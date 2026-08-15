Badeferien im Atlantica Mare Village ab Schweiz
Badeferien im Atlantica Mare Village ab Schweiz
ab CHF 1175.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkte Strandlage
- Miniclub & Minidisco
- Wassersportangebote
- 6 Restaurants
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute beginnt Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz nach Larnaca auf Zypern. Ein Bustransfer bringt Sie vom Flughafen zum Hotel.
2-7. Tag Atlantica Mare Village
Die familiäre Unterkunft Atlantica Mare Village bietet ihren Gästen ein breites Unterhaltungsangebot. Versuchen Sie sich in diversen Wassersportarten oder powern Sie bei Indoor-Sportarten aus. Von der Anlage haben Sie direkten Zugang zum bezaubernden Sandstrand, wo Sie auf den hoteleigenen Liegestühlen wunderbar entspannen können. Die kleinen Gäste können sich im Miniclub oder im spassigen Wasserpark vergnügen.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihre Reise und Sie fahren mit dem Bustransfer wieder an den Flughafen. Von da geht es per Flugzeug zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Condor
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer seitl. Meerblick
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1175.– / pro Person