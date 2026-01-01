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Wallawwa

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Colombo

Ein Bijou wie man es nur selten finde . Durch die Nähe zum Flughafen ist das Wallawwa perfekt zum Entspannen nach einem langen Flug oder einer Rundreise.

Beschreibung

Einleitung
Ein Swimmingpool im idyllischen Gar­ten bietet sich zum entspannen an. Im Z Spa werden verschiedene Massagen und Behandlungen angeboten. Kleines Ausflugsangebot und Bibliothek.
Lage
Nur 15 Fahrminuten vom Colombo Flughafen entfernt.
Angebot
Im à la carte Garten­restaurant «The Veranda» werden Köstlich­keiten aus ganz Asien serviert. Eine grosse Auswahl an Weinen, Cocktails, Spirituosen und Bieren ergänzt perfekt das hochstehende kulinarische Erlebnis.
Zimmer
Die 18 modernen Zimmer sind mit ausgesuchten Materialien dekorierten. Alle sind ausgestattet mit Kli­ma­­­­­an­lage, Fernseher, gratis Inter­net­­­zu­gang, Mini Bar, Safe, Tee-/Kaffeekocher. Butler Service ist verfügbar in allen Kategorien.
Wallawwa Bed­room (): 35 m² gross mit Terrasse und Zugang zum Garten
Gar­den Suite (): 55 m² gross mit Veranda und Sitz­gele­gen­heit.
ab CHF 144.– / pro Person

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