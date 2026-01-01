Badeferien im Sunrise Pearl Hotel & Spa ab Schweiz
Badeferien im Sunrise Pearl Hotel & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Wellnesszentrum
- Verschiedene Restaurants
- Grosszügige Zimmer
- Direkt am Strand
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie reisen heute von der Schweiz in Ihre Traumferien nach Zypern. Vom Flughafen Larnaca fahren Sie weiter in Ihre Unterkunft.
2-7. Tag Sunrise Pearl Hotel & Spa
Das weitläufige Sunrise Pearl Hotel & Spa bietet In- sowie Outdooraktivitäten für Gross und Klein. Freuen Sie sich auf den goldigen Sandstrand am Meer mit direktem Zugang vom Hotel. Tagsüber stehen Ihnen viele Animationen zur Verfügung und abends können Sie einen leckeren Drink zu unterschiedlicher Livemusik geniessen. Für Kinder von 4 bis 12 Jahren gibt es einen Miniclub mit Planschbecken und Kino.
8. Tag Rückreise
Heute enden Ihre Ferien und Sie fliegen wieder in die Schweiz. Vom Sunrise Pearl Hotel & Spa geht es direkt an den Flughafen, dann weiter mit dem Flugzeug nach Hause.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Condor
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage