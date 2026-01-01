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Badeferien im Sunrise Pearl Hotel & Spa ab Schweiz

Die Unterkunft befindet sich 45 Minuten vom Flughafen von Larnaca entfernt. Das luxuriöse Hotel liegt direkt am Sandstrand und bietet eine wunderschöne Poollandschaft. Zahlreiche Bars, Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten befinden sich nach bereits 100 m. Die Unterkunft besteht aus einem Hauptgebäude und mehreren Nebengebäuden.
Badeferien im Sunrise Pearl Hotel & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Wellnesszentrum
- Verschiedene Restaurants
- Grosszügige Zimmer
- Direkt am Strand
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie reisen heute von der Schweiz in Ihre Traumferien nach Zypern. Vom Flughafen Larnaca fahren Sie weiter in Ihre Unterkunft.

2-7. Tag Sunrise Pearl Hotel & Spa

Das weitläufige Sunrise Pearl Hotel & Spa bietet In- sowie Outdooraktivitäten für Gross und Klein. Freuen Sie sich auf den goldigen Sandstrand am Meer mit direktem Zugang vom Hotel. Tagsüber stehen Ihnen viele Animationen zur Verfügung und abends können Sie einen leckeren Drink zu unterschiedlicher Livemusik geniessen. Für Kinder von 4 bis 12 Jahren gibt es einen Miniclub mit Planschbecken und Kino.

8. Tag Rückreise

Heute enden Ihre Ferien und Sie fliegen wieder in die Schweiz. Vom Sunrise Pearl Hotel & Spa geht es direkt an den Flughafen, dann weiter mit dem Flugzeug nach Hause.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Condor
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe
  • Verpflegung: Halbpension
Preisbeispiel mit Abreise am 11.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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