Heliskiing in Kanada: Tiefschnee in British Columbia
Sechs Anbieter zwischen Selkirk Mountains und Skeena Range
Was Heliskiing ausmacht
Beim Heliskiing übernimmt der Helikopter die Rolle des Skilifts. Er setzt Ihre Gruppe auf einem Gipfel ab, ein Guide führt Sie durch unverspurten Tiefschnee ins Tal, und danach geht es mit dem nächsten Flug wieder hinauf – weit weg von Pisten und Liftanlagen.
In British Columbia wechseln sich hochalpine Gletscherhänge und Waldabfahrten ab, und jedes Gebiet hat seinen eigenen Mix. In den CMH Monashees beträgt der Waldanteil 85 Prozent, ideal für Tree-Skiing, in den CMH Adamants überwiegt mit 60 Prozent das alpine Gelände. Auch die Gruppengrösse variiert: von vier Gästen, etwa bei Last Frontier, bis zu elf Gästen in den klassischen CMH-Lodges. Geflogen wird je nach Anbieter mit Maschinen wie Bell 212, A-Star oder Agusta Koala.
Sicherheit und Ausrüstung
Beim Heliskiing steht die Sicherheit an erster Stelle. Jede Gruppe ist mit einem erfahrenen Guide unterwegs, der das Gelände kennt und die Abfahrten passend zu Schnee und Wetter auswählt. Vor der ersten Abfahrt werden Sie ausführlich instruiert und erhalten Ihre Lawinenausrüstung.
Dazu gehören ein Lawinenverschütteten-Suchgerät (LVS), Sonde und Schaufel. Einen Lawinenairbag-Rucksack gibt es je nach Anbieter inklusive oder gegen Miete – bei CMH ist dafür eine Reservation im Voraus nötig. Ski oder Snowboards sind in vielen Programmen als Leihmaterial inbegriffen. Ihre eigenen Skischuhe oder Snowboots bringen Sie mit.
Wetter, Ausfalltage und beste Reisezeit
Die besten Bedingungen herrschen in British Columbia von Januar bis April. Trotzdem bleibt Heliskiing wetterabhängig: Bei Nebel, Schneefall oder Regen kann ein Flugtag teilweise oder ganz abgesagt werden, denn die Sicherheit der Gruppe hat Vorrang. In der Szene spricht man von «Downdays».
Viele Anbieter haben dafür einen Plan B. Bei Mike Wiegele und Northern Escape bringt Sie dann eine Pistenraupe ins Gelände. Wer bei Selkirk Tangiers oder CMH Revelstoke bucht, weicht ins Revelstoke Mountain Resort aus, das nur rund 10 Autominuten entfernt liegt; Selkirk Tangiers stellt dafür ein kostenloses Liftticket. CMH Revelstoke verfügt zudem über mehrere Startplätze ausserhalb des Orts, und im CMH-Gebiet Galena enden gleich drei Täler an der Lodge. Ausfalltage sind dort selten.
Für wen eignet sich Heliskiing?
Heliskiing ist für begeisterte Skifahrerinnen und Snowboarder gedacht, die sicher unterwegs sind und das Gelände abseits der Pisten lieben. Profi müssen Sie dafür nicht sein. Mike Wiegele zum Beispiel richtet das Erlebnis nach Ihrem Können aus, ob Sie nun Neuling oder Stammgast sind. Ein Fragebogen, den Sie vorab ausfüllen, hilft bei der Einteilung in eine passende Gruppe.
Gute Fahrerinnen und Fahrer, die fit sind, aber noch kaum Tiefschnee-Erfahrung haben, sind im CMH-Programm «Powder Intro» in Revelstoke richtig: höchstens zehn Teilnehmende und ein zusätzlicher Guide. Für Anfängerinnen und Anfänger ist es nicht gedacht. Am anderen Ende stehen Gebiete wie CMH Galena, wo vor allem sehr gute Fahrerinnen und Fahrer mit Kondition auf ihre Kosten kommen. Wer an seiner Technik feilen möchte, bucht etwa das CMH Powder-Performance-Training in Revelstoke.
Die Anbieter im Überblick
Jeder unserer sechs Partner in British Columbia hat seinen eigenen Charakter:
- Canadian Mountain Holidays (CMH): Der Heliskiing-Pionier betreibt elf Lodges, von den Bugaboos, wo alles begann, bis Valemount mit Platz für nur zehn Gäste.
- Mike Wiegele Heliskiing: Seit 1970 in Blue River zuhause, mit rund 6000 km² Gelände zwischen Cariboo, Monashee und Rocky Mountains und Unterkünften vom Resort am Lake Eleanor bis zum privaten Estate.
- Last Frontier Heliskiing: Das nördlichste Heliskigebiet Kanadas liegt in den Skeena Mountains, gleich an der Grenze zu Alaska; gewohnt wird in der Bell 2 Lodge oder in Ripley Creek.
- Northern Escape Heli Skiing: Rund 5500 km² in der Skeena Range nahe am Pazifik, bekannt für steile Couloirs und Tree-Skiing in Gruppen von fünf oder sechs Gästen.
- Selkirk Tangiers Heliskiing: Gegründet vom Schweizer Peter Schlunegger, mit über 400 Abfahrten in den Selkirk und Monashee Mountains und dem Hillcrest Hotel bei Revelstoke als Basis.
- White Wilderness Heliskiing: Unbegrenzte Höhenmeter an der Zentralküste im Norden von British Columbia und eine stilvolle Lodge für höchstens 24 Gäste.
Welche Lodge zu Ihrem Können und Ihren Wünschen passt, besprechen wir gerne persönlich mit Ihnen.
Catskiing: die Alternative zum Helikopter
Beim Catskiing ersetzt eine umgebaute Pistenraupe den Helikopter – in Nordamerika heisst sie schlicht «Cat». Die Kettenfahrzeuge kommen fast überall hinauf und bringen Sie ohne lange Aufstiege zu unverspurten Tiefschneehängen jenseits der Skigebiete. Kein Wunder, dass Catskiing in Nordamerika boomt.
Für den Einstieg ins Geländefahren eignet sich Catskiing direkt am Rand eines Resorts, in Kanada etwa in Castle Mountain oder Revelstoke. Anspruchsvolles Terrain bieten Spezialisten wie Big Red Cat (Red Mountain) oder K3 in Revelstoke. Und auch bei einigen Heliski-Anbietern springt die Cat ein, wenn der Helikopter am Boden bleibt.
Heliskiing und Skigebiete kombinieren
Kanada bietet neben Heliskiing auch zahlreiche bekannte Skigebiete. Einen Überblick über Resorts und Skiorte finden Sie auf unserer Seite Skiferien in Kanada. Wer mehrere Gebiete kennenlernen möchte, ist mit einer Skisafari von Hotspot zu Hotspot gut beraten.
Unsere individuelle Ski-Rundreise durch Kanada dauert 19 Tage und verbindet bekannte Skigebiete mit einem Abstecher zum Heliskiing. Die Route passen wir Ihren Wünschen an. Gut als Etappe eignen sich etwa CMH Revelstoke oder Selkirk Tangiers im Hillcrest Hotel, denn dort reisen Sie individuell an und können das Heliskiing mit einem Vorprogramm verbinden.
Häufige Fragen zum Heliskiing in Kanada
In British Columbia sind die Bedingungen von Januar bis April am besten, dann sorgt der «Champagner-Powder» für ideale Tiefschneetage. Die beliebtesten Wochen sind erfahrungsgemäss schnell ausgebucht. Planen Sie deshalb früh und lassen Sie Ihre Wunschlodge rechtzeitig reservieren.
Sie sollten sicher Ski oder Snowboard fahren und körperlich fit sein. Tiefschnee-Erfahrung ist nicht bei allen Programmen nötig: Das CMH-Programm «Powder Intro» richtet sich an gute Fahrerinnen und Fahrer, die noch nie im Pulverschnee unterwegs waren. Anfängerinnen und Anfänger sind dort allerdings nicht zugelassen.
Bei Nebel, Schneefall oder Regen kann ein Heliski-Tag ganz oder teilweise ausfallen. Viele Anbieter haben dann Alternativen: Bei Mike Wiegele oder Northern Escape fährt Sie eine Pistenraupe ins Gelände, Gäste von Selkirk Tangiers erhalten ein kostenloses Liftticket für das Revelstoke Mountain Resort.
Die Lawinenausrüstung mit LVS, Sonde und Schaufel stellt der Anbieter. Ski oder Snowboards können Sie in vielen Programmen leihen, einen Lawinenairbag-Rucksack je nach Anbieter inklusive oder gegen Miete. Mitbringen müssen Sie Ihre eigenen Skischuhe oder Snowboots.
Der Preis hängt von Anbieter, Lodge, Programm und Reisedauer ab. Preise auf Anfrage: Wir stellen Ihnen gerne ein Angebot zusammen, das zu Ihrem Können und Ihrem Budget passt.
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