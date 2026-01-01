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Badeferien im ROBINSON CYPRUS ab Schweiz

In dem neuen FOR ALL Club an der tropisch-grünen Küste Zyperns kommt jeder Gast auf seine Kosten. Sei es beim Wassersport, Relaxen oder auf einer Inselerkundung mit der Familie – hier finden Sie viele spannende und entspannende Urlaubsmomente. Es erwarten Sie ein mildes, sonnenverwöhntes Klima und eine artenreiche Flora. Ein internationaler Gästemix verspricht interessante Gespräche und besondere Begegnungen für Gross und Klein.
Badeferien im ROBINSON CYPRUS ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Liegen und Sonnenschirme ohne Gebühr
- Direkt am Strand
- ROBY CLUB für Kinder und Jugendliche
- WellFit-Spa und Wellness-Garten
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute starten Sie Ihre Ferien auf der Insel Zypern. Sie fliegen von der Schweiz nach Larnaca, von dort aus geht es mit dem Transfer zu Ihrer Unterkunft.

2-7. Tag ROBINSON CYPRUS

Geniessen Sie die Tage am gepflegten, flachabfallenden Sandstrand oder an der grosszügigen Poollandschaft. Die abwechslungsreichen Entertainment- und WellFit-Programme werden von Sport und Spass geprägt. Wassersport-Fans finden ein optimales Wassersportrevier ohne Untiefen und Strömungen für Segler und Surfer vor. Für Kinder und Jugendliche gibt es an 6 Tagen in der Woche den ROBY CLUB, in dem sie sich den ganzen Tag mit Gleichaltrigen vergnügen können.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihr Aufenthalt. Sie fahren mit dem Transfer von der Unterkunft an den Flughafen Larnaca und fliegen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Condor
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double Room Classic Partial Sea View
  • Verpflegung: Vollpension
Preisbeispiel mit Abreise am 11.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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