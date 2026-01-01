Beschreibung

Einleitung Das Hotel liegt am schönen weissen Sandstrand des Druif Beach und bietet alle Annehmlichkeiten, die dem Gast ein wunderbares Ferienerlebnis bieten.

Lage Das Hotel liegt in Druif Beach, 900m von einem Golfplatz, 5 km von Palm Beach, 7 km vom internationalen Flughafen Queen Beatrix und 9 km von Oranjestad entfernt. Geschäfte, Restaurants und das Alhambra Casino sind zu Fuss zu erreichen.

Angebot Das umfangreiche All-Inclusive-Angebot des Tamarijn Aruba soll Ihnen helfen, den Reiz des tropischen Paradieses Aruba zu geniessen. Profitieren Sie von den All-inclusive-Angeboten, die Ihnen die Urlaubsplanung und Budgetierung erleichtern. Essen. Spielen. Entspannen. All das wartet hier auf Sie, von ruhigen tropischen Erlebnissen bis hin zu aktiven Inselabenteuern. Sie haben Zugang zu Restaurants, Aktivitäten, Strand, Pools und vielen weitern Annehmlichkeiten. Geniessen Sie alle Mahlzeiten und Snacks in 11 Restaurants und Grills. Unbegrenzte Anzahl von Getränken und Tagesgerichte. Entspannen Sie in einem der vier Süsswasser-Pools und den anderthalb Kilometer langen unberührten Sandstrand.

Zimmer Die 236 Oceanfront-Zimmer sind alle in zwei verschiedenen Kategorien und in zweistöckigen Gebäuden untergebracht. Jedes Zimmer verfügt über eine Klimaanlage, einen 55-Zoll-Smart-TV, Telefon, Haartrockner, Bügeleisen/Bügelbrett, Mini-Kühlschränke für den persönlichen Gebrauch, eine Nespresso-Kaffeemaschine, einen digitalen Safe, täglichen Zimmerservice und kostenloses WLAN.