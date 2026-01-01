Embassy Suites by Hilton Aruba
Aruba
Beschreibung
Einleitung
Das Embassy Suites by Hilton Aruba überzeugt durch seine gute Lage am Palm Beach und seinem freundlichen Hotelpersonal, das Ihnen Ihre Wünsche von den Augen abliest.
Lage
Das Embassy Suites by Hilton Aruba liegt in einer malerischen Lage an der Nordwestküste von Aruba, direkt am schönen Palm Beach. Die Umgebung ist bekannt für ihre atemberaubenden Strände, kristallklares Wasser und eine Vielzahl von Wassersportmöglichkeiten. Das Hotel befindet sich in der Nähe von verschiedenen Restaurants, Geschäften und Unterhaltungsmöglichkeiten, sodass Gäste die lokale Kultur und Küche leicht erkunden können. Zudem ist das Hotel nur eine kurze Fahrt vom internationalen Flughafen Queen Beatrix entfernt, was es zu einem bequemen Ausgangspunkt für Reisende macht.
Insgesamt bietet das Embassy Suites by Hilton Aruba eine ideale Kombination aus Komfort, Annehmlichkeiten und einer hervorragenden Lage für einen entspannten Urlaub auf dieser tropischen Insel.
Angebot
Das Embassy Suites by Hilton Aruba ist ein traumhaftes Hotel, das Komfort und Entspannung bietet. Gäste geniessen ein kostenloses Frühstücksbuffet und können im hoteleigenen Restaurant lokale sowie internationale Küche probieren. Der Aussenpool und der direkte Zugang zum Strand laden zur Erholung ein, während Wassersportarten in der Nähe angeboten werden. Das Hotel ist familienfreundlich und bietet spezielle Programme für Kinder.
Zimmer
Das Embassy Suites by Hilton Aruba bietet 330 komfortable Zimmer, die aus einem separaten Wohn- und Schlafbereich bestehen. Die modern eingerichteten Zimmer verfügen über Annehmlichkeiten wie Flachbildfernseher, kostenloses WLAN und eine kleine Küchenzeile oder Kühlschrank. Viele Zimmer haben Balkone mit Blick auf den Ozean oder die Gartenlandschaft. Hochwertige Matratzen und Bettwäsche sorgen für erholsamen Schlaf, während klimatisierte Räume auch an heissen Tagen für Komfort sorgen.
Preis auf Anfrage
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