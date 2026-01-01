Heute starten Sie Ihre Ferien auf der Insel Zypern. Sie fliegen von der Schweiz nach Larnaca, von dort aus geht es mit dem Transfer zu Ihrer Unterkunft.

ROBINSON CYPRUS

Geniessen Sie die Tage am gepflegten, flachabfallenden Sandstrand oder an der grosszügigen Poollandschaft. Die abwechslungsreichen Entertainment- und WellFit-Programme werden von Sport und Spass geprägt. Wassersport-Fans finden ein optimales Wassersportrevier ohne Untiefen und Strömungen für Segler und Surfer vor. Für Kinder und Jugendliche gibt es an 6 Tagen in der Woche den ROBY CLUB, in dem sie sich den ganzen Tag mit Gleichaltrigen vergnügen können.