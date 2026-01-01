Badeferien im Capo Bay Hotel ab Schweiz

Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich nach Larnaca. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

Capo Bay Hotel

Lassen Sie sich von der direkten Strandlage verzaubern und geniessen Sie Ihr Frühstück im Restaurant, bevor Sie die Tage am Pool oder am Meer verbringen. Für die Kinderanimation ist täglich gesorgt, so dass für alle was dabei ist. Den Wellnesbereich oder die diversen Sportangebote dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Abends können Sie im Sonnenuntergang entlang der Promenade flanieren und das warme Klima geniessen.