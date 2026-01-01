Divi Dutch Village Beach Resort
Aruba
Beschreibung
Einleitung
Das Divi Dutch Village Beach Resort ist der perfekte Ort für Paare und Familien zum Entspannen. Das Resort bietet geräumige Suiten und liegt in der Nähe des Strandes.
Lage
Das Hotel liegt in Gehdistanz zum Druif Strand. Nach Oranjestad mit seinen ausgezeichneten Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind es ca. 4,5 km. Der internationale Flughafen liegt ca. 8 km entfernt.
Angebot
In einem üppigen, tropischen Garten mit Süsswasserpools erwartet Sie mit dem Divi Dutch Village Resort ein ruhiges All-Suite Resort. Geniessen Sie in der Tiki Pool Bar & Grill leichte Köstlichkeiten direkt am Pool. Die Aktivitäten im Resort sind limitiert, um eine ruhige Gartenatmosphäre zu gewährleisten. Gratis WLAN.
Zimmer
Die 123 Zimmer und Suiten verströmen mit ihren frischen Farben sofort karibisches Flair. Sie sind alle sehr geräumig. Die Efficiency Zimmer besitzen eine Kochmöglichkeit, kleinen Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, Klimaanlage, TV, Terrasse oder Balkon. Die Garden Studios sind noch geräumiger und zusätzlich mit einem Sofa eingerichtet und bieten eine vollausgestattete Kochmöglichkeit. Die Garden 1-Bedroom Suite besitzt ein elegantes Schlafzimmer, einen grosszügigen Wohnbereich und einen geräumigen Balkon.
Preis auf Anfrage
Loading map...