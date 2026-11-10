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Heliskiing in den Skeena Mountains im Norden von British Columbia

Last Frontier Heliskiing in den Skeena Mountains

Heliskiing im hohen Norden von British Columbia, nahe Alaska

«Go North» lautet unter Heliski-Fans die Devise, und immer mehr Skifahrerinnen und Snowboarder folgen ihr bis in den äussersten Norden von British Columbia. Hier fliegt Last Frontier Heliskiing im nördlichsten Heliski-Gebiet Kanadas – mit 9500 km² nach Angaben des Anbieters das grösste zusammenhängende der Welt.

Das Revier in den Skeena Mountains erstreckt sich nördlich der Orte Terrace und Smithers und ist beinahe doppelt so gross wie das Wallis. Geteilt wird es von nur ein paar Dutzend Gästen, die in Vierergruppen mit einem eigenen Guide unterwegs sind.

Zur Wahl stehen zwei sehr unterschiedliche Unterkünfte: das Chaletdorf Bell 2 Lodge mitten in der Wildnis und das historische Ripley Creek Inn im Fjordstädtchen Stewart. Weitere Anbieter vergleichen Sie in der Übersicht Heliskiing in Kanada.

Das Gebiet: viel Raum an der Grenze zu Alaska

Wer bei Last Frontier bucht, hat ungewöhnlich viel Platz für sich. Die Skeena Mountains reichen bis an die Grenze zu Alaska, und auf die 9500 km² des Gebiets verteilen sich nur wenige Dutzend Wintersportler. Die Bell 2 Lodge steht im Bell Irving River Valley an der Route nach Alaska und in den Yukon, das Ripley Creek Inn in Stewart, ein paar Kilometer vor der Alaska-Grenze.

An Schnee herrscht in der Regel kein Mangel. Für Bell 2 wird das Verhältnis von Wald zu alpinem Gelände mit 40/60 angegeben, für Ripley Creek mit 50/50.

Ebenfalls über Terrace erreichbar sind Northern Escape Heli-Skiing und White Wilderness Heliskiing.

Freeriderin im Tiefschnee bei Last Frontier Heliskiing

Gletscher im Skeena-Gebirge, Baumriesen an der Küste

Rund um die Bell 2 Lodge führen zahllose Abfahrten über Gletscher und durch Wälder, wobei das alpine Gelände leicht überwiegt. Von Ripley Creek aus fliegen Sie in die Coast Mountains unweit des «Alaskan Panhandle», jenes schmalen Küstenstreifens Alaskas am Pazifik. Dort warten mächtige Gletscher und Wälder mit uralten, riesigen Bäumen – Tree-Skiing der besonderen Art.

Das Terrain bei Ripley Creek ist anspruchsvoller: Viele Runs sind lang und steil, sie verlangen eine saubere Technik und vor allem eine hervorragende Kondition. Hier kommen in erster Linie sehr gute, erfahrene Skifahrerinnen und Snowboarder auf ihre Kosten.

Tree-Skiing zwischen hohen Bäumen bei Ripley Creek in den Coast Mountains

Unterwegs in Vierergruppen

Bei Last Frontier sind Sie normalerweise zu viert mit einem Guide unterwegs. Drei solcher Gruppen teilen sich einen kleinen Helikopter vom Typ A-Star B2 oder B3. Die Führung übernehmen qualifizierte Berg- und Skiführer; LVS, Schaufel, Rucksack und Lawinenrucksack stellt der Anbieter.

Im Wochenpaket sind 30'500 Höhenmeter inbegriffen, was Sie darüber hinaus fahren, wird zusätzlich verrechnet. Wer ohne Limit fahren möchte, wählt die private Heliski-Tour mit unbegrenzten Höhenmetern.

Heliskiing im alpinen Gelände bei Last Frontier Heliskiing

Bell 2 Lodge: Chaletdorf mitten in der Wildnis

Die Bell 2 Lodge liegt tief in den Skeena Mountains im Bell Irving River Valley. Das rustikale Chaletdorf war früher eine Raststätte am Highway; heute wohnen bis zu 36 Gäste in gemütlichen Blockhütten, die etwas abseits der Strasse stehen. Neben der normalen Heizung hat jede Hütte einen Specksteinofen, den Sie selbst mit Holz einheizen können. Mit etwas Glück zeigt sich am Fluss ein Elch.

In der Haupt-Lodge finden Sie Rezeption, Skiraum, Sport-Shop und das Restaurant, in dem Gäste und Guides gemeinsam essen. Ein Stock höher liegt die Bar mit Billardtisch. Dazu kommen ein kleines Spa mit Sauna und Aussen-Whirlpool, Massage, Fitnessraum, TV- und Medienraum, Tischtennis, Tischfussball, Trockenraum, Werkstatt und Wäscherei. Der Helikopter startet direkt vor der Tür. Fällt ein Skitag aus, bleiben Schneeschuhwandern, Langlauf, Fat Biking sowie Bogen- und Tontaubenschiessen. Ideal für alle, die echtes Lodge-Leben in kanadischen Blockhütten suchen.

Bell 2 Lodge im Bell Irving River Valley, Skeena Mountains

Ripley Creek Inn: historische Häuser in Stewart

Stewart, ein ehemaliges Bergbaustädtchen mit knapp 300 Einwohnern, liegt an einem Fjord, von der Grenze zu Alaska trennen es nur wenige Kilometer. Rundherum ragen Gletscher und zerklüftete, verschneite Gipfel auf. Mitten im Ort wohnen Sie im Ripley Creek Inn, das sich auf mehrere historische Gebäude an der Hauptstrasse verteilt und maximal 24 Gäste aufnimmt.

Jedes Zimmer ist anders – vielleicht schlafen Sie im einstigen Goldgräberhaus, im früheren Kleiderladen oder im ehemaligen Bordell. Alle Zimmer haben ein eigenes Bad. Zum Entspannen gibt es Sauna, Hot Tub im Freien, Lounges und eine Sonnenterrasse; gegessen wird im Bitter Creek Café gleich gegenüber, das auch eine Bar hat. Eine Gruppe startet am Heliport im Ort, die anderen fahren 15 bis 40 Minuten zu weiteren Heliports. An einem «Downday» erkunden Sie Stewart mit dem Velo, besuchen das Museum oder fahren über die Grenze nach Alaska. Das Inn ist die richtige Wahl für sehr gute Fahrerinnen und Fahrer, die anspruchsvolles Gelände suchen.

Ripley Creek Inn in Stewart von aussen

Drei Programme: Reguläre Tour, Lodge to Lodge Safari und Private

Reguläre Tour

Sie bleiben die ganze Woche in einer Lodge und fahren in einer Vierergruppe mit einem Guide; drei Gruppen teilen sich einen A-Star B2/B3.

Lodge to Lodge Safari Tour

Für alle, die sich nicht zwischen Bell 2 und Ripley Creek entscheiden können: Die halbe Woche verbringen Sie in der einen, den Rest in der anderen Lodge. Die rund 90 km dazwischen legen Sie per Helikopter und auf Ski durch die Skeena Mountains zurück, Ihr Gepäck reist im Auto. Auf halbem Weg treffen sich die Safari-Gruppen. So erleben Sie die Gletscher des Skeena-Gebirges ebenso wie die steilen, bewaldeten Hänge der Küstenberge.

Private Heliski-Tour

Ein reservierter Helikopter, Ihr eigenes Tempo und unbegrenzte Höhenmeter: 4 Gäste fahren mit 2 Guides, als private Doppelgruppe sind bis zu 8 Personen möglich. Den Tagesablauf planen Sie mit Ihren Guides.

Pulverschnee-Abfahrt in den Skeena Mountains, British Columbia

Leistungen und Anreise

Der Transfer ab und bis Terrace ist inbegriffen und dauert rund 4 Stunden. Ausserdem enthalten:

  • 7 Übernachtungen im Doppelzimmer
  • Vollpension, mittags mit Lunchpaket, und alkoholfreie Getränke
  • 30'500 Höhenmeter
  • Führung durch qualifizierte Berg- und Skiführer
  • LVS, Schaufel, Rucksack und Lawinenrucksack
  • Mietski oder Miet-Snowboard

Nicht enthalten sind zusätzliche Höhenmeter, alkoholische Getränke, Trinkgelder und persönliche Ausgaben. Eigene Skischuhe oder Snowboardboots nehmen Sie mit. Preise auf Anfrage. Wer Alaska auf der anderen Seite der Grenze erleben möchte, findet Angebote unter Heliskiing in Alaska.

Winterlandschaft bei Stewart an der Grenze zu Alaska

Häufige Fragen zu Last Frontier Heliskiing

Im Norden von British Columbia, in den Skeena Mountains nördlich der Orte Terrace und Smithers, direkt an der Grenze zu Alaska. Der Transfer ab Terrace ist im Paket enthalten und dauert rund 4 Stunden.

Das Gebiet umfasst 9500 km² und ist damit beinahe doppelt so gross wie das Wallis. Gemäss Anbieter ist es das grösste zusammenhängende Heliski-Gebiet der Welt – geteilt von nur ein paar Dutzend Gästen.

Bell 2 ist ein Chaletdorf mit Blockhütten für bis zu 36 Gäste in den Skeena Mountains, mit viel alpinem Gelände und Gletschern. Das Ripley Creek Inn in Stewart bietet bis zu 24 Gästen historische Zimmer und anspruchsvolle Abfahrten in den Coast Mountains – ideal für sehr gute Fahrerinnen und Fahrer mit ausgezeichneter Kondition. Mit der Lodge to Lodge Safari Tour kombinieren Sie beide.

Im regulären Paket sind 30'500 Höhenmeter enthalten, zusätzliche Höhenmeter werden separat berechnet. Die private Heliski-Tour bietet unbegrenzte Höhenmeter.

In der Bell 2 Lodge stehen Schneeschuhwandern, Langlauf, Fat Biking sowie Bogen- und Tontaubenschiessen auf dem Programm. In Stewart erkunden Sie den Ort mit dem Velo, besuchen das Museum oder überqueren die Grenze nach Alaska – abends lockt dort eine bekannte Après-Ski-Bar.

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