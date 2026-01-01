Badeferien im Capo Bay Hotel ab Schweiz
Badeferien im Capo Bay Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Direkte Strandlage
- Bars, Restaurants und Geschäfte in unmittelbarer Nähe
- Sehr geräumige Zimmer
- Saunabereich
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich nach Larnaca. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Capo Bay Hotel
Lassen Sie sich von der direkten Strandlage verzaubern und geniessen Sie Ihr Frühstück im Restaurant, bevor Sie die Tage am Pool oder am Meer verbringen. Für die Kinderanimation ist täglich gesorgt, so dass für alle was dabei ist. Den Wellnesbereich oder die diversen Sportangebote dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Abends können Sie im Sonnenuntergang entlang der Promenade flanieren und das warme Klima geniessen.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer (DB1)
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage