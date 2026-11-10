Im nördlichen Teil der Zentralküste von British Columbia fliegt White Wilderness Heliskiing Skifahrerinnen, Skifahrer und Snowboarder in eine raue, unberührte Bergwelt. Lodge und Basis liegen in den Coast Mountains bei Terrace. Die Schweizer Marcel Schneider und Martin Jäger haben das Unternehmen 2015 ins Leben gerufen.

Moderne Helikopter mit erfahrenen Piloten bringen Sie zu schier endlosen Abfahrten über Gletscher und durch Wälder. Sie sind in kleinen Gruppen mit höchstens 5 Gästen unterwegs, persönlich betreut von erfahrenen Guides, und in sämtlichen Programmen sind die Höhenmeter unbegrenzt.

Gewohnt wird in der Skeena River Lodge, die pro Woche höchstens 24 Gäste aufnimmt. Schweizer Sinn für Details trifft hier auf kanadische Gastfreundschaft. Weitere Anbieter vergleichen Sie in unserer Übersicht Heliskiing in Kanada.