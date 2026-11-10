Skiferien in Kanada: Skigebiete in Alberta und British Columbia
Pulverschnee, viel Platz und Skiorte mit Charakter
Lake Louise und Banff: Skifahren im Nationalpark
Lake Louise in Alberta hat unter Wintersportlern weltweit einen grossen Namen, denn bis vor Kurzem gastierte hier der alpine Ski-Weltcup. Oberhalb der Talstation führen die meisten Pisten durch Wald und passen zu jedem Fahrkönnen. Auf der Rückseite des Berges öffnen sich dagegen weite, unpräparierte Hänge, die Freerider begeistern.
- Höhenlage: 1646 bis 2637 m ü. M.
- 139 Pistenkilometer und 11 Lifte
- Im Mittel 5 m Schneefall pro Saison
- Transferzeit: rund 2 Stunden
Ideale Basis ist das Städtchen Banff am Bow River, mitten im Banff National Park. Entlang der Banff Avenue finden Sie Boutiquen, Restaurants, Souvenirläden und Hotels im Schlossstil. Einen eigenen Skiberg hat Banff nicht, doch drei grosse Skigebiete liegen in kurzer Fahrdistanz.
Sunshine Village, Mount Norquay und Marmot Basin
Banff Sunshine Village
Rund 15 Autominuten von Banff entfernt schweben Sie per Gondelbahn ins Skigebiet, dessen Village auf 2160 m liegt. Es erwarten Sie Abfahrten aller Stufen, Snowparks und ein weiter Blick über die Rockies; am Lookout Mountain ziehen Sie sogar Spuren auf dem Boden von British Columbia. Dank viel Naturschnee fahren Sie hier in der Regel von Anfang November bis Ende Mai. 1660 bis 2730 m ü. M., 109 Pistenkilometer, 12 Lifte.
Mount Norquay
Der 2455 m hohe Berg nahe Banff gehört zu den ältesten Skigebieten Kanadas. Unten lernen Anfänger, oben warten Steilhänge und Buckelpisten. 1630 bis 2133 m ü. M., 16,4 Pistenkilometer, 5 Lifte.
Jasper: Marmot Basin
Im ruhigen Jasper-Nationalpark, einem UNESCO-Welterbe, liegt Marmot Basin rund 20 km vom Bergstädtchen Jasper entfernt. Zwei schnelle Bahnen erschliessen leichte bis anspruchsvolle Pisten, auch durch den Wald, für Kinder ebenso wie für Könner. 1698 bis 2410 m ü. M., 91 Pistenkilometer, 7 Lifte.
Whistler Blackcomb: Kanadas grösstes Skigebiet
Das Skigebiet Whistler-Blackcomb in British Columbia ist das grösste und bekannteste des Landes und spätestens seit den Olympischen Winterspielen «Vancouver 2010» weltberühmt. Whistler Mountain und Blackcomb Mountain sind durch eine Seilbahn verbunden. Genussfahrer, sportliche Racer und Freeride-Profis kommen hier gleichermassen auf ihre Kosten.
- 675 bis 2284 m ü. M.
- 200 Pistenkilometer und 27 Lifte
- Im Mittel 11 m Schneefall pro Saison
- Transferzeit: rund 2 Stunden
Die Coast Mountains liegen nahe am Pazifik und erhalten viel Schnee. Er ist etwas feuchter und weniger pulvrig, bildet aber meist eine stabilere Schneedecke. Kein anderer Skiort Kanadas bietet so viele Restaurants, Bars, Läden und Hotels. Vor einer Heliski-Woche eignet sich Whistler ideal, um sich an die Zeitverschiebung und an Gelände abseits der Pisten zu gewöhnen.
Revelstoke und Kicking Horse: Höhenmeter und Steilhänge
Revelstoke Mountain Resort
Am Mount Mackenzie (2456 m) bei Revelstoke liegt mit 1713 m der grösste mit Liften erschlossene Höhenunterschied Nordamerikas. Auf der längsten Abfahrt legen Sie 15,2 km zurück, pro Saison fallen im Mittel 18 m Schnee. Moderne Lifte erschliessen Pisten jeder Schwierigkeit, dazu kommen Tiefschnee neben der Piste sowie Heli- und Catskiing. Das Städtchen in den Columbia Mountains mit rund 9000 Einwohnern war einst ein Treffpunkt wilder Freerider und besitzt heute ein historisches Zentrum mit viktorianischen Häusern und einem Eisenbahnmuseum.
Golden: Kicking Horse
Eine Gondelbahn bringt Sie in zwölf Minuten auf den Gipfel. Kicking Horse war früher ein Heliski-Gebiet und eignet sich für Pistentage ebenso wie zum Einfahren fürs Freeriden: Fast die Hälfte der Abfahrten richtet sich an Könner, die nach kurzem Aufstieg eindrückliche Steilhänge erreichen. 1190 bis 2450 m ü. M., 100 Pistenkilometer, 5 Lifte, im Mittel 7 m Schnee.
Big White, Silver Star und Sun Peaks: wohnen an der Piste
Big White ist modern und familienfreundlich; viele Hotels und Chalets stehen direkt an der Piste. Einsteiger und Fortgeschrittene finden präparierte Hänge, Buckel und Waldabfahrten. Typisch sind die «Snow Ghosts», kleine Bäume, die sich unter der Schneelast zu buckligen Figuren biegen. 1508 bis 2285 m ü. M., 105 Pistenkilometer, 12 Lifte.
Silver Star mit seinen bunten viktorianischen Häusern gilt als Geheimtipp. Im autofreien Dorf ist fast alles Ski-in, Ski-out. Familien gleiten auf breiten Waldpisten, Könner wählen die zahlreichen schwarzen Abfahrten. 1155 bis 1915 m ü. M., 115 Pistenkilometer, 10 Lifte, im Mittel 9 m Schnee.
Sun Peaks zählt zu den grössten Resorts Kanadas und ist für trockenen Schnee bekannt. Das Village im europäischen Stil liegt mitten im Gebiet, Warteschlangen gibt es kaum. Von Übungshängen mit Kinderliften bis zu steilem Gelände, Tiefschnee und Tree Skiing ist alles dabei.
Panorama, Kimberley, Fernie, Red Mountain und Whitewater
Panorama an der Grenze zu Alberta ist ein Ski-in/Ski-out-Resort für alle Niveaus. Ruhige Hänge liegen unter dem Mile-Sessellift, Experten fahren den World-Cup-Way, auf dem 1985 und 1989 Weltcuprennen stattfanden. 1150 bis 2450 m ü. M., 120 Pistenkilometer, 10 Lifte.
Kimberley in den Purcell Mountains gehört zum «Powder Highway»: leichter Schnee, viele Sonnentage, kaum Wartezeiten und ein Ortskern im bayrischen Stil. 80 Pistenkilometer, 5 Lifte. Fernie verspricht Skifahrern und Snowboardern traumhafte Verhältnisse mit im Mittel 11 m Schnee, 142 Pistenkilometern und 10 Liften.
Red Mountain bei Rossland ist ursprünglich statt glamourös: Mehr als 80 Prozent des Geländes sind Expertenterrain, am Mount Kirkup gibt es Catskiing. Whitewater bei Nelson liegt abgelegen in den Selkirk Mountains und ist mit im Mittel 12 m Schnee sowie Glades, Bowls und Drops in den Bereichen Summit und Glory Ridge ein Freeride-Tipp.
Reisevorschlag: Skifahren in den kanadischen Rockies, 9 Tage ab CHF 2'189 pro Person
Eine Woche Bergwinter in Alberta: Mit dem Mietwagen ab Calgary verbinden Sie Banff, Sunshine Village und Lake Louise zu einer kompakten Skireise.
- Tag 1: Flug mit Air Canada von Zürich nach Calgary, Übernahme des Mietwagens, Fahrt nach Banff (Elk & Avenue Hotel)
- Tag 2: nach Wahl Eiswanderung im Johnston Canyon oder Schneeschuhtour
- Tag 3 bis 5: Skitage in Banff Sunshine, Übernachtung in der Sunshine Mountain Lodge
- Tag 6 und 7: Weiterfahrt nach Lake Louise (Lake Louise Inn) und Skitag im Weltcup-Gebiet
- Tag 8 und 9: Rückgabe des Mietwagens in Calgary, Rückflug und Ankunft in Zürich
Inbegriffen sind die Flüge in der Economy Class mit einem Gepäckstück à 23 kg, Übernachtungen in Hotels mit 3 bis 4 Sternen (Standard-Doppelzimmer, in Sunshine Deluxe), ein HERTZ-Mietwagen vom Typ Ford Escape sowie die Reiseunterlagen. Nicht enthalten sind Mahlzeiten, Aktivitäten und Skipässe: Eine Tageskarte kostet in Sunshine und in Lake Louise je CHF 150.
Mehr erleben: Ski-Rundreise und Heliskiing
Sie möchten mehrere Skigebiete auf einer Reise kennenlernen? Unsere individuelle Ski-Safari durch Kanada führt in 19 Tagen von Vancouver über Whistler, Sun Peaks und Golden nach Banff und endet in Calgary. Unterwegs fahren Sie in bekannten Resorts und verbringen drei Tage beim Heliskiing mit CMH Purcell. Route, Unterkünfte und Dauer passen wir Ihren Wünschen an.
Wer unverspurte Hänge sucht, lässt sich vom Helikopter ins Gelände fliegen. Anbieter, Lodges und Gebiete vergleichen Sie auf unserer Seite Heliskiing in Kanada. Zum Einfahren eignen sich zuvor etwa Whistler oder Kicking Horse.
Kanada-Spezial: Kanadische Rocky Mountains
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Skigebiet Banff Sunshine, herrliche Aussicht auf Kanadische Rockies, Skigebiet Lake Louise, spannende...
9 Tage / 8 Nächte
Häufige Fragen zu Skiferien in Kanada
Je nach Region können Sie in Kanada etwa von November bis April Ski fahren. In Banff Sunshine Village reicht der Skiwinter dank viel Naturschnee in der Regel sogar von Anfang November bis Ende Mai. Mehr zum Klima lesen Sie unter Beste Reisezeit für Kanada.
Whistler Blackcomb in British Columbia ist das grösste und bekannteste Skigebiet des Landes, mit 200 Pistenkilometern und 27 Liften zwischen 675 und 2284 m ü. M. Den grössten mit Liften erschlossenen Höhenunterschied Nordamerikas hat dagegen das Revelstoke Mountain Resort mit 1713 m.
Besonders familienfreundlich sind Big White, Silver Star und Sun Peaks, wo Sie oft direkt an der Piste wohnen. Auch Kimberley, Panorama und Marmot Basin bei Jasper bieten ruhige Hänge für Kinder und Einsteiger.
Am Red Mountain bei Rossland sind mehr als 80 Prozent des Geländes Expertenterrain. In Kicking Horse richtet sich fast die Hälfte der Abfahrten an Könner, in Whitewater locken Glades und Bowls. Revelstoke bietet neben 1713 Höhenmetern auch Heli- und Catskiing, und auf der Rückseite von Lake Louise warten weite, unpräparierte Hänge.
Unser Reisevorschlag «Skifahren in den kanadischen Rockies» dauert 9 Tage und ist ab CHF 2'189 pro Person erhältlich, inklusive Flug mit Air Canada, Hotels und Mietwagen. Ski-Tageskarten kommen mit je CHF 150 dazu. Individuelle Reisen wie die Ski-Safari stellen wir nach Ihren Wünschen zusammen; Preise auf Anfrage.
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