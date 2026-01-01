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Badeferien im Nissi Beach Resort ab Schweiz

Das Nissi Beach Hotel hat eine wunderbare Lage direkt am bekannten Nissi Beach. Es liegt in einer grünen, riesengrossen parkähnlichen Gartenanlage. Bis ins lebhafte Zentrum von Ayia Napa, mit vielen Restaurants und Bars, sind es ca. 3 Kilometer. Die Hotel- und Bungalowanlage bietet verschiedene Zimmerkategorien an, wie zum Beispiel Doppelzimmer mit Meerblick, Bungalows oder die luxuriösen Strand-Suiten. Ein gehobenes Viersternhotel, welches für Strandliebhaber perfekt geeignet ist.
Badeferien im Nissi Beach Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkte Lage am Nissi Beach
- riesige parkähnliche Gartenanlage
- moderne und helle Zimmer
- sehr grosses Sport und Unterhaltungsangebot
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen auf das wunderschöne Zypern. Vom Flughafen aus reisen Sie zum gebuchten Hotel.

2-7. Tag Nissi Beach Resort

Ist es Ihr Wunsch, direkt am wunderschönen, flachabfallenden Nissi Beach zu übernachten? Dann ist das Nissi Beach Hotel genau die richtige Wahl für Sie. Von Ihrem Zimmer oder Ihrem Bungalow aus geniessen Sie einen zauberhaften Ausblick auf das türkisblaue Meer und die grüne, blumige Gartenanlage. Für sportliche und aktive Gäste bietet das Hotel eine grosse und breite Auswahl an Sportangeboten. Sie haben die Wahl, Ihren Aufenthalt mit Frühstück, Halbpension oder All Inclusive zu buchen.

8. Tag Rückreise

Ihre Ferien neigen sich dem Ende zu und Sie reisen an den Flughafen. Von Zypern aus fliegen Sie wieder zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Condor
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer mit Gartenblick
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 04.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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