Badeferien im Grecian Sands ab Zürich
Badeferien im Grecian Sands ab Zürich
ab CHF 1125.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Direkt am Strand mit eigener, malerischer Badebucht
- Trendige Roof Burger Bar mit herrlichem Ausblick
- Spezielles Kids Menu für die kleinen Gäste
- Kostenfreies WLAN im gesamten Hotel verfügbar
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute fliegen Sie mit Edelweiss von Zürich nach Zypern. Nach Ihrer Ankunft werden Sie zu Ihrem Hotel gebracht. Freuen Sie sich auf erholsame Ferientage am Mittelmeer und die entspannte Atmosphäre des Grecian Sands.
2-7. Tag Grecian Sands Hotel
Geniessen Sie sonnige Ferientage direkt am Meer. Entspannen Sie am gepflegten Pool oder in der hoteleigenen Badebucht und lassen Sie den Blick über das türkisfarbene Wasser schweifen. Der Sandstrand lädt zu ausgedehnten Spaziergängen und erfrischenden Badestunden ein. Kulinarische Abwechslung bieten die Restaurants und die beliebte Roof Burger Bar mit herrlicher Aussicht. Wer die Umgebung erkunden möchte, erreicht das lebhafte Zentrum von Ayia Napa in kurzer Zeit.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihre Reise. Nach dem Transfer zum Flughafen treten Sie den Rückflug mit Edelweiss nach Zürich an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1125.– / pro Person