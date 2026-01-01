Badeferien im Nissi Beach Resort ab Schweiz

Nissi Beach Resort

Ist es Ihr Wunsch, direkt am wunderschönen, flachabfallenden Nissi Beach zu übernachten? Dann ist das Nissi Beach Hotel genau die richtige Wahl für Sie. Von Ihrem Zimmer oder Ihrem Bungalow aus geniessen Sie einen zauberhaften Ausblick auf das türkisblaue Meer und die grüne, blumige Gartenanlage. Für sportliche und aktive Gäste bietet das Hotel eine grosse und breite Auswahl an Sportangeboten. Sie haben die Wahl, Ihren Aufenthalt mit Frühstück, Halbpension oder All Inclusive zu buchen.