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Badeferien im Hotel Sunrise Jade ab Schweiz

An einem der schönsten Strandabschnitte Zyperns befindet sich das Sunrise Jade Hotel. Das neuste Hotel der Sunrise Group ist nur Erwachsenen vorbehalten und mit seiner ruhigen Umgebung und dem luxuriösen Jade-SPA die perfekte Adresse für einen romantischen Urlaub zu zweit. Die elegante und geschmackvolle Anlage lässt keine Wünsche offen!
Badeferien im Hotel Sunrise Jade ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkte Strandlage
- Adults Only
- Spa & Wellness Bereich
- Tauchschule im Hotel
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Larnaca. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

2-7. Tag Sunrise Jade

Geniessen Sie die Ruhe an dieser exklusiven Lage, am Pool und am Strand. Ideal um sich zu erholen und runter zu fahren. Das Essen geniessen Sie entweder in den À-la-Carte Restaurants oder im Buffet Restaurant. Weiter sollten Sie sich das Wellness Angebot auf keinen Fall entgehen lassen.

8. Tag Rückreise

Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double Inland View
  • Verpflegung: Halbpension
Preisbeispiel mit Abreise am 05.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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