Badeferien im Nissi Beach Resort ab Schweiz
Badeferien im Nissi Beach Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkte Lage am Nissi Beach
- riesige parkähnliche Gartenanlage
- moderne und helle Zimmer
- sehr grosses Sport und Unterhaltungsangebot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen auf das wunderschöne Zypern. Vom Flughafen aus reisen Sie zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag Nissi Beach Resort
Ist es Ihr Wunsch, direkt am wunderschönen, flachabfallenden Nissi Beach zu übernachten? Dann ist das Nissi Beach Hotel genau die richtige Wahl für Sie. Von Ihrem Zimmer oder Ihrem Bungalow aus geniessen Sie einen zauberhaften Ausblick auf das türkisblaue Meer und die grüne, blumige Gartenanlage. Für sportliche und aktive Gäste bietet das Hotel eine grosse und breite Auswahl an Sportangeboten. Sie haben die Wahl, Ihren Aufenthalt mit Frühstück, Halbpension oder All Inclusive zu buchen.
8. Tag Rückreise
Ihre Ferien neigen sich dem Ende zu und Sie reisen an den Flughafen. Von Zypern aus fliegen Sie wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Condor
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer mit Gartenblick
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage