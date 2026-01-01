Beschreibung

Einleitung Dieses kleine malerische Hotel ist ideal für Gäste, die ihre Ferien individuell gestalten und auf die Lage an einem Traumstrand nicht verzichten möchten.

Lage Das pittoreske Resort ist nur durch die ruhige Küstenstrasse vom berühmten, traumhaft weissen Sandstrand Eagle Beach getrennt. Nach Oranjestad sind es ca. 5 km. Diverse Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten liegen in Fussnähe. Der Flughafen ist ca. 15 Minuten Fahrzeit entfernt.

Angebot Die im niederländischen Kolonialstil erbaute Anlage wird familiär geführt und liegt eingebettet in einem gepflegten Garten. Zu den Annehmlichkeiten zählen ein Swimmingpool mit Wasserfall und Sonnenterrasse, zwei Restaurants sowie eine Beachbar mit wundervollem Meerblick und ein Minimarkt. Mindestens einmal wöchentlich sorgt ein Themenabend für Abwechslung. Gratis-WLAN.