Beschreibung

Einleitung Der grosszügige, im vierten Stockwerk liegende Swimmingpool bietet eine Rundumsicht auf die Stadt, die Port City sowie den Ozean. Im Spa wird eine Vielzahl von Wellness- und Schönheitsbehandlungen angeboten und zusätzlich gibt es ein modernes Fitnesscenter.

Lage Zentral in Colombo 02 gelegen, eingenistet zwischen dem gemütlichen Beira See, den Wolkenkratzern des Geschäftsviertels und den Weiten des Indischen Ozeans. Angrenzend am Gebäude befindet sich das zum Hotel gehörende, und zugleich grösste Einkaufszentrum der Stadt, «One Galle Face». In unmittelbarer Umgebung liegt unter anderem der Beira See, der Pettah Markt, die Port City, das alte Parlamentsgebäude und weitere Sehenswürdigkeiten. Die Fahrt zum Flughafen Colombo dauert eine knappe Stunde.

Angebot Das Restaurant «Capital Bar & Grill» ist ein Steakhouse, im «Shang Palace» werden asiatische und im «Central» internationale Speisen serviert. Weiter gibt es drei Bars & Lounges sowie zwei Cafés mit einer grossen Auswahl an Getränken sowie Snacks und leichten Mahlzeiten.