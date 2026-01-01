Holiday Inn Resort Aruba
Aruba
Beschreibung
Einleitung
Das Holiday Inn Resort Aruba in Palm Beach ist der ideale Ort für unvergessliche Ferien. Mit direktem Strandzugang, drei Pools, vier Restaurants, einem Casino mit Live-Unterhaltung am Abend bietet das Resort alles was zu unbeschwertem Urlaub gehört.
Lage
Das Holiday Inn Resort Aruba liegt im Herzen von Palm Beach, direkt am kristallklaren Wasser und nur wenige Schritte von den besten Einkaufszentren und dem Nachtleben der Insel entfernt. 6,5 km von einem Golfplatz und 12 km vom internationalen Flughafen Queen Beatrix.
Angebot
Direkt am Strand in Palm Beach begrüsst Sie das Holiday Inn Resort Aruba Beach Resort & Casino mit 3 Pools, 4 Restaurants, einem Casino und Live-Unterhaltung am Abend. WLAN nutzen Sie in allen Bereichen kostenfrei. Zum gastronomischen Angebot des Holiday Inn Aruba gehören das Sea Breeze Restaurant & Bar, das Corals Restaurant und die Oceanside Bar & Grill. Das Pizza Now! verwöhnt Sie mit frischer Pizza und das Ristorante Da Vinci serviert Ihnen italienische Küche.
Zimmer
Die 362 Zimmer verfügen über Klimaanlage, TV, Telefon, Badezimmer, Safe, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Balkon oder Terrasse, WLAN-Internetzugang und Haartrockner.
Aktivitäten
Fitnesscenter, Wellnessangebote, Fahrradverleih, Tennis, Radfahren
Preis auf Anfrage
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