Revelstoke im Südosten von British Columbia ist der Ausgangspunkt von Selkirk Tangiers Heli Skiing. Das Gebiet erstreckt sich über die Selkirk und Monashee Mountains, die an die Nationalparks Revelstoke und Glacier grenzen. Seit mehr als 45 Jahren reisen Tiefschneefans hierher, über 400 Abfahrten stehen zur Auswahl.

Gegründet wurde das Unternehmen vom Schweizer Peter Schlunegger. Im Schnitt fallen pro Saison 18 Meter Pulverschnee, das Wetter ist vergleichsweise stabil, und täglich teilen sich nur ein paar Dutzend Skifahrerinnen und Skifahrer das weite Gelände.

Die Basis ist das Hillcrest Hotel oberhalb von Revelstoke. Für Ihre eigene Gruppe können Sie stattdessen das private Five Peaks Chalet buchen. Weitere Anbieter finden Sie in der Übersicht Heliskiing in Kanada.