Beschreibung

Einleitung Nur wenige Schritte vom traumhaften Palm Beach entfernt, bietet dieses charmante Boutique-Hotel stilvolle Suiten und persönlichen Service. Geniessen Sie entspannte Tage am Pool, erkunden Sie die lebendige Umgebung mit erstklassigen Restaurants und Wassersportmöglichkeiten. Ihr perfekter Rückzugsort in der Karibik wartet auf Sie!

Lage Das Boardwalk Boutique Hotel in Aruba befindet sich in der Nähe von Palm Beach, einer der beliebtesten Strände der Insel. Es ist bekannt für seine entspannte Atmosphäre und den persönlichen Service. Die Lage ermöglicht es den Gästen, die Schönheit der Karibik zu geniessen und gleichzeitig Zugang zu verschiedenen Restaurants, Geschäften und Aktivitäten in der Umgebung zu haben.

Angebot Das Boardwalk Boutique Hotel Aruba bietet zahlreiche attraktive Angebote für einen unvergesslichen Aufenthalt. Abenteuerlustige können an Schnorcheltouren und Wassersport teilnehmen und Wellness-Pakete mit Massagen runden das Angebot ab.

Zimmer Die Zimmer im Boardwalk Boutique Hotel Aruba sind eine harmonische Kombination aus Stil und Komfort, die den Gästen ein entspanntes Ambiente bieten. Die Coco Casita ist eine vollklimatisierte Ein-Raum-Suite und bietet ein frisches Strandhausgefühl, eine Kochnische, ein separates Bad und Zugang zu einer privaten Terrasse für das ultimative Indoor-Outdoor-Erlebnis. Die Zimmer befinden sich im Erdgeschoss und im zweiten Stock. Diese von Aruba inspirierte Deluxe Coco Casita im Erdgeschoss ist eine vollklimatisierte Ein-Raum-Suite mit Kochnische, einer privaten Terrasse mit Grill und Hängematte, einem spektakulären handgemalten Wandgemälde und einem luxuriösen Badezimmer mit einer Innen- und einer exklusiven Außendusche.