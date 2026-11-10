Selkirk Tangiers Heliskiing in Revelstoke
Mehr als 400 Runs in den Selkirk und Monashee Mountains
Gelände und Schnee: Champagne Powder auf rund 1800 Metern
Das Heli-Gebiet liegt auf rund 1800 Metern und verbindet eindrückliche Gletscherhänge mit schönen Waldabfahrten; Wald und alpines Gelände halten sich ungefähr die Waage. Das vielseitige Terrain lernen Sie beim Freeriden ausgiebig kennen.
Dazu kommen die vergleichsweise stabile Wetterlage und durchschnittlich 18 Meter feinster «Champagne Powder» pro Saison. Trotz der Grösse des Gebiets sind pro Tag nur wenige Dutzend Gäste unterwegs.
Ebenfalls in den Monashee Mountains, allerdings mit Basis in Blue River, fliegt Mike Wiegele Heliskiing.
Programme: Classic, Small Group und Private
Classic
Sie sind in einer Gruppe von 10 Gästen mit einem Guide unterwegs und fliegen mit einer Bell 205. Mittags wird gemeinsam in den Bergen gegessen, danach bringt Sie der Helikopter für weitere Abfahrten wieder auf einen Gipfel.
Small Group Heliskiing
Höchstens 4 Gäste pro Gruppe, geflogen wird im A-Star oder in der Bell 407. Kleine Gruppen sind meist schneller und schaffen so mehr Runs und Höhenmeter, fremde Spuren treffen Sie kaum an – gerade beim Tree-Skiing ein Genuss. Die Gruppen werden nach Stärkeklasse zusammengestellt, und Sie können auch einen einzelnen Platz buchen. Ideal für starke Skifahrerinnen und Snowboarder.
Private Package
Ein Helikopter exklusiv für 1 bis 9 Gäste mit 2 Guides. Soweit Schnee und Wetter es zulassen, richten sich die Guides bei der Wahl der Runs nach Ihren Wünschen, Ihrem Können und der Stimmung in der Gruppe. Angeboten wird es zusammen mit dem Five Peaks Chalet.
The Hillcrest Hotel: Basis mit Blick auf die Monashee Mountains
Hoch über Revelstoke und dem Columbia River Valley steht das Hillcrest Hotel, die Basis von Selkirk Tangiers. Jeden Morgen starten hier die Helikopter in die Berge; ins Zentrum von Revelstoke und zum Skigebiet sind es rund 10 Autominuten. Für Heliski-Gäste stehen 40 Plätze zur Verfügung, insgesamt hat das Hotel 75 Zimmer mit Bad, manche mit Balkon und Hydromassage-Badewanne.
Zur Erholung gibt es Whirlpools drinnen und draussen, Dampfbad, Sauna, Massage, ein Day Spa und ein komplett eingerichtetes Fitnessstudio. Der Tag kann mit einem Stretching-Kurs beginnen, die Skikleider holen Sie trocken aus dem Trockenraum. Abends treffen sich die Gäste zum Apéro in der Mountain Guides' Lounge, bevor im Speisesaal internationale oder kontinentale Küche serviert wird. Das Hotel passt, wenn Sie flexibel zwischen Programmen von 3 bis 7 Tagen und zwischen grossen und kleinen Gruppen wählen möchten.
Five Peaks Chalet: privates Luxus-Chalet für bis zu 10 Gäste
Das Five Peaks Chalet ist für eine einzelne Gruppe gedacht: Fünf Master-Suiten nehmen bis zu 10 Personen auf. Ihre Kingsize-Betten lassen sich bei Bedarf in Einzelbetten umwandeln. Jede Suite hat einen eigenen Balkon mit Aussicht über das Columbia Valley bis zu den Monashee Mountains, einen Arbeitsplatz mit Ladesteckdosen sowie ein Bad mit Dusche, Bidet und Pflegeprodukten.
Abends ist der zentrale Holzkamin der Treffpunkt. Zur Wahl stehen Heimkino, Salon mit Billard und Spielen, Bibliothek, Fitnessraum, Spa mit Sauna, zwei Massageräume, Aussen-Whirlpool und Aussenkamin, Glasfaser-Internet gibt es im ganzen Haus. Ein Privatkoch kocht nach Mass und serviert dazu passende Weine, Cocktails oder Softdrinks. Die Selkirk-Basis ist rund 15 Autominuten entfernt. Ideal für Familien und Freunde, die Heliskiing gemeinsam und unter sich erleben möchten.
Wenn der Helikopter am Boden bleibt: Revelstoke Mountain Resort
Ein grosser Vorteil von Selkirk Tangiers ist die Nähe zum Skigebiet von Revelstoke. Kann der Helikopter wetterbedingt nicht starten, erhalten Gäste des Hillcrest Hotels ein kostenloses Liftticket für das Revelstoke Mountain Resort. Dort warten über 50 Abfahrten, einige davon sehr anspruchsvoll, hervorragende Variantenabfahrten und 1713 Höhenmeter. Alternativ geht es auf dem Gipfel des Revelstoke Mountain zum Catskiing.
Vom Five Peaks Chalet aus erreichen Sie das Skigebiet in acht Minuten zu Fuss – praktisch auch, wenn Sie einmal einen Tag ohne Heliskiing einlegen möchten.
Leistungen und Anreise
Für einen Aufenthalt im Hillcrest Hotel sind enthalten:
- 7 Übernachtungen im Doppelzimmer
- Vollpension mit Lunchpaket am Mittag und alkoholfreie Getränke
- 30'500 Höhenmeter
- Führung durch qualifizierte Berg- und Skiführer
- LVS, Schaufel und Rucksack
- Mietski oder Miet-Snowboard
Nicht inbegriffen sind der Transfer ab und bis Kelowna oder Calgary, die Miete eines Lawinenrucksacks, zusätzliche Höhenmeter, alkoholische Getränke, Trinkgelder und persönliche Ausgaben. Skischuhe oder Snowboardboots bringen Sie mit. Die Transferdauer gibt der Anbieter mit rund 2,5 Stunden an. Leistungen für das Five Peaks Chalet und Preise auf Anfrage. Gut kombinieren lässt sich das Heliskiing mit unserer individuellen Ski-Safari durch Kanada.
Häufige Fragen zu Selkirk Tangiers Heliskiing
In Revelstoke im Südosten von British Columbia. Geflogen wird in den Selkirk und Monashee Mountains, die an die Nationalparks Revelstoke und Glacier grenzen. Anreisen können Sie über Kelowna oder Calgary; der Transfer ist nicht im Paket enthalten.
Im Durchschnitt fallen pro Saison 18 Meter Pulverschnee, und die Wetterlage gilt als relativ stabil. Das Gelände liegt auf rund 1800 Metern. Als beste Reisezeit für Heliskiing in Kanada gelten Januar bis April – mehr zum Klima lesen Sie unter Beste Reisezeit für Kanada.
Beim Classic-Programm fahren 10 Gäste mit einem Guide und fliegen in der Bell 205. Beim Small Group Heliskiing sind höchstens 4 Gäste pro Gruppe unterwegs, im A-Star oder in der Bell 407. Kleine Gruppen schaffen meist mehr Abfahrten und Höhenmeter, und Sie können auch einen einzelnen Platz buchen.
Dann weichen Sie ins Revelstoke Mountain Resort aus: Gäste des Hillcrest Hotels erhalten in diesem Fall ein kostenloses Liftticket. Auch Catskiing auf dem Gipfel des Revelstoke Mountain ist möglich.
Ja, das Heliski-Erlebnis passt bestens zu einer individuellen Ski-Safari, die Anreise planen wir ganz nach Ihren Wünschen. Ideen für weitere Skigebiete finden Sie unter Skiferien in Kanada.
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