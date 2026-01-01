Badeferien im Sunrise Pearl Hotel & Spa ab Schweiz

1 . Tag Anreise Sie reisen heute von der Schweiz in Ihre Traumferien nach Zypern. Vom Flughafen Larnaca fahren Sie weiter in Ihre Unterkunft.

2-7 . Tag Sunrise Pearl Hotel & Spa Das weitläufige Sunrise Pearl Hotel & Spa bietet In- sowie Outdooraktivitäten für Gross und Klein. Freuen Sie sich auf den goldigen Sandstrand am Meer mit direktem Zugang vom Hotel. Tagsüber stehen Ihnen viele Animationen zur Verfügung und abends können Sie einen leckeren Drink zu unterschiedlicher Livemusik geniessen. Für Kinder von 4 bis 12 Jahren gibt es einen Miniclub mit Planschbecken und Kino.

8 . Tag Rückreise Heute enden Ihre Ferien und Sie fliegen wieder in die Schweiz. Vom Sunrise Pearl Hotel & Spa geht es direkt an den Flughafen, dann weiter mit dem Flugzeug nach Hause.