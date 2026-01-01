Beschreibung

Einleitung Ein Swimmingpool im idyllischen Gar­ten bietet sich zum entspannen an. Im Z Spa werden verschiedene Massagen und Behandlungen angeboten. Kleines Ausflugsangebot und Bibliothek.

Lage Nur 15 Fahrminuten vom Colombo Flughafen entfernt.

Angebot Im à la carte Garten­restaurant «The Veranda» werden Köstlich­keiten aus ganz Asien serviert. Eine grosse Auswahl an Weinen, Cocktails, Spirituosen und Bieren ergänzt perfekt das hochstehende kulinarische Erlebnis.