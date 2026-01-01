Yacht M/Y Coral I und II ab Kreuzfahrten

Kategorie Erstklasse

Die Yachten Coral I und II sind schöne Motoryachten, verziert mit Teak-Holz und modernem Design. Die geräumigen Kabinen sind klimatisiert und verfügen über zwei grosse Sonnendecks, Speisesaal, eine Bar sowie eine Bibliothek und einen Whirlpool für entspannte Momente. Hinzu kommen gemütlich gestaltete Aufenthaltsbereiche und für alle Schnorchelliebhaber steht die Ausrüstung zum Verleih.