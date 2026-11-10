«Go North» lautet unter Heliski-Fans die Devise, und immer mehr Skifahrerinnen und Snowboarder folgen ihr bis in den äussersten Norden von British Columbia. Hier fliegt Last Frontier Heliskiing im nördlichsten Heliski-Gebiet Kanadas – mit 9500 km² nach Angaben des Anbieters das grösste zusammenhängende der Welt.

Das Revier in den Skeena Mountains erstreckt sich nördlich der Orte Terrace und Smithers und ist beinahe doppelt so gross wie das Wallis. Geteilt wird es von nur ein paar Dutzend Gästen, die in Vierergruppen mit einem eigenen Guide unterwegs sind.

Zur Wahl stehen zwei sehr unterschiedliche Unterkünfte: das Chaletdorf Bell 2 Lodge mitten in der Wildnis und das historische Ripley Creek Inn im Fjordstädtchen Stewart. Weitere Anbieter vergleichen Sie in der Übersicht Heliskiing in Kanada.