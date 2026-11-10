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Yellow Cedar Lodge am Skeena River von aussen

Northern Escape Heli-Skiing in der Skeena Range bei Terrace

Tree-Skiing, Couloirs und verlässlicher Pulverschnee im Norden von British Columbia

Im Norden von British Columbia, in der Skeena Range bei Terrace, betreibt Northern Escape Heli-Skiing ein rund 5500 km² grosses, wildes Gebiet. Weil der Pazifik nahe ist, entsteht hier eine der tiefsten, trockensten und verlässlichsten Schneedecken weltweit – und die Heliski-Saison dauert besonders lang.

Das Gelände reicht von alpinen Mulden und riesigen Gletschern über steile Couloirs bis zu ausgedehntem Tree-Skiing in alten Zedernwäldern. Die Gruppen sind klein – fünf oder sechs Personen mit einem Guide –, geflogen wird mit Helikoptern vom Typ Agusta Koala aus italienischer Produktion. Die Höhenmeter sind unbegrenzt.

Northern Escape setzt auf Qualität statt Masse: Gewohnt wird in der neuen Mountain Lodge an einem abgelegenen Bergsee oder in der Yellow Cedar Lodge am Skeena River, beide mit Sauna und Whirlpool. Einen Überblick über alle Anbieter finden Sie unter Heliskiing in Kanada.

Gelände und Schnee: Couloirs, Gletscher und Zedernwälder

Geografisch befindet sich das Revier etwa auf halbem Weg zwischen Central British Columbia und Alaska, unweit des Alaska Panhandle. Die nördliche Lage und der nahe Pazifik bescheren den Bergen viel und meist trockenen Pulverschnee. Mit 30/70 dominiert das alpine Gelände.

Von hohen Gipfeln ziehen Abfahrten mit über 1000 Höhenmetern bis ins Tal. Unterwegs warten riesige Gletscher, tiefe Täler, steile Couloirs und alte Zedernwälder, in denen das Tree-Skiing im trockenen Powder besonders Spass macht. Auch für Snowboarder ist das Terrain vielfältig – von offenen alpinen Hängen bis zu anspruchsvollen Tree Runs.

In derselben Region bei Terrace fliegt White Wilderness Heliskiing, weiter im Norden der Skeena Mountains Last Frontier Heliskiing.

Tiefschnee im Heliski-Gebiet von Northern Escape bei Terrace

Kleine Gruppen und das Paket Classic Heli Ski

Im Paket Classic Heli Ski fahren 5 Gäste mit einem professionellen Guide. In der Mountain Lodge teilen sich halbprivat nur 2 Gruppen einen Koala, in der Yellow Cedar Lodge sind es 3 Gruppen. Bei beiden Lodges hebt der Helikopter jeden Morgen direkt vor dem Haus ab. Das Paket umfasst 5 oder 7 Tage Heliskiing mit unbegrenzten Höhenmetern, ausserdem:

  • Transfer ab und bis Flughafen Terrace, für die Mountain Lodge per Helikopter
  • 5 oder 7 Übernachtungen mit allen Mahlzeiten und alkoholfreien Getränken
  • Lawinen-Sicherheitsausrüstung mit Suchgerät, Schaufel und Sonde sowie Airbag-Rucksack
  • Leihski und -stöcke, WLAN und Nutzung des Wellnessbereichs
  • Fahrten mit der Pistenraupe (Cat) an «Downdays»

Nicht inbegriffen sind alkoholische Getränke, Trinkgelder und persönliche Ausgaben. Ski- oder Snowboardschuhe bringen Sie selbst mit.

Heliskiing mit Northern Escape in der Skeena Range, British Columbia

Mountain Lodge: Premium-Unterkunft am Bergsee

Die neue Mountain Lodge steht an einem abgelegenen Bergsee vor der Kulisse der Skeena Mountains und ist nur mit dem Helikopter erreichbar – der Flug ab dem Flughafen Terrace ist im Paket enthalten. Höchstens 10 Gäste wohnen in 10 stilvollen Einzelzimmern mit eigenem Bad. Die Lodge richtet sich an Gäste, die viel Wert auf Komfort und Privatsphäre legen: an Individualreisende, besonders aber an kleine Gruppen oder Familien, die das Haus exklusiv buchen.

Ein erstklassiges Küchenteam kocht auf Gourmetniveau, zur Ankunft gibt es Champagner und Charcuterie, die Weine wählt ein Sommelier aus. Nach dem Skitag trifft man sich am Holzfeuer im zentralen Kaminbereich oder beim Outdoor-Pizzaofen. Dazu kommen Spa mit Aussen-Whirlpool und Sauna, Massage und schnelles Internet. Ein Vorteil der Lage: Von der Lodge aus erreichen Sie ohne zusätzlichen Flug ein Cat-Skiing-Ausweichgebiet.

Mountain Lodge von Northern Escape an einem Bergsee in den Skeena Mountains

Yellow Cedar Lodge: Zedernholz-Lodge am Skeena River

Unweit von Terrace und doch abgeschieden liegt die Yellow Cedar Lodge direkt am Skeena River, im Hintergrund die Skeena Mountains. Gebaut ist sie aus kanadischem Zedernholz, 2020 wurde sie renoviert. Bis zu 18 Gäste wohnen in Einzel- und Doppelzimmern mit Bad, WLAN und Handyempfang; die Zimmer duften nach Zedernholz und blicken auf den Fluss.

Nach dem Heliski-Tag stehen Sauna, Whirlpool, Massageraum und ein Fitnessraum mit Geräten bereit. Den Abend verbringen Sie im Restaurant, in der Lounge mit Bar, bei Billard und Tischfussball oder an der Aussenbar bei Snacks und Getränken. Der Transfer vom Flughafen Terrace dauert rund eine halbe Stunde. Ideal für Gäste, die es gemütlich mögen und eine kurze Anreise schätzen.

Lounge der Yellow Cedar Lodge von Northern Escape Heli-Skiing

Ausgewählte Termine Saison 2026/27

Für die Saison 2026/27 empfehlen wir Northern Escape ganz besonders: Die Nähe zu Alaska bringt verlässlich ergiebige Schneemengen und eine besonders lange Heliski-Saison. Diese Termine haben wir für Sie ausgewählt:

Mountain Lodge am Bergsee, bis 10 Gäste

  • 15.12.–20.12.2026, ab CHF 8'970
  • 28.03.–04.04.2027, ab CHF 11'970

Yellow Cedar Lodge am Skeena River, bis 18 Gäste

  • 05.02.–12.02.2027, ab CHF 13'200
  • 19.02.–26.02.2027, ab CHF 13'200

Verfügbarkeit begrenzt, weitere Termine auf Anfrage. Je früher Sie planen, desto eher erhalten Sie Ihr Wunschdatum in der gewünschten Lodge.

Yellow Cedar Lodge von Northern Escape bei Terrace

Häufige Fragen zu Northern Escape Heli-Skiing

Im Norden von British Columbia, in der Skeena Range nahe Terrace und unweit des Alaska Panhandle. Ab dem Flughafen Terrace dauert der Transfer rund eine halbe Stunde; zur Mountain Lodge fliegen Sie mit dem Helikopter.

Klein: Sie fahren mit fünf oder sechs Personen und einem Guide. Im Paket Classic Heli Ski sind es 5 Gäste pro Guide; in der Mountain Lodge teilen sich 2 Gruppen einen Helikopter, in der Yellow Cedar Lodge 3.

Dann bringt Sie eine Pistenraupe (Cat) zu unverspurten Hängen – das ist im Paket enthalten. Von der Mountain Lodge aus ist ein Cat-Skiing-Ausweichgebiet ohne zusätzlichen Flug erreichbar.

Für die Saison 2026/27 gibt es in der Mountain Lodge Termine ab CHF 8'970 (15.12.–20.12.2026) und ab CHF 11'970 (28.03.–04.04.2027), in der Yellow Cedar Lodge ab CHF 13'200. Weitere Termine und Preise auf Anfrage.

Die Mountain Lodge ist die Premium-Variante: höchstens 10 Gäste in Einzelzimmern, Anreise per Helikopter, Gourmetküche und Zugang zu einem Cat-Skiing-Ausweichgebiet. Die Yellow Cedar Lodge am Skeena River fasst bis zu 18 Gäste, bietet Einzel- und Doppelzimmer und liegt rund eine halbe Stunde vom Flughafen Terrace entfernt.

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