaca.
2. Tag Larnaca - Platres
Tagesdistanz: ca. 140 km Starten Sie den Tag mit dem Besuch des pittoresken und hübschen Dorfes Lefkara, welches für seine Handwerkskunst – vor allem die Spitzenstickerei – bekannt ist. Über das schöne Landesinnere erreichen Sie das typische und pittoreske Bergdorf Omodos mit seinem schönen Dorfplatz. Kurze Weiterfahrt nach Platres auf 1200 Meter, dem beliebten Sommerkurort vieler Zyprioten. Übernachtung in Platres.
3. Tag Troodos-Gebirge
Tagesdistanz: ca. 80 km Der heutige Tag gehört der Entdeckung des landschaftlich faszinierenden Troodos-Gebirges. Besuchen Sie die verschiedenen byzantinischen Klöster – wie das «Kykkos Kloster» – und die vielen hübschen Bergdörfer. Selbstverständlich darf heute auch der Besuch des Berges «Olympos», mit 1951 Meter die höchste Erhebung der Insel, nicht fehlen. Weiters empfehlen wir eine einfache und gemütliche Wanderung zum «Kaledonia Wasserfall». Übernachtung wie am Vortag.
4. Tag Platres – Polis
Tagesdistanz: ca. 110 km Fahrt durch das schöne Zederntal. Charakteristisch für das Tal sind die tausenden, endemisch wachsenden Zypern-Zedern. Über Stavros erreichen Sie bei Pachyammos die schöne Küstenregion im Westen Zyperns. Fahrt den schönen Sandstränden entlang zum charmanten Ort Polis. Übernachtung in Polis.
5. Tag Akamas Nationalpark
Tagesdistanz: ca. 70 km Besuchen Sie heute das Naturschutzgebiet auf der Akamas Halbinsel. Die aussergewöhnliche Vielfalt der Flora und Fauna wird Sie erstaunen. Hier befindet sich auch das bekannte «Bad der Aphrodite», wo die Göttin der Liebe und Schönheit jeweils Abkühlung gesucht haben soll. Übernachtung wie am Vortag.
6. Tag Polis – Kalavasos
Tagesdistanz: ca. 140 km Fahrt nach Paphos mit seinem alten Hafen. Hier bietet sich ein Besuch der bekannten «Königsgräber» und des «Haus des Dionysos», einer römischen Villa mit schönen Mosaiken, an. Über das römische Amphitheater von «Kourion» erreichen Sie Ihr heutiges Etappenziel. Übernachtung in Kalavasos
7. Tag Limassol
Tagesdistanz: ca. 70 km Unternehmen Sie einen Ausflug in der Region von Limassol. Besuchen Sie die bekannte Johanniterburg «Kolossi» oder die charmante Altstadt der Küstenmetropole von Limassol. Übernachtung wie am Vortag.
8. Tag Rückreise
Tagesdistanz: ca. 40 km Fahrt zum Flughafen Larnaca und Rückflug nach Zürich.
Im Preis inbegriffen:
- Linienflüge mit Edelweiss (Basis K-Klasse)
- Freigepäck
- Flughafen- und Sicherheitstaxen
- 7 Übernachtungen mit Frühstück in ausgesuchten Hotels der Mittelklasse (***-****)
- Mietwagen Kat. C (Honda Jazz oder ähnlich)
- Ausführliche Routenbeschreibungen
- Betreuung durch Deutsch sprechende Reiseleitung
- Annullations- und SOS-Schutzversicherung
- Allfällige Flugzuschläge falls Basisklasse (K-Klasse) ausgebucht
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage