Badeferien im Hotel Sunrise Jade ab Schweiz

1 . Tag Anreise Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Larnaca. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

2-7 . Tag Sunrise Jade Geniessen Sie die Ruhe an dieser exklusiven Lage, am Pool und am Strand. Ideal um sich zu erholen und runter zu fahren. Das Essen geniessen Sie entweder in den À-la-Carte Restaurants oder im Buffet Restaurant. Weiter sollten Sie sich das Wellness Angebot auf keinen Fall entgehen lassen.

8 . Tag Rückreise Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.