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Badeferien im Atlantica Mare Village ab Schweiz

Das familienfreundliche Hotel liegt direkt am Sandstrand mit kristallklarem Wasser. Der Flughafen Larnaca liegt ca. 60 km von der Unterkunft entfernt und Ayia Napa ist in ca. 4 km Entfernung zu finden. Die weitläufige Anlage besteht aus einem Hauptgebäude sowie mehreren Bungalows. Ein breites Sport- und Unterhaltungsprogramm sorgt bei Gross und Klein für jede Menge Spass.
Badeferien im Atlantica Mare Village ab Schweiz
ab CHF 1175.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkte Strandlage
- Miniclub & Minidisco
- Wassersportangebote
- 6 Restaurants
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Atlantica Mare Village ab Ayia Napa: DER1416899
Badeferien im Atlantica Mare Village ab Ayia Napa: DER1416915
Badeferien im Atlantica Mare Village ab Ayia Napa: DER0922285
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Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute beginnt Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz nach Larnaca auf Zypern. Ein Bustransfer bringt Sie vom Flughafen zum Hotel.

2-7. Tag Atlantica Mare Village

Die familiäre Unterkunft Atlantica Mare Village bietet ihren Gästen ein breites Unterhaltungsangebot. Versuchen Sie sich in diversen Wassersportarten oder powern Sie bei Indoor-Sportarten aus. Von der Anlage haben Sie direkten Zugang zum bezaubernden Sandstrand, wo Sie auf den hoteleigenen Liegestühlen wunderbar entspannen können. Die kleinen Gäste können sich im Miniclub oder im spassigen Wasserpark vergnügen.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihre Reise und Sie fahren mit dem Bustransfer wieder an den Flughafen. Von da geht es per Flugzeug zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Condor
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer seitl. Meerblick
  • Verpflegung: Halbpension

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1175.– / pro Person

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