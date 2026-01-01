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Badeferien im Grecian Sands ab Zürich

Eingebettet in eine traumhafte Gartenanlage und direkt am Meer gelegen, verspricht das Grecian Sands erholsame Ferientage an der Küste Zyperns. Die gepflegte Poollandschaft lädt zum Entspannen ein, während der herrliche Blick auf das türkisfarbene Mittelmeer echtes Feriengefühl aufkommen lässt. Der darunterliegende Sandstrand ist bequem über Treppen erreichbar und bietet beste Voraussetzungen für sonnige Stunden am Wasser. Eine ideale Adresse für Gäste, die Komfort, Erholung und die Nähe zum Meer schätzen.
Badeferien im Grecian Sands ab Zürich
ab CHF 1125.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Direkt am Strand mit eigener, malerischer Badebucht
- Trendige Roof Burger Bar mit herrlichem Ausblick
- Spezielles Kids Menu für die kleinen Gäste
- Kostenfreies WLAN im gesamten Hotel verfügbar
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute fliegen Sie mit Edelweiss von Zürich nach Zypern. Nach Ihrer Ankunft werden Sie zu Ihrem Hotel gebracht. Freuen Sie sich auf erholsame Ferientage am Mittelmeer und die entspannte Atmosphäre des Grecian Sands.

2-7. Tag Grecian Sands Hotel

Geniessen Sie sonnige Ferientage direkt am Meer. Entspannen Sie am gepflegten Pool oder in der hoteleigenen Badebucht und lassen Sie den Blick über das türkisfarbene Wasser schweifen. Der Sandstrand lädt zu ausgedehnten Spaziergängen und erfrischenden Badestunden ein. Kulinarische Abwechslung bieten die Restaurants und die beliebte Roof Burger Bar mit herrlicher Aussicht. Wer die Umgebung erkunden möchte, erreicht das lebhafte Zentrum von Ayia Napa in kurzer Zeit.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihre Reise. Nach dem Transfer zum Flughafen treten Sie den Rückflug mit Edelweiss nach Zürich an.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 07.10.2026

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1125.– / pro Person

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