Amsterdam Manor Beach Resort
Aruba
Beschreibung
Einleitung
Dieses kleine malerische Hotel ist ideal für Gäste, die ihre Ferien individuell gestalten und auf die Lage an einem Traumstrand nicht verzichten möchten.
Lage
Das pittoreske Resort ist nur durch die ruhige Küstenstrasse vom berühmten, traumhaft weissen Sandstrand Eagle Beach getrennt. Nach Oranjestad sind es ca. 5 km. Diverse Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten liegen in Fussnähe. Der Flughafen ist ca. 15 Minuten Fahrzeit entfernt.
Angebot
Die im niederländischen Kolonialstil erbaute Anlage wird familiär geführt und liegt eingebettet in einem gepflegten Garten. Zu den Annehmlichkeiten zählen ein Swimmingpool mit Wasserfall und Sonnenterrasse, zwei Restaurants sowie eine Beachbar mit wundervollem Meerblick und ein Minimarkt. Mindestens einmal wöchentlich sorgt ein Themenabend für Abwechslung. Gratis-WLAN.
Zimmer
Die freundlich eingerichteten 72 Zimmer verfügen über Dusche/WC, Fernseher, Telefon, Haartrockner, Safe, Klimaanlage und Kitchenette mit Kühlschrank. Die Standard Studios verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse mit Blick in den Innenhof. Die Superior Studios liegen im Erdgeschoss mit Meersicht-Terrasse. Die One Bedroom Suiten sind geräumiger, haben einen zusätzlichen Wohnraum mit Schlafsofa sowie eine voll ausgestattete Küche und eine Terrasse mit Meerblick.
Preis auf Anfrage
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