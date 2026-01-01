Badeferien im Grecian Sands ab Zürich

Eingebettet in eine traumhafte Gartenanlage und direkt am Meer gelegen, verspricht das Grecian Sands erholsame Ferientage an der Küste Zyperns. Die gepflegte Poollandschaft lädt zum Entspannen ein, während der herrliche Blick auf das türkisfarbene Mittelmeer echtes Feriengefühl aufkommen lässt. Der darunterliegende Sandstrand ist bequem über Treppen erreichbar und bietet beste Voraussetzungen für sonnige Stunden am Wasser. Eine ideale Adresse für Gäste, die Komfort, Erholung und die Nähe zum Meer schätzen.