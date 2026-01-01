Beschreibung

Einleitung Das Resort und Casino sind optimal für Gäste die grenzenloses Abenteuer und sonnige Tage an einem der schönsten Strände Arubas erleben wollen und dabei auf Entspannung und Erholung nicht verzichten möchten.

Lage Neben dem Eagle Beach, einem der Top 10 Strände der Welt, befindet sich das Eagle Aruba Resort & Casino in der Nähe einer Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten, zahlreichen Attraktion und Verpflegungsmöglichkeiten und ist fünf Minuten zu Fuss vom Strand entfernt.

Angebot Das Resort bietet viele Annehmlichkeiten Unterhaltungsmöglichkeiten, die für Familien keine Wünsche offenlassen. Zu den Angeboten zählen neben einem Kasino, zahlreiche Swimmingpools (Wasserfall-Pool, Pool mit Wasserrutsche, Planschbecken für Kinder, Pool für Erwachsene), Restaurant mit traditioneller italienischer Küche und eine Sports Bar mit Grillspezialitäten.

Zimmer Die freundlich und grosszügig eingerichteten One-Bedroom Premium King und One-Bedroom Double verfügen über Dusche/WC, Fernseher, Telefon, Haartrockner, Klimaanlage und Kitchenette mit Kühlschrank und Balkon mit Blick auf den Poolbereich.