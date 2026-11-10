Wer von Heliskiing träumt, kommt an British Columbia kaum vorbei. Hier fallen pro Saison bis zu 20 Meter Neuschnee, und die Gebiete sind so weitläufig, dass Sie oft auch mehrere Tage nach einem Schneefall noch unverspurte Hänge finden. Von Januar bis April sorgt der berühmte «Champagner-Powder» für beste Bedingungen.

Dazu kommt die Ruhe: Last Frontier im hohen Norden verteilt nur ein paar Dutzend Gäste auf 9500 km² – knapp die doppelte Fläche des Kantons Wallis. Nach dem Skitag warten komfortable Lodges, oft mitten in der Wildnis und teils nur per Helikopter erreichbar.

Knecht Reisen arbeitet in British Columbia mit sechs Heliski-Anbietern zusammen. Hier erfahren Sie, wie Heliskiing funktioniert, welches Können Sie mitbringen sollten und welcher Anbieter zu Ihnen passt.