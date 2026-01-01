Geniesserwoche – Zypern für Golfer ab Paphos

1 . Tag Anreise Flug von Zürich nach Larnaca oder Paphos. Anschliessend privater Transfer zum Hotel Annabelle in Paphos.

2 . Tag Aphrodite Hills Golf Club Morgens Übernahme Ihres Mietwagens beim Hotel. Fahrt zum «Aphrodite Hills» Golf Club (Par 71/6299 m), wo wir für Sie eine Tee Time reserviert haben. Der 18-Loch Championship-Golfplatz thront auf zwei 300 Meter hohen Plateaus und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Meer (Fahrt ca. 30 Minuten). Am Nachmittag lohnt sich ein Abstecher zu den nahegelegenen Überresten des römischen Amphitheaters von «Kourion».

3 . Tag Eléa Golf Club Der anspruchsvolle «Eléa» Golfplatz (Par 71/6775 m), vom legendären Sir Nick Faldo entworfen, liegt idyllisch eingebettet in der schönen Natur (Fahrt ca. 15 Minuten). Auf diesem ChampionshipGolfplatz haben wir für Sie heute eine Runde Golf gebucht.

4 . Tag Troodos-Gebirge Der heutige Tag gehört der Entdeckung des landschaftlich faszinierenden Troodos-Gebirges. Die vielen hübschen Bergdörfer und das byzantinische «Kykkos Kloster» sind ein Besuch wert. Weinliebhaber erhalten auf der speziell gekennzeichneten «Weinroute» Einblick in die faszinierenden Weinberge und Kellereien der Insel – schliesslich gilt Zypern als eines der ältesten weinproduzierenden Länder. Selbstverständlich darf auch der Besuch des Berges «Olympos», mit 1951 Meter die höchste Erhebung der Insel, nicht fehlen.

5 . Tag Secret Valley Golf Club Heute spielen Sie den abwechslungsreichen 18-Loch Golfplatz «Secret Valley» (Par 71/5600 m), (Fahrt ca. 25 Minuten). Der Platz liegt eingebettet in einem Tal unweit von «Petra tou Romiou», dem mythischen Geburtsort der Aphrodite. Nach der Runde Golf bietet sich ein Abstecher zu dieser geologisch interessanten Felsformation an der Küste an.

6 . Tag Freier Tag Den heutigen Tag können Sie frei nach Ihren Wünschen gestalten. Geniessen Sie die Annehmlichkeiten Ihres Hotels, unternehmen Sie einen gemütlichen Bummel entlang des Fischerhafens von Paphos oder entspannen Sie am Meer.

7 . Tag Minthis Golf Club Wir haben für Sie den letzten Abschlag auf dem «Minthis» ChampionshipGolfplatz (Par 72/5957 m) reserviert. Die ruhige Lage auf dem Gelände eines Klosters aus dem 12. Jahrhundert und der faszinierende Blick auf die umliegende Bergwelt bieten die perfekte Kulisse für eine herausfordernde Runde Golf (Fahrt ca. 30 Minuten).

8 . Tag Rückreise Morgens Rückgabe Ihres Mietwagens beim Hotel. Anschliessend privater Transfer zum Flughafen Larnaca oder Paphos und Rückflug nach Zürich.