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Heliskiing im Pulverschnee bei Mike Wiegele in Blue River, British Columbia

Mike Wiegele Heliskiing in Blue River, British Columbia

Tiefschnee zwischen Cariboo, Monashee und Rocky Mountains

Seit 1970 bringt Mike Wiegele Heliskiing Skifahrerinnen, Skifahrer und Snowboarder von Blue River aus in die Berge von British Columbia. Rund 6000 km² umfasst das Gebiet, es reicht über Gipfel und Täler in drei Gebirgen: den Cariboo, Monashee und Rocky Mountains. Gletscherhänge und Waldabfahrten halten sich dabei ungefähr die Waage.

Die Piloten von Yellowhead Helicopters fliegen je nach Gruppengrösse entweder mit einem Eurocopter A-Star oder mit einer Bell 212. In sämtlichen Programmen sind die Höhenmeter unbegrenzt, und die Guides richten jeden Tag nach Ihrem Fahrkönnen und Ihren Wünschen aus – egal, ob Sie schon oft Heliski gefahren sind oder zum ersten Mal dabei sind.

Für die Unterkunft wählen Sie zwischen dem Blue River Resort am Lake Eleanor, der abgelegenen Albreda Lodge und den beiden Privathäusern Bavarian Estate & Cabana sowie Eleanor Lake Estate. Wie sich Mike Wiegele von den anderen Anbietern unterscheidet, zeigt unsere Übersicht Heliskiing in Kanada.

Gelände und Schnee: über 1000 Gipfel rund um Blue River

Mehr als 1000 Gipfel liegen im Gebiet von Mike Wiegele, die höchsten erreichen bis zu 3500 Meter. Von oben führen die Runs über hochalpine Gletscher, weiter unten durch bewaldete Täler. Für alle vier Unterkünfte wird das Verhältnis von Wald zu alpinem Gelände mit 50/50 angegeben.

Der Pulverschnee türmt sich hier oft auf mehr als 10 Meter. Auch die Lage der Unterkunft spielt eine Rolle: Die Albreda Lodge steht etwa 45 km nördlich von Blue River, von dort sind selbst die entlegensten Ecken des Gebiets per Helikopter rasch erreicht. Das Blue River Resort dagegen ist die Basis mitten im Dorf.

Ebenfalls in den Monashee Mountains unterwegs ist Selkirk Tangiers bei Revelstoke. Als Pionier des Heliskiings gilt CMH Heli-Skiing.

Tiefschneeabfahrt in den Bergen rund um Blue River, British Columbia

Gruppeneinteilung, Guides und Helikopter

Bereits vor der Reise beantworten Sie einen Fragebogen zu Ihrem Fahrkönnen. Anhand dieser Angaben stellen die Guides die Skigruppen zusammen. Damit in jeder Gruppe ein ähnliches Tempo herrscht, kann die Einteilung während der Woche noch wechseln.

Unterwegs sind Sie in Gruppen von 4 bis 10 Gästen. Kleinere Gruppen fliegen im Eurocopter A-Star, grössere in der Bell 212. Zertifizierte Guides führen Sie durchs Gelände, und Suchgerät, Schaufel und Sonde gehören zur Lawinen-Sicherheitsausrüstung, die im Paket enthalten ist. Wie die Ausrüstung funktioniert, zeigen Ihnen die Guides vor dem ersten Run.

Heliskiing ab dem Blue River Resort in British Columbia

Die Programme: Deluxe, Elite, Private und Semi-Private

Deluxe

Gedacht für Fortgeschrittene: Die Guides teilen die Gäste nach Fahrkönnen und Gruppendynamik ein. 10 Gäste fahren mit 2 Guides, drei Gruppen teilen sich einen Helikopter. Standard sind 7 Tage, in der Nebensaison gehen auch 3 oder 5 Tage. Buchbar im Blue River Resort und im Bavarian Estate & Cabana.

Elite

Für erfahrene, konditionsstarke Fahrerinnen und Fahrer, die anspruchsvolles Terrain sicher beherrschen und möglichst viel vom weiten Gebiet sehen möchten. Elite dauert 5 oder 7 Tage – als Super Elite 212 mit 9 Gästen und 2 Guides in der Bell-212 oder als Elite A-Star mit 4 Gästen und einem Guide.

Private und Semi-Private

Hier bestimmen Sie gemeinsam mit Ihrem Guide, wie viele Höhenmeter es werden, für 3, 5 oder 7 Tage: Private A-Star für 4 Gäste, Semi-Private A-Star für bis zu 8 Gäste, Private Bell-212 für bis zu 10 Gäste.

Heliskiing in den Cariboo, Monashee und Rocky Mountains bei Blue River

Blue River Resort: das Heli-Village am Lake Eleanor

Das Resort ist die Basis von Mike Wiegele Heliskiing. Es liegt am kleinen Lake Eleanor im Dorf Blue River, ungefähr zweieinhalb Autostunden vom Flughafen Kamloops entfernt, und nimmt bis zu 100 Gäste auf. Gewohnt wird in 22 Blockhäusern mit je zwei bis sechs Zimmern, alle mit eigenem Bad und Telefon; jedes Haus hat einen gemeinsamen Aufenthaltsraum mit Cheminée und Küche. Manche Häuser bieten zusätzlich Whirlpool, Dampfdusche oder Sonnenterrasse, bei einigen landet der Helikopter gleich vor dem Eingang. Wählbar sind Standardzimmer, private Lodge oder Luxusunterkunft.

Gegessen wird in der Haupt-Lodge, wo auch Lounge, Spa und ein preisgekrönter Weinkeller untergebracht sind. Dazu kommen Fitness und Wellness mit Sauna und Massage, ein Spielraum mit Billard, Boutique, Sportgeschäft und 11 km präparierte Loipen für Langlauf und Schneeschuhwandern. Startet der Helikopter wetterbedingt nicht, fährt eine Snowcat die Gäste an unverspurte Hänge. Weil hier alle Programme angeboten werden, ist das Resort ideal, wenn Sie die grösste Auswahl wünschen.

Aussenansicht des Blue River Resort am Lake Eleanor in Blue River

Albreda Lodge: Rückzugsort zwischen Monashee und Cariboo Mountains

Etwa 45 km nördlich von Blue River steht die Albreda Lodge, 2004 aus massiven Holzbalken errichtet, auf 750 m ü. M. Sie beherbergt höchstens 20 Gäste: in 17 Zimmern mit Bad, Telefon, WLAN und Satelliten-TV sowie in einer Privatsuite mit zwei Schlafzimmern samt Bad, eigener Küche, Balkon und einem Wohnzimmer mit Kamin. Schnelles WLAN ist kostenlos, Handyempfang gibt es dagegen keinen.

Gourmetköche kümmern sich ums Essen, Massagetherapeuten um müde Beine. Ausserdem stehen Sauna, Whirlpool, Fitnessraum, eine Kletterwand, ein Skishop und eine Boutique mit Skibekleidung bereit. Die Lodge passt zu Einzelreisenden ebenso wie zu Gruppen, die etwas abseits wohnen und dank der Lage rasch in entlegene Teile des Gebiets fliegen möchten. Angeboten werden Elite sowie Private und Semi-Private; der Transfer dauert rund 3 Stunden.

Aussenansicht der Albreda Lodge nördlich von Blue River

Bavarian Estate & Cabana: Privatsphäre mit eigenem Koch

Das Bavarian Estate und die zugehörige Cabana, beide kunstvoll aus Holz gebaut, liegen vis-à-vis der Blue River Lodge, dem Ausgangspunkt von Mike Wiegele Heliskiing; zu Fuss sind es rund 10 Minuten. Im Estate wohnen bis zu 12 Gäste in 6 Doppelzimmern mit Bad, Telefon, Satelliten-TV und WLAN. Es gibt ein Wohnzimmer mit offenem Kamin, einen Essraum im bayrischen Stil, eine eigene Küche, ein Spielzimmer und ein Spa mit Sauna, Whirlpool und Solarium.

Die Cabana fasst höchstens 6 Gäste in 3 Doppelzimmern – zwei mit Kingsize-Bett, eines mit zwei Queensize-Betten – und hat Kamin, Essraum, Küche und Dampfbad. In beiden Häusern sorgen ein Privatkoch und eigene Bedienung für Sie. Wer ganz unter sich sein möchte, bucht die Cabana exklusiv für Familie oder Freunde. Programme: Deluxe, Elite, Private und Semi-Private.

Das Bavarian Estate in Blue River von aussen

Eleanor Lake Estate: ein Haus nur für Ihre Gruppe

Das Chalet am Eleanor Lake misst über 800 m² und steht nur wenige Schritte vom Heli Village in Blue River entfernt. Es ist ausschliesslich für Sie und Ihre Begleitung reserviert und bietet Platz für maximal 8 Gäste in 4 Doppelzimmern mit Bad, eines davon als Master Suite. Zur Ausstattung gehören Bibliothek, Lounge mit Steinkamin, Esszimmer, gut eingerichtete Küche, Fitnessraum, Büro, ein Spa mit Whirlpool und Sauna und sogar ein eigener Heliport.

Ihr eigener Koch kocht nur für Ihre Gruppe und serviert im Esszimmer. Das Estate eignet sich für Familien und Freundeskreise, die Ruhe und Privatsphäre suchen, ohne auf die Annehmlichkeiten des Heli Village zu verzichten. Buchbar mit Elite sowie Private und Semi-Private.

Chalet Eleanor Lake Estate am Eleanor Lake in Blue River

Leistungen: Was im Paket enthalten ist

Im Blue River Resort und in der Albreda Lodge umfasst ein Aufenthalt:

  • Transfer ab und bis Flughafen Kamloops bei einer Buchung über 7 Tage
  • 7 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Vollpension, mittags mit Lunchpaket
  • alkoholfreie Getränke und WLAN
  • 3, 5 oder 7 Heliski-Tage mit unbegrenzten Höhenmetern
  • Führung durch zertifizierte Guides samt Lawinen-Sicherheitsausrüstung
  • Leihausrüstung: im Blue River Resort Ski und Stöcke, in der Albreda Lodge Ski oder Snowboard
  • Zugang zu Fitness-, Wellness- und Spielräumen

Nicht inbegriffen sind alkoholische Getränke, Trinkgelder und persönliche Ausgaben. Skischuhe oder Snowboardboots bringen Sie selbst mit. Für Bavarian Estate & Cabana und Eleanor Lake Estate informieren wir Sie gerne individuell über Leistungen und Preis. Preise auf Anfrage.

Speisebereich in der Albreda Lodge von Mike Wiegele Heliskiing

Häufige Fragen zu Mike Wiegele Heliskiing

Das rund 6000 km² grosse Gebiet erstreckt sich rund um Blue River in British Columbia über Teile der Cariboo, Monashee und Rocky Mountains. Vom Flughafen Kamloops fahren Sie etwa zweieinhalb Stunden bis ins Heli Village, zur Albreda Lodge dauert der Transfer rund 3 Stunden.

Ja. Die Guides stimmen das Programm auf Ihr Können ab, und ein Fragebogen vor der Anreise sorgt für eine passende Gruppeneinteilung. Sicheres Skifahren sollten Sie mitbringen, denn Heliskiing ist ein Erlebnis für begeisterte und geübte Fahrerinnen und Fahrer. Deluxe richtet sich an Fortgeschrittene, Elite an sehr erfahrene und konditionsstarke Gäste.

Alle Programme – Deluxe, Elite, Private und Semi-Private – beinhalten unbegrenzte Höhenmeter. Bei den privaten Varianten legen Sie mit Ihrem Guide fest, wie viel Sie pro Tag fahren möchten.

Da sich Unterkunft, Programm und Dauer frei kombinieren lassen, erhalten Sie von uns ein individuelles Angebot – Preise auf Anfrage. Inbegriffen sind im Blue River Resort und in der Albreda Lodge unter anderem Übernachtungen mit Vollpension, Heliskiing mit unbegrenzten Höhenmetern, Guides, Sicherheitsausrüstung und Leihski.

Heliskiing hängt vom Wetter ab. Bei Nebel, Schneefall oder Regen kann ein Tag aus Sicherheitsgründen ganz oder teilweise ausfallen. Im Blue River Resort steht für solche Fälle eine Snowcat bereit, die Sie zu unberührten Hängen bringt.

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