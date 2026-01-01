Beschreibung

Einleitung Am breiten Eagle Beach, inmitten von Palmen, liegt das gemütliche Manchebo Beach Resort. Das Hotel gehört seit Jahren zu den Top-Adressen Arubas.

Lage Das Resort liegt nur wenige Schritte vom berühmten Alhambra-Casino mit seinen eleganten Boutiquen und Geschäften entfernt. Oranjestad ist in ca. 10 Autominuten erreichbar und lädt zum ausgiebigen Shoppen oder einem erfrischenden Drink in einem der vielen charmanten Strassencafés ein. Die Bushaltestelle ist nur 5 Gehminuten entfernt, was die Erkundung der Umgebung besonders einfach macht. In der Nähe gibt es zudem zahlreiche Restaurants, die köstliche lokale Spezialitäten anbieten, sowie verschiedene Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie.

Angebot Die gemütliche Anlage am schönsten Strand von Aruba bietet einen Süsswasser-Swimmingpool mit Sonnenschirmen und am Strand mehr als 50 schattenspendende Strand-Cabanas mit Liegestühlen und Badetüchern. Für das kulinarische Wohl sorgen Ike’s Bistro, das Chophouse, das Pega Pega Strandrestaurant und die Omakase Sushi-Bar. An der Bar werden Sie mit herrlichen Drinks verwöhnt. Im exotischen Strand-Spa können Sie sich mit Behandlungen für Körper, Geist und Seele verwöhnen lassen. Kostenloses WIFI.

Zimmer Die 72 Deluxe-Zimmer sind in zweistöckigen Gebäuden untergebracht und verfügen über Balkon oder Terrasse mit Garten- oder Meersicht, Deckenventilator, Klimaanlage, TV, iPod-Docking-Station, Kühlschrank, Kaffeekocher. Mikrowelle (auf Anfrage) und Bügeleisen.

Aktivitäten Sport/Wellness sind inklusive sowie Fitnesscenter, täglich Yoga oder Pilates pro Aufenthalt im offenen Yogadeck-und/oder Pavillon am Strand.