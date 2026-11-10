Seit 1970 bringt Mike Wiegele Heliskiing Skifahrerinnen, Skifahrer und Snowboarder von Blue River aus in die Berge von British Columbia. Rund 6000 km² umfasst das Gebiet, es reicht über Gipfel und Täler in drei Gebirgen: den Cariboo, Monashee und Rocky Mountains. Gletscherhänge und Waldabfahrten halten sich dabei ungefähr die Waage.

Die Piloten von Yellowhead Helicopters fliegen je nach Gruppengrösse entweder mit einem Eurocopter A-Star oder mit einer Bell 212. In sämtlichen Programmen sind die Höhenmeter unbegrenzt, und die Guides richten jeden Tag nach Ihrem Fahrkönnen und Ihren Wünschen aus – egal, ob Sie schon oft Heliski gefahren sind oder zum ersten Mal dabei sind.

Für die Unterkunft wählen Sie zwischen dem Blue River Resort am Lake Eleanor, der abgelegenen Albreda Lodge und den beiden Privathäusern Bavarian Estate & Cabana sowie Eleanor Lake Estate. Wie sich Mike Wiegele von den anderen Anbietern unterscheidet, zeigt unsere Übersicht Heliskiing in Kanada.