White Wilderness Heliskiing bei Terrace, British Columbia
Unbegrenzte Höhenmeter, kleine Gruppen und lange Gletscherabfahrten
Gelände: vom Skeena River bis auf 2500 Meter
Das weitläufige, raue Gebiet erstreckt sich am Skeena River und reicht von 80 Metern bis auf 2500 Meter über Meer. Unzählige alpine Abfahrten laufen in Waldlichtungen aus, die Gletscherabfahrten messen über 1200 Meter. Mit 60/40 überwiegt der Waldanteil.
Dank der stabilen Schneelage können starke Fahrerinnen und Fahrer auch extrem steile Runs in Angriff nehmen. Gleichzeitig bieten lange Gletscherabfahrten und Tree-Skiing Möglichkeiten für unterschiedliche Niveaus, für Könner ebenso wie für Einsteigerinnen. Ganz in der Nähe, ebenfalls bei Terrace, fliegt Northern Escape Heli-Skiing.
Kleine Gruppen, persönliche Betreuung
Bei White Wilderness fahren Sie in Gruppen von 4 bis 5 Gästen mit einem Guide. Die geringe Gruppengrösse sorgt für eine individuelle Betreuung und ein bestmögliches Skierlebnis. Begleitet werden Sie von zertifizierten Guides; Lawinen-Sicherheitsausrüstung mit Airbag und ein persönliches Funkgerät sind im Paket enthalten.
Schweizer Liebe zum Detail, Präzision und Effizienz, verbunden mit kanadischer Gastfreundschaft und Erfahrung in der Wildnis: So beschreibt White Wilderness das eigene Heliski-Erlebnis.
Skeena River Lodge: rustikal, stilvoll und warm
Rund 30 km östlich von Terrace liegt die Skeena River Lodge in einer Landschaft wie auf einer Postkarte. Pro Woche wohnen hier höchstens 24 Gäste, verteilt auf 16 moderne Zimmer bzw. Blockhütten mit eigenem Bad und Holzofen, nur wenige Schritte vom Haupthaus entfernt. Dort wird abends gemeinsam gegessen.
Nach dem Skitag entspannen Sie in der finnischen Sauna oder der Infrarot-Sauna, im Aussen-Whirlpool unter dem Sternenhimmel, bei einer Massage oder mit einem Buch am Kaminfeuer. Ausserdem gibt es Fitnessraum, Ruheraum, WLAN und einen Spielraum mit Tischtennis, Tischfussball, Dart und Billard. Die Lodge passt zu Gästen mit gehobenen Ansprüchen, die Stil und Komfort ebenso schätzen wie die Nähe zur Wildnis. Vom Flughafen Terrace dauert der Transfer rund eine halbe Stunde.
Drei Programme mit unbegrenzten Höhenmetern
Alle Programme beinhalten unbegrenzte Höhenmeter ohne Mehrkosten. Sie unterscheiden sich im Minimum an Höhenmetern und in der Gruppengrösse:
- Classic Heliskiing: mindestens 30'500 Höhenmeter, 4 bis 5 Gäste mit einem Guide, 2 bis 3 Gruppen pro Helikopter
- Semiprivate Heliskiing: mindestens 34'000 Höhenmeter, 4 Gäste mit einem Guide, 2 Gruppen pro Helikopter
- Private Heliskiing: mindestens 38'000 Höhenmeter, 1 bis 4 Gäste mit Lead Guide und Guide, eine Gruppe pro Helikopter; 2 Massagebehandlungen inklusive
Für die Massagen arbeiten in der Lodge 2 Therapeutinnen bzw. Therapeuten.
Leistungen im Überblick
Im Wochenpaket von White Wilderness sind enthalten:
- Transfer ab und bis Terrace Regional Flughafen
- 7 Übernachtungen im Doppelzimmer mit 2 Queensize-Betten
- Vollpension und alkoholfreie Getränke
- 6 volle Ski- oder Snowboardtage mit den Höhenmetern Ihres Programms
- zertifizierte Guides, Lawinen-Sicherheitsausrüstung mit Airbag und persönliches Funkgerät
- Powder-Ski von HEAD oder ELAN bzw. Snowboards von Burton
- Kranken-, Unfall- und Bergungsversicherung
- Spa, Fitnessraum, Games Room und WLAN
Nicht enthalten sind der Aufpreis für ein Einzelzimmer, alkoholische Getränke, Trinkgelder und persönliche Ausgaben. Gegen Aufpreis fliegen Sie per Helikopter vom Flughafen Terrace zur Lodge. Skischuhe oder Snowboardboots bringen Sie selbst mit. Preise auf Anfrage. Ebenfalls ab Terrace startet der Transfer zu Last Frontier Heliskiing im hohen Norden der Provinz.
Häufige Fragen zu White Wilderness Heliskiing
Lodge und Basis befinden sich in den Coast Mountains rund 30 km östlich von Terrace, im nördlichen Teil der Zentralküste von British Columbia. Der Transfer vom Terrace Regional Flughafen ist inbegriffen und dauert rund eine halbe Stunde.
Unbegrenzt, und zwar in allen Programmen ohne Mehrkosten. Das Minimum liegt beim Classic-Programm bei 30'500, beim Semiprivate-Programm bei 34'000 und beim Private-Programm bei 38'000 Höhenmetern.
Heliskiing richtet sich grundsätzlich an begeisterte und geübte Skifahrerinnen und Skifahrer. Das Gebiet von White Wilderness bietet mit langen Gletscherabfahrten und Tree-Skiing aber Varianten für unterschiedliche Niveaus, und in den kleinen Gruppen geht der Guide individuell auf Sie ein.
Gegründet haben das Unternehmen 2015 die Schweizer Marcel Schneider und Martin Jäger. Schweizer Präzision und Liebe zum Detail verbinden sie mit kanadischer Gastfreundschaft und Wildnis-Erfahrung.
Unter anderem 7 Nächte mit Vollpension, 6 Ski- oder Snowboardtage mit unbegrenzten Höhenmetern, Guides, Sicherheitsausrüstung mit Airbag, Powder-Ski oder Snowboard sowie eine Kranken-, Unfall- und Bergungsversicherung. Preise auf Anfrage.
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