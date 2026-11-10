Canadian Mountain Holidays, kurz CMH, gilt als Pionier und führender Anbieter im Heliskiing. Angefangen hat alles in den Bugaboos: Dort startete Gründer Hans Gmoser sein Heliski-Geschäft, und die Bugaboos Lodge war die erste von CMH. Heute fliegen die Helikopter von 11 Lodges und Basen in British Columbia aus in die Selkirks, Purcells, Monashees und Cariboos.

Die CMH Lodges unterscheiden sich deutlich: abgelegene Fly-in-Lodges, die nur per Helikopter erreichbar sind, Hotels mitten in Revelstoke oder Nakusp und Tages-Heliskiing bei Golden. Je nach Lodge fahren Sie in Gruppen von 4 bis 11 Gästen, als Familie, im privaten Helikopter oder kombiniert mit Skitouren.

Eine klassische Woche umfasst 7 Übernachtungen mit Vollpension, 30'500 Höhenmeter, Guides, Sicherheitsausrüstung sowie Ski- oder Snowboardmiete. Wir von Knecht Reisen helfen Ihnen, die passende Lodge zu finden. Weitere Anbieter stellen wir auf der Seite Heliskiing in Kanada vor.