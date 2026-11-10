Im Norden von British Columbia, in der Skeena Range bei Terrace, betreibt Northern Escape Heli-Skiing ein rund 5500 km² grosses, wildes Gebiet. Weil der Pazifik nahe ist, entsteht hier eine der tiefsten, trockensten und verlässlichsten Schneedecken weltweit – und die Heliski-Saison dauert besonders lang.

Das Gelände reicht von alpinen Mulden und riesigen Gletschern über steile Couloirs bis zu ausgedehntem Tree-Skiing in alten Zedernwäldern. Die Gruppen sind klein – fünf oder sechs Personen mit einem Guide –, geflogen wird mit Helikoptern vom Typ Agusta Koala aus italienischer Produktion. Die Höhenmeter sind unbegrenzt.

Northern Escape setzt auf Qualität statt Masse: Gewohnt wird in der neuen Mountain Lodge an einem abgelegenen Bergsee oder in der Yellow Cedar Lodge am Skeena River, beide mit Sauna und Whirlpool. Einen Überblick über alle Anbieter finden Sie unter Heliskiing in Kanada.