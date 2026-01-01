Beschreibung

Einleitung Das Divi Dutch Village Beach Resort ist der perfekte Ort für Paare und Familien zum Entspannen. Das Resort bietet geräumige Suiten und liegt in der Nähe des Strandes.

Lage Das Hotel liegt in Gehdistanz zum Druif Strand. Nach Oranjestad mit seinen ausgezeichneten Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind es ca. 4,5 km. Der internationale Flughafen liegt ca. 8 km entfernt.

Angebot In einem üppigen, tropischen Garten mit Süsswasserpools erwartet Sie mit dem Divi Dutch Village Resort ein ruhiges All-Suite Resort. Geniessen Sie in der Tiki Pool Bar & Grill leichte Köstlichkeiten direkt am Pool. Die Aktivitäten im Resort sind limitiert, um eine ruhige Gartenatmosphäre zu gewährleisten. Gratis WLAN.