Karibik Badeferien: Traumstrände

Karibik Badeurlaub aktiv gestalten

Karibik Strandferien erschöpfen sich nicht mit Sonnenbaden am Strand, das ist ganz klar. Antigua, Aruba, Grenada und Jamaika sowie die anderen Top-Destinationen der Inseln ermöglichen sportliche Aktivitäten ganz unterschiedlicher Art. Schnorcheln können Sie fast überall! Karibik Tauchferien sind ebenfalls ein unvergessliches Erlebnis. Viele Hotels unterhalten ihre eigene Tauchbasis und sogar Tauchschulen. Kombinieren Sie Ihren Karibik Badeurlaub doch einfach mit einem Ausflug in die Wellen und kommen Sie in die Karibik zum Windsurfen! Unsere Karibik Spezialisten kennen die schönsten Plätze mit den besten Wellen.