Knecht Reisegruppe Gütesiegel
kanada Reisen Gütesiegel
kanadareisen
Zwei Heliskifahrer auf einem Gipfel im Gebiet von Selkirk Tangiers bei Revelstoke

Selkirk Tangiers Heliskiing in Revelstoke

Mehr als 400 Runs in den Selkirk und Monashee Mountains

Revelstoke im Südosten von British Columbia ist der Ausgangspunkt von Selkirk Tangiers Heli Skiing. Das Gebiet erstreckt sich über die Selkirk und Monashee Mountains, die an die Nationalparks Revelstoke und Glacier grenzen. Seit mehr als 45 Jahren reisen Tiefschneefans hierher, über 400 Abfahrten stehen zur Auswahl.

Gegründet wurde das Unternehmen vom Schweizer Peter Schlunegger. Im Schnitt fallen pro Saison 18 Meter Pulverschnee, das Wetter ist vergleichsweise stabil, und täglich teilen sich nur ein paar Dutzend Skifahrerinnen und Skifahrer das weite Gelände.

Die Basis ist das Hillcrest Hotel oberhalb von Revelstoke. Für Ihre eigene Gruppe können Sie stattdessen das private Five Peaks Chalet buchen. Weitere Anbieter finden Sie in der Übersicht Heliskiing in Kanada.

Gelände und Schnee: Champagne Powder auf rund 1800 Metern

Das Heli-Gebiet liegt auf rund 1800 Metern und verbindet eindrückliche Gletscherhänge mit schönen Waldabfahrten; Wald und alpines Gelände halten sich ungefähr die Waage. Das vielseitige Terrain lernen Sie beim Freeriden ausgiebig kennen.

Dazu kommen die vergleichsweise stabile Wetterlage und durchschnittlich 18 Meter feinster «Champagne Powder» pro Saison. Trotz der Grösse des Gebiets sind pro Tag nur wenige Dutzend Gäste unterwegs.

Ebenfalls in den Monashee Mountains, allerdings mit Basis in Blue River, fliegt Mike Wiegele Heliskiing.

Heliskiing in den Selkirk und Monashee Mountains bei Revelstoke

Programme: Classic, Small Group und Private

Classic

Sie sind in einer Gruppe von 10 Gästen mit einem Guide unterwegs und fliegen mit einer Bell 205. Mittags wird gemeinsam in den Bergen gegessen, danach bringt Sie der Helikopter für weitere Abfahrten wieder auf einen Gipfel.

Small Group Heliskiing

Höchstens 4 Gäste pro Gruppe, geflogen wird im A-Star oder in der Bell 407. Kleine Gruppen sind meist schneller und schaffen so mehr Runs und Höhenmeter, fremde Spuren treffen Sie kaum an – gerade beim Tree-Skiing ein Genuss. Die Gruppen werden nach Stärkeklasse zusammengestellt, und Sie können auch einen einzelnen Platz buchen. Ideal für starke Skifahrerinnen und Snowboarder.

Private Package

Ein Helikopter exklusiv für 1 bis 9 Gäste mit 2 Guides. Soweit Schnee und Wetter es zulassen, richten sich die Guides bei der Wahl der Runs nach Ihren Wünschen, Ihrem Können und der Stimmung in der Gruppe. Angeboten wird es zusammen mit dem Five Peaks Chalet.

Heliski-Gruppe im Tiefschnee bei Selkirk Tangiers in Revelstoke

The Hillcrest Hotel: Basis mit Blick auf die Monashee Mountains

Hoch über Revelstoke und dem Columbia River Valley steht das Hillcrest Hotel, die Basis von Selkirk Tangiers. Jeden Morgen starten hier die Helikopter in die Berge; ins Zentrum von Revelstoke und zum Skigebiet sind es rund 10 Autominuten. Für Heliski-Gäste stehen 40 Plätze zur Verfügung, insgesamt hat das Hotel 75 Zimmer mit Bad, manche mit Balkon und Hydromassage-Badewanne.

Zur Erholung gibt es Whirlpools drinnen und draussen, Dampfbad, Sauna, Massage, ein Day Spa und ein komplett eingerichtetes Fitnessstudio. Der Tag kann mit einem Stretching-Kurs beginnen, die Skikleider holen Sie trocken aus dem Trockenraum. Abends treffen sich die Gäste zum Apéro in der Mountain Guides' Lounge, bevor im Speisesaal internationale oder kontinentale Küche serviert wird. Das Hotel passt, wenn Sie flexibel zwischen Programmen von 3 bis 7 Tagen und zwischen grossen und kleinen Gruppen wählen möchten.

Das Hillcrest Hotel oberhalb von Revelstoke von aussen

Five Peaks Chalet: privates Luxus-Chalet für bis zu 10 Gäste

Das Five Peaks Chalet ist für eine einzelne Gruppe gedacht: Fünf Master-Suiten nehmen bis zu 10 Personen auf. Ihre Kingsize-Betten lassen sich bei Bedarf in Einzelbetten umwandeln. Jede Suite hat einen eigenen Balkon mit Aussicht über das Columbia Valley bis zu den Monashee Mountains, einen Arbeitsplatz mit Ladesteckdosen sowie ein Bad mit Dusche, Bidet und Pflegeprodukten.

Abends ist der zentrale Holzkamin der Treffpunkt. Zur Wahl stehen Heimkino, Salon mit Billard und Spielen, Bibliothek, Fitnessraum, Spa mit Sauna, zwei Massageräume, Aussen-Whirlpool und Aussenkamin, Glasfaser-Internet gibt es im ganzen Haus. Ein Privatkoch kocht nach Mass und serviert dazu passende Weine, Cocktails oder Softdrinks. Die Selkirk-Basis ist rund 15 Autominuten entfernt. Ideal für Familien und Freunde, die Heliskiing gemeinsam und unter sich erleben möchten.

Five Peaks Chalet in Revelstoke von aussen

Wenn der Helikopter am Boden bleibt: Revelstoke Mountain Resort

Ein grosser Vorteil von Selkirk Tangiers ist die Nähe zum Skigebiet von Revelstoke. Kann der Helikopter wetterbedingt nicht starten, erhalten Gäste des Hillcrest Hotels ein kostenloses Liftticket für das Revelstoke Mountain Resort. Dort warten über 50 Abfahrten, einige davon sehr anspruchsvoll, hervorragende Variantenabfahrten und 1713 Höhenmeter. Alternativ geht es auf dem Gipfel des Revelstoke Mountain zum Catskiing.

Vom Five Peaks Chalet aus erreichen Sie das Skigebiet in acht Minuten zu Fuss – praktisch auch, wenn Sie einmal einen Tag ohne Heliskiing einlegen möchten.

Skifahrer im Pulverschnee bei Revelstoke, British Columbia

Leistungen und Anreise

Für einen Aufenthalt im Hillcrest Hotel sind enthalten:

  • 7 Übernachtungen im Doppelzimmer
  • Vollpension mit Lunchpaket am Mittag und alkoholfreie Getränke
  • 30'500 Höhenmeter
  • Führung durch qualifizierte Berg- und Skiführer
  • LVS, Schaufel und Rucksack
  • Mietski oder Miet-Snowboard

Nicht inbegriffen sind der Transfer ab und bis Kelowna oder Calgary, die Miete eines Lawinenrucksacks, zusätzliche Höhenmeter, alkoholische Getränke, Trinkgelder und persönliche Ausgaben. Skischuhe oder Snowboardboots bringen Sie mit. Die Transferdauer gibt der Anbieter mit rund 2,5 Stunden an. Leistungen für das Five Peaks Chalet und Preise auf Anfrage. Gut kombinieren lässt sich das Heliskiing mit unserer individuellen Ski-Safari durch Kanada.

Zimmer im Hillcrest Hotel in Revelstoke

Häufige Fragen zu Selkirk Tangiers Heliskiing

In Revelstoke im Südosten von British Columbia. Geflogen wird in den Selkirk und Monashee Mountains, die an die Nationalparks Revelstoke und Glacier grenzen. Anreisen können Sie über Kelowna oder Calgary; der Transfer ist nicht im Paket enthalten.

Im Durchschnitt fallen pro Saison 18 Meter Pulverschnee, und die Wetterlage gilt als relativ stabil. Das Gelände liegt auf rund 1800 Metern. Als beste Reisezeit für Heliskiing in Kanada gelten Januar bis April – mehr zum Klima lesen Sie unter Beste Reisezeit für Kanada.

Beim Classic-Programm fahren 10 Gäste mit einem Guide und fliegen in der Bell 205. Beim Small Group Heliskiing sind höchstens 4 Gäste pro Gruppe unterwegs, im A-Star oder in der Bell 407. Kleine Gruppen schaffen meist mehr Abfahrten und Höhenmeter, und Sie können auch einen einzelnen Platz buchen.

Dann weichen Sie ins Revelstoke Mountain Resort aus: Gäste des Hillcrest Hotels erhalten in diesem Fall ein kostenloses Liftticket. Auch Catskiing auf dem Gipfel des Revelstoke Mountain ist möglich.

Ja, das Heliski-Erlebnis passt bestens zu einer individuellen Ski-Safari, die Anreise planen wir ganz nach Ihren Wünschen. Ideen für weitere Skigebiete finden Sie unter Skiferien in Kanada.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Hochzeitsreise nach Kanada

Flitterwochen und Hochzeitsreisen nach Kanada in romantischen Locations.

Romantic View

Indian Summer Angebote

Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.

Lac Mégantic

Kreuzfahrten Alaska & Kanada

Exklusive Kreuzfahrten, bei denen Sie das Land und die Küste mit all ihren wunderschönen Facetten erleben.

box reference

Nationalparks in Kanada

Beobachten Sie Wildtiere in einer beeindruckenden Berg- und Seenkulisse.

Wet mountain valley

Reisen nach Kanada mit Kindern

Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.

Mama mit einem Kind in der Nähe des Lake Louise

Tierwelt in Kanada

Nirgends wo anders können Sie Bären, Wale oder Elche so nah erleben wie in Kanada.

Mutterbrauner Bär

Urlaub in Kanada

Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.

Lake Minnewanka, Canada

Winterferien in Kanada

Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.

box reference

Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

Planning

Kataloge

Online blättern oder bestellen

catalog cover
Online blättern

Das könnte Sie auch interessieren