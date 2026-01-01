Im urbanen Bezirk Colombo 03 gelegen. Einkaufszentren und Sehenswürdigkeiten wie das «Colombo City Center», der Beira Lake, das National Museum, das Galle Face Green, der Lotus Tower und Port City befinden sich in Gehdistanz um das Hotel. Der internationale Flughafen Colombo Bandaranaika liegt ca. eine Fahrstunde entfernt.

Die 10 Zim­mer sind im modernen Stil eingerichtet mit einem schicken Mix aus Holz und Betonelementen. Alle sind ausgestattet mit Kli­ma­­­­­an­lage, Deckenventilator, Bad mit Regendusche, Fernseher, gratis Inter­net­­­zu­gang, Safe.

Classic (3): 16 m² grosse Zimmer im Erdgeschoss gelegen. Sie sind zweckmässig eingerichtet und ideal für Leute, die tagsüber die Stadt und deren Sehenswürdigkeiten erkunden.

Superior (6): 21 m² gross und zusätzlich ausgestattet mit Tee-/Kaffeekocher und einer Minibar. Die Superior Zimmer befinden sich im ersten Stockwerk.

Deluxe Garden (1): Das 35 m² grosse Zimmer befindet sich im Erdgeschoss und verfügt zusätzlich über eine private Terrasse.