Beschreibung

Einleitung Das Holiday Inn Resort Aruba in Palm Beach ist der ideale Ort für unvergess­liche Ferien. Mit direktem Strandzugang, drei Pools, vier Restaurants, einem ­Casino mit Live-Unterhaltung am Abend bietet das Resort alles was zu unbeschwertem Urlaub gehört.

Lage Das Holiday Inn Resort Aruba liegt im Herzen von Palm Beach, direkt am kristallklaren Wasser und nur wenige Schritte von den besten Einkaufszentren und dem Nachtleben der Insel entfernt. 6,5 km von einem Golfplatz und 12 km vom internationalen Flughafen Queen Beatrix.

Angebot Direkt am Strand in Palm Beach begrüsst Sie das Holiday Inn Resort Aruba Beach Resort & Casino mit 3 Pools, 4 Restaurants, einem Casino und Live-Unterhaltung am Abend. WLAN nutzen Sie in allen Bereichen kostenfrei. Zum gastronomischen Angebot des Holiday Inn Aruba gehören das Sea Breeze Restaurant & Bar, das Corals Restaurant und die Oceanside Bar & Grill. Das Pizza Now! verwöhnt Sie mit frischer Pizza und das Ristorante Da Vinci serviert Ihnen italienische Küche.

Zimmer Die 362 Zimmer verfügen über Klimaanlage, TV, Telefon, Badezimmer, Safe, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Balkon oder Terrasse, WLAN-Internetzugang und Haartrockner.