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Badeferien im Capo Bay Hotel ab Schweiz

Beginnen Sie Ihren Tag mit Blick auf das türkisblaue Meer: So ein Frühstück ist einfach herrlich! Das Hotel liegt in der hübschen Feigenbaumbucht, wo Sie sich am Sandstrand wunderbar erholen können. Am Abend lockt ein Spaziergang auf dem Promenadenweg.
Badeferien im Capo Bay Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Direkte Strandlage
- Bars, Restaurants und Geschäfte in unmittelbarer Nähe
- Sehr geräumige Zimmer
- Saunabereich
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich nach Larnaca. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

2-7. Tag Capo Bay Hotel

Lassen Sie sich von der direkten Strandlage verzaubern und geniessen Sie Ihr Frühstück im Restaurant, bevor Sie die Tage am Pool oder am Meer verbringen. Für die Kinderanimation ist täglich gesorgt, so dass für alle was dabei ist. Den Wellnesbereich oder die diversen Sportangebote dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Abends können Sie im Sonnenuntergang entlang der Promenade flanieren und das warme Klima geniessen.

8. Tag Rückreise

Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer (DB1)
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 28.05.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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