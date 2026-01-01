Badeferien im Hotel Elysium ab Schweiz
Badeferien im Hotel Elysium ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Verschiedene Poolbereiche
- Indoor-Sportarten
- Wellnessangebote
- Direkt am Strand
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute beginnen Ihre Ferien. Sie fliegen von der Schweiz nach Larnaca, dort fahren Sie weiter in Ihre Unterkunft.
2-7. Tag Hotel Elysium
Das 5-Sterne Hotel liegt direkt am privaten Strand, welcher nur für Sie reserviert ist, sodass Sie Ihre Tage dort in vollen Zügen geniessen können. Erforschen Sie die Natur und die Umgebung mit dem Fahrrad, besuchen Sie einen Yogakurs oder entspannen Sie sich im Opium Health Spa. Die 5 Restaurants und 3 Bars sorgen für Ihr leibliches Wohl und verwöhnen Sie mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten.
8. Tag Rückreise
Ihre Ferien gehen heute zu Ende und Sie reisen wieder zurück in die Heimat. Sie fahren von der Unterkunft an den Flughafen von Laranca, von dort geht es ab in die Lüfte zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Condor
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Room Deluxe Inlandview
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage