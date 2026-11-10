CMH Heliskiing in Kanada: die 11 Lodges in British Columbia
Canadian Mountain Holidays: Lodges, Programme und Buchung
Bugaboos und Bobbie Burns: die Lodges der ersten Stunde
Bugaboos
Rund um die erste CMH-Lodge ragen die Granitspitzen der Spires über gewaltige Gletscher, gefahren wird ober- und unterhalb der Baumgrenze. Ein grosser Helikopter bedient vier Gruppen à höchstens 11 Personen, das erleichtert die Einteilung nach Tempo. Die Bugaboos passen zu Genussfahrern wie zu Höhenmeter-Sammlerinnen und bieten eine besonders breite Programmauswahl: Powder Intro, Familienwochen, Ski Fusion oder Skitouren mit Helikopter.
- Lodge auf 1490 m, Wald/Alpin 60/40, max. 44 Gäste
- Transfer ab/bis Calgary, rund 4,5 Stunden
Bobbie Burns
Die dritte Lodge von Hans Gmoser liegt abgeschieden auf 1370 m und erschliesst über 1700 Quadratkilometer in Selkirks und Purcells. Mit nur drei Gruppen à 11 Gästen ist das Tempo etwas höher, daher eignet sich Bobbie Burns vor allem für geübte Heliskier. Viele der über 300 Runs enden an der Lodge, auf dem Gletscher locken aussergewöhnlich lange Abfahrten. Private Wochen sind buchbar.
- Wald/Alpin 50/50, max. 33 Gäste
- Transfer ab/bis Calgary, rund 5 Stunden
Gothics und Adamants: die Selkirks nördlich von Revelstoke
Gothics
Die umfassend renovierte Lodge liegt auf 700 m in einem Seitental und ist per CMH-Bus oder Mietwagen erreichbar. Der Bell 212 hebt direkt vor dem Haus ab und bringt drei Gruppen à maximal 11 Gästen in ein fast 2000 Quadratkilometer grosses Gebiet zwischen nördlichen Selkirks und Monashees mit über 315 kartierten Runs. Manche Abfahrten messen bis 2400 Höhenmeter, das Tempo ist eher hoch. Sie sollten mindestens fortgeschritten im Tiefschnee fahren. Exklusiver geht es mit einem privaten 407-Helikopter für vier Personen und zwei Guides.
- max. 33 Gäste, Transfer ab/bis Kelowna, rund 5 Stunden
Adamants
Zu dieser Fly-in-Lodge fliegen Sie von Gothics aus mit dem Helikopter. Nur 32 Gäste in Vierergruppen teilen sich mehr als 330 kartierte Runs zwischen 900 und 3100 m, auf 1800 m fallen im Schnitt 18 Meter Schnee pro Saison. Kleine Helikopter, kurze Wartezeiten, viele Höhenmeter: ideal für konditionsstarke Könner und, dank einer Intro-Variante in Kleingruppen, auch für fortgeschrittene Fahrer ohne Powder-Erfahrung.
- Lodge auf 955 m, Wald/Alpin 40/60
- Transfer ab/bis Kelowna, rund 4,5 Stunden
Galena und Monashees: Tree Skiing für Könner
Galena
Südöstlich von Revelstoke, in der Badshot Range der Selkirks, haben vor allem die Waldabfahrten Galena in der Freeride-Szene bekannt gemacht. Weil drei Täler bei der Lodge enden, kann der Helikopter fast immer starten, Tage ohne Flug sind selten. Im hochalpinen Gelände geht es bis auf 3100 m. Die Lodge erreichen Sie nur per Helikopter, gefahren wird in vier Gruppen à 11 Gästen. Hier sind sehr gute, konditionsstarke Skifahrerinnen und Snowboarder unter sich.
- Lodge auf 1050 m, Wald/Alpin 80/20, max. 44 Gäste
- Transfer ab/bis Kelowna, rund 5 Stunden
Monashees
Die Lodge am Columbia River liegt 140 km nördlich von Revelstoke, ist mit dem Auto gut erreichbar und wirkt trotzdem abgeschieden. Das über 1700 Quadratkilometer grosse Gebiet zählt zu den anspruchsvollsten von CMH: gleichmässig steile Nordhänge mit gut verteilten Bäumen und Abfahrten mit bis zu 1000 Höhenmetern in der Falllinie. Bei passendem Wetter fliegt der Helikopter bis auf 3140 m. Neben Gruppen à 11 Gästen gibt es Kleingruppen und Private Heliskiing.
- Lodge auf 580 m, Wald/Alpin 85/15, max. 48 Gäste
- Transfer ab/bis Kelowna, rund 5 Stunden
Cariboos und Valemount: viel Raum im Norden
Cariboos
Im Winter erreichen Sie die Lodge auf 1100 m nur per Helikopter. Fast 1500 Quadratkilometer mit über 300 kartierten Abfahrten zwischen 1000 und 3000 m stehen zur Verfügung, ausser den 42 Lodge-Gästen sind dort nur die 10 Gäste aus Valemount unterwegs. Sanfte Powderhänge, Steilstücke, Gletscher im Norden und gute Waldabfahrten machen Cariboos zu einer starken Wahl für den Einstieg ins Heliskiing. Nach dem Skitag lädt die Terrasse gegen Südwesten zum Barbecue, Sauna und Whirlpool liegen an einem kleinen See.
- Wald/Alpin 60/40, Gruppen von 4 bis 11 Gästen
- Transfer ab/bis Kelowna, rund 6,5 Stunden
Valemount
Hier ist alles auf höchstens 10 Gäste ausgelegt: Lodge auf 795 m nahe Valemount, Gourmetküche, Balkon zu jedem Zimmer, eigener Bell 212 und zwei Guides aus einem Team Schweizer Bergführer. Gebucht wird als private Woche. In den Cariboos stehen über 400 kartierte Abfahrten zwischen 1000 und 3000 m bei durchschnittlich 14 m Schneefall pro Jahr zur Wahl, und die Gruppe bestimmt, wohin es geht, sofern Wetter und Schnee mitspielen.
- Wald/Alpin 50/50, Transfer ab/bis Calgary, rund 3 Stunden
Revelstoke und Kootenay: Heliskiing ab Hotel im Ort
Revelstoke
Die Heli-Basis liegt mitten im Eisenbahnstädtchen am Columbia River, gewohnt wird im The Regent Hotel in der historischen Innenstadt. Dank mehrerer Startplätze ausserhalb kann meist auch bei schlechtem Wetter geflogen werden. Bleibt der Helikopter doch am Boden, weichen Sie ins Skigebiet Revelstoke Mountain Resort am Ortsrand aus: über 50 Pisten, 10 Autominuten entfernt. Auf knapp 1600 Quadratkilometern in Monashees und Selkirks fallen im Schnitt 18 m Schnee pro Jahr. Dazu kommen Privatprogramme und «Steep Shots & Pillow Drops» für gute bis sehr gute Fahrer.
- Hotel auf 470 m, Wald/Alpin 60/40, max. 44 Gäste
- 5 Nächte, 21'780 Höhenmeter, Transfer ab/bis Kelowna, rund 3 Stunden
Kootenay
In Nakusp ist das Hotel Lodge at Arrow Lakes Ihr Quartier, heisse Quellen liegen in der Nähe. Fast 300 kartierte Runs verteilen sich auf über 1155 Quadratkilometer zwischen 1060 und 2880 m. Viele Gäste verbinden den Aufenthalt mit einem Roadtrip im Mietwagen auf dem Powder Highway nach Nelson oder Revelstoke, mit Aufwärmtag in nahen Skigebieten wie Red Mountain oder Whitewater.
- Hotel auf 460 m, Wald/Alpin 75/25, max. 45 Gäste, Gruppen von 5 bis 11
- 5 Nächte, 21'780 Höhenmeter, Anreise mit dem Auto nicht inbegriffen
Purcell: Heliskiing tageweise ab Golden
Sie möchten Heliskiing erst einmal ausprobieren oder einen Heli-Tag in eine längere Kanadareise einbauen? Dann ist CMH Purcell die passende Adresse. Die Basis liegt etwas ausserhalb von Golden, zwei Stunden von Banff entfernt. Unterwegs sind nur zwei Gruppen mit bis zu 8 Gästen, jede mit zwei Guides. Das bedeutet mehr Betreuung und freiere Geländewahl, die Höhenmeter sind nicht limitiert.
Das Gebiet zieht sich über Purcells und Selkirks und bietet mehr als 250 kartierte Pisten mit Gletschern, alpinen Bowls und subalpinem Wald, geeignet für Neulinge wie für erfahrene Heliskier. Wer mag, bucht den Helikopter privat für sich und bis zu sieben Angehörige oder Freunde. Übernachtung und Transfer sind nicht enthalten, Hotel und Transfers organisieren wir Ihnen gerne.
- Basis auf 800 m, Wald/Alpin 50/50, max. 16 Gäste
- inbegriffen: Aufenthaltsraum, Snacks, Mittagessen, Sicherheitsausrüstung, Ski- oder Snowboardmiete
Buchungsphase Saison 2027/28
Die Preise für die CMH-Saison 2027/28 sind veröffentlicht, die Buchungsphase läuft. Die gefragtesten Lodges und Wochen sind erfahrungsgemäss rasch vergeben. Je früher Sie uns Ihre Wunschlodge und Ihre bevorzugten Reisedaten nennen, desto grösser sind die Chancen, dass es klappt. Wir prüfen Verfügbarkeit und Preise, merken Ihre Wünsche bei CMH vor und begleiten Sie bis zur festen Buchung. Preise auf Anfrage.
Kurzentschlossen: Saison 2026/27
Sie möchten nicht bis 2027/28 warten? Für die Saison 2026/27 sind noch wenige Plätze frei. Rufen Sie uns an, wir sagen Ihnen, in welchen Lodges und Wochen es noch Platz hat.
Powder Intro und Technik-Training
Powder Intro: der Einstieg ins Heliskiing
Sie fahren gut Ski oder Snowboard und sind fit, haben aber kaum Tiefschnee-Erfahrung? Das Powder Intro führt Sie behutsam heran: höchstens 10 Teilnehmende mit zwei Guides, der elfte Platz im Helikopter bleibt für den zusätzlichen Guide reserviert. Angeboten wird es in Bugaboos, Cariboos, Gothics und Revelstoke, in den Bugaboos auch als Woche nur für Frauen. In den Adamants gibt es eine Variante für Vierergruppen. Für Ski- und Snowboard-Anfänger ist das Programm nicht gedacht.
Powder-Performance-Training in Revelstoke
Wer nach dem Intro weiterkommen will, feilt in Revelstoke 5 Tage lang an der Technik: in einer Gruppe von maximal 7 Personen mit 2 auf Skiunterricht spezialisierten Guides. Tipps im Gelände und Videoanalyse machen Sie sicherer und effizienter im Pulverschnee, eine gute Vorbereitung auf eine CMH-Lodge für Fortgeschrittene. Termine auf Anfrage.
Häufige Fragen zu CMH Heliskiing
Für den Einstieg eignen sich Cariboos, die Bugaboos mit dem Powder Intro und die Tagesangebote von Purcell. Wer steile Waldabfahrten sucht, ist in Galena oder den Monashees richtig. Sehr kleine Gruppen bieten die Adamants, ein Rundum-Privaterlebnis Valemount. Revelstoke und Kootenay verbinden Heliskiing mit Ortsleben und lassen sich gut mit individueller Anreise kombinieren. Wir beraten Sie gerne persönlich.
Heliskiing richtet sich an geübte, sportliche Fahrerinnen und Fahrer; selbst das Powder Intro ist nichts für Anfänger. Ohne Tiefschnee-Erfahrung starten Sie am besten mit einem Intro. Für Gothics sollten Sie mindestens fortgeschritten im Powder unterwegs sein, in Galena und den Monashees fahren vor allem sehr gute, konditionsstarke Gäste.
Klassisch sind es höchstens 11 Gäste pro Gruppe, meist mit einem, teils mit zwei Guides. In den Adamants fahren Vierergruppen, in Purcell bis 8 und in Valemount 10 Gäste mit je zwei Guides. Beim Powder Master in Bugaboos und Cariboos begleiten drei Guides höchstens 9 Teilnehmende. Kleingruppen und private Wochen sind in mehreren Lodges möglich.
In der Regel: Transfer ab/bis Calgary oder Kelowna, 7 Übernachtungen im Doppelzimmer, Vollpension mit Lunchpaket, alkoholfreie Getränke, 30'500 Höhenmeter, Guides, LVS, Schaufel und Rucksack sowie Ski- oder Snowboardmiete. In Revelstoke und Kootenay sind es 5 Nächte und 21'780 Höhenmeter, in Kootenay ohne Transfer. Nicht inbegriffen sind zusätzliche Höhenmeter, die Miete eines Lawinenrucksacks, Alkohol und Trinkgelder. Eigene Skischuhe bringen Sie mit. Preise auf Anfrage.
Heliskiing hängt vom Wetter ab: Bei Nebel, Schneefall oder Regen kann ein Skitag aus Sicherheitsgründen ganz oder teilweise ausfallen. In Galena, wo drei Täler bei der Lodge enden, und in Revelstoke mit mehreren Startplätzen sind solche «Downdays» selten. In Revelstoke bleibt zudem das Skigebiet am Ortsrand als Alternative. Vor dem ersten Run werden Sie instruiert und mit Lawinenausrüstung ausgestattet.
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