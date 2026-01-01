Wallawwa
Colombo
Beschreibung
Einleitung
Ein Swimmingpool im idyllischen Garten bietet sich zum entspannen an. Im Z Spa werden verschiedene Massagen und Behandlungen angeboten. Kleines Ausflugsangebot und Bibliothek.
Lage
Nur 15 Fahrminuten vom Colombo Flughafen entfernt.
Angebot
Im à la carte Gartenrestaurant «The Veranda» werden Köstlichkeiten aus ganz Asien serviert. Eine grosse Auswahl an Weinen, Cocktails, Spirituosen und Bieren ergänzt perfekt das hochstehende kulinarische Erlebnis.
Zimmer
Die 18 modernen Zimmer sind mit ausgesuchten Materialien dekorierten. Alle sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Mini Bar, Safe, Tee-/Kaffeekocher. Butler Service ist verfügbar in allen Kategorien.
Wallawwa Bedroom (): 35 m² gross mit Terrasse und Zugang zum Garten
Garden Suite (): 55 m² gross mit Veranda und Sitzgelegenheit.
Wallawwa Bedroom (): 35 m² gross mit Terrasse und Zugang zum Garten
Garden Suite (): 55 m² gross mit Veranda und Sitzgelegenheit.
ab CHF 144.– / pro Person
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