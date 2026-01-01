Badeferien im ROBINSON CYPRUS ab Schweiz
Badeferien im ROBINSON CYPRUS ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Liegen und Sonnenschirme ohne Gebühr
- Direkt am Strand
- ROBY CLUB für Kinder und Jugendliche
- WellFit-Spa und Wellness-Garten
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute starten Sie Ihre Ferien auf der Insel Zypern. Sie fliegen von der Schweiz nach Larnaca, von dort aus geht es mit dem Transfer zu Ihrer Unterkunft.
2-7. Tag ROBINSON CYPRUS
Geniessen Sie die Tage am gepflegten, flachabfallenden Sandstrand oder an der grosszügigen Poollandschaft. Die abwechslungsreichen Entertainment- und WellFit-Programme werden von Sport und Spass geprägt. Wassersport-Fans finden ein optimales Wassersportrevier ohne Untiefen und Strömungen für Segler und Surfer vor. Für Kinder und Jugendliche gibt es an 6 Tagen in der Woche den ROBY CLUB, in dem sie sich den ganzen Tag mit Gleichaltrigen vergnügen können.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihr Aufenthalt. Sie fahren mit dem Transfer von der Unterkunft an den Flughafen Larnaca und fliegen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Condor
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Room Classic Partial Sea View
- Verpflegung: Vollpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage