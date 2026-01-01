Badeferien im Hotel Sunrise Jade ab Schweiz
Badeferien im Hotel Sunrise Jade ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkte Strandlage
- Adults Only
- Spa & Wellness Bereich
- Tauchschule im Hotel
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Larnaca. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Sunrise Jade
Geniessen Sie die Ruhe an dieser exklusiven Lage, am Pool und am Strand. Ideal um sich zu erholen und runter zu fahren. Das Essen geniessen Sie entweder in den À-la-Carte Restaurants oder im Buffet Restaurant. Weiter sollten Sie sich das Wellness Angebot auf keinen Fall entgehen lassen.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Inland View
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage