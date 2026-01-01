Beschreibung

Einleitung Infinity-Pool auf der Dachterrasse mit atemberaubender Aussicht auf den Ozean sowie das Stadtpanorama. Eine Vielzahl von Aktivitäten und Ausflüge in der Umgebung.

Lage Direkt an der Galle Road gelegen im Herzen von Colombo 3, einem lebendigen und eleganten Quartier der Metropole. Der Kollupitiya Bahnhof befindet sich nur ein paar Schritte entfernt. Der Gangaramaya Tempel, das Nationalmuseum und der Victoria Park sind innerhalb von 5 Fahrminuten erreichbar, der Independence Square in 10 Fahrminuten. In der unmittelbaren Umgebung des Hotels finden sich Restaurants, Cafés, Boutiquen und Einkaufsmöglichkeiten. Der internationale Flughafen liegt ca. eine Fahrstunde entfernt.

Angebot Das Restaurant «Ahāra» auf der 5. Etage ist rund um die Uhr geöffnet und vereint Aromen aus Sri Lanka, Thailand und Japan mit frischem Seafood. Im Parterre fusioniert die «Mira Lounge» lokales Erbe und französische Eleganz. Es werden erlesener Ceylon Tee, internationaler Kaffee und feinste Patisserie Kreationen serviert. Die Bar «The Chancellor», ebenfalls im Parterre, bietet eine grosse Auswahl and Drinks und auf der Dachterrasse überrascht das Restaurant «Prego Colombo» mit authentischer italienischer Küche.