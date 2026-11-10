Pulverschnee, so weit das Auge reicht: Kanada ist für Skifahrerinnen und Snowboarder ein Traumziel. Von den Coast Mountains am Pazifik bis in die Rocky Mountains verteilen sich mehr als 850 Lifte und über 4000 Pistenkilometer. Gefahren wird je nach Region etwa von November bis April.

In der trockenen Luft bleibt der Schnee oft tagelang locker und griffig. Ski und Snowboard lassen sich darin leichter drehen, weshalb sich viele Gäste hier gleich eine Stufe sicherer fühlen. Dazu kommen gewaltige Gebirge mit Gletschern und endlosen Wäldern, häufig fast leere Pisten, viel Gelände abseits der präparierten Abfahrten und herzliche Gastgeber.

Ob in Alberta rund um Banff und Lake Louise oder in British Columbia von Whistler bis Revelstoke: Wir stellen Ihnen die wichtigsten Skigebiete mit ihren Kennzahlen vor und planen Ihre Skireise nach Kanada ganz nach Ihren Wünschen.