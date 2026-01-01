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Yacht M/Y Coral I und II ab Kreuzfahrten

Geniessen Sie die luxuriösen Motorjachten Coral I und II mit eleganten Kabinen und Sonnendecks. Entspannen Sie im Whirlpool und erleben Sie unvergessliche Momente!

Abfahrten ab Baltra oder San Cristóbal
4 Tage/3 Nächte (Sonntag–Mittwoch)
5 Tage/4 Nächte (Mittwoch–Sonntag)
8 Tage/7 Nächte (Sonntag–Sonntag)
8 Tage/7 Nächte (Mittwoch–Mittwoch)
Yacht M/Y Coral I und II ab Kreuzfahrten
Preis auf Anfrage
Highlights:
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Icon calendar 0 Tage / 0 Nächte

Reiseprogramm

0. Tag Kategorie Erstklasse

Die Yachten Coral I und II sind schöne Motoryachten, verziert mit Teak-Holz und modernem Design. Die geräumigen Kabinen sind klimatisiert und verfügen über zwei grosse Sonnendecks, Speisesaal, eine Bar sowie eine Bibliothek und einen Whirlpool für entspannte Momente. Hinzu kommen gemütlich gestaltete Aufenthaltsbereiche und für alle Schnorchelliebhaber steht die Ausrüstung zum Verleih.

Preise
0 Tage / 0 Nächte Preis auf Anfrage

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