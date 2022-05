5 Sterne Hotels Malediven

Erstklassiger Service

5 Sterne Inseln auf den Malediven

Träumen Sie davon, in einem der 5 Sterne Hotels oder einem grosszügigen Bungalow zu wohnen, erstklassigen Service zu erhalten und in Restaurants mit einer hervorragenden Küche zu essen und das noch auf einer Paradiesinsel? Dann buchen Sie eines unser 5 Sterne Resorts. In einem Wasserbungalow direkt am Meer können Sie mit Ihrer Familie abends den Sonnenuntergang erleben, während Sie die Meeresbrandung hören und ein Glas Wein geniessen. Tagsüber sorgen sportliche Aktivitäten und ein Unterhaltungsprogramm für Abwechslung. Ein hervorragendes Essen mit gutem Wein in einem der Restaurants sorgt für kulinarische Genüsse und das leibliche Wohlbefinden. Auch Ihre Kleinen erfahren Betreuung und Animation. Unsere Reisespezialisten helfen Ihnen bei der Suche nach dem idealen 5 Sterne Hotel auf den Malediven. Suchen Sie darüber hinaus noch etwas ganz Spezielles, dann erkundigen Sie sich nach Malediven Hotels, Bungalows und luxuriösen Villen mit 6 Sternen.