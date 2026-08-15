Badeferien im Atlantica Mare Village ab Schweiz

Die familiäre Unterkunft Atlantica Mare Village bietet ihren Gästen ein breites Unterhaltungsangebot. Versuchen Sie sich in diversen Wassersportarten oder powern Sie bei Indoor-Sportarten aus. Von der Anlage haben Sie direkten Zugang zum bezaubernden Sandstrand, wo Sie auf den hoteleigenen Liegestühlen wunderbar entspannen können. Die kleinen Gäste können sich im Miniclub oder im spassigen Wasserpark vergnügen.