Mike Wiegele Heliskiing in Blue River, British Columbia
Tiefschnee zwischen Cariboo, Monashee und Rocky Mountains
Gelände und Schnee: über 1000 Gipfel rund um Blue River
Mehr als 1000 Gipfel liegen im Gebiet von Mike Wiegele, die höchsten erreichen bis zu 3500 Meter. Von oben führen die Runs über hochalpine Gletscher, weiter unten durch bewaldete Täler. Für alle vier Unterkünfte wird das Verhältnis von Wald zu alpinem Gelände mit 50/50 angegeben.
Der Pulverschnee türmt sich hier oft auf mehr als 10 Meter. Auch die Lage der Unterkunft spielt eine Rolle: Die Albreda Lodge steht etwa 45 km nördlich von Blue River, von dort sind selbst die entlegensten Ecken des Gebiets per Helikopter rasch erreicht. Das Blue River Resort dagegen ist die Basis mitten im Dorf.
Ebenfalls in den Monashee Mountains unterwegs ist Selkirk Tangiers bei Revelstoke. Als Pionier des Heliskiings gilt CMH Heli-Skiing.
Gruppeneinteilung, Guides und Helikopter
Bereits vor der Reise beantworten Sie einen Fragebogen zu Ihrem Fahrkönnen. Anhand dieser Angaben stellen die Guides die Skigruppen zusammen. Damit in jeder Gruppe ein ähnliches Tempo herrscht, kann die Einteilung während der Woche noch wechseln.
Unterwegs sind Sie in Gruppen von 4 bis 10 Gästen. Kleinere Gruppen fliegen im Eurocopter A-Star, grössere in der Bell 212. Zertifizierte Guides führen Sie durchs Gelände, und Suchgerät, Schaufel und Sonde gehören zur Lawinen-Sicherheitsausrüstung, die im Paket enthalten ist. Wie die Ausrüstung funktioniert, zeigen Ihnen die Guides vor dem ersten Run.
Die Programme: Deluxe, Elite, Private und Semi-Private
Deluxe
Gedacht für Fortgeschrittene: Die Guides teilen die Gäste nach Fahrkönnen und Gruppendynamik ein. 10 Gäste fahren mit 2 Guides, drei Gruppen teilen sich einen Helikopter. Standard sind 7 Tage, in der Nebensaison gehen auch 3 oder 5 Tage. Buchbar im Blue River Resort und im Bavarian Estate & Cabana.
Elite
Für erfahrene, konditionsstarke Fahrerinnen und Fahrer, die anspruchsvolles Terrain sicher beherrschen und möglichst viel vom weiten Gebiet sehen möchten. Elite dauert 5 oder 7 Tage – als Super Elite 212 mit 9 Gästen und 2 Guides in der Bell-212 oder als Elite A-Star mit 4 Gästen und einem Guide.
Private und Semi-Private
Hier bestimmen Sie gemeinsam mit Ihrem Guide, wie viele Höhenmeter es werden, für 3, 5 oder 7 Tage: Private A-Star für 4 Gäste, Semi-Private A-Star für bis zu 8 Gäste, Private Bell-212 für bis zu 10 Gäste.
Blue River Resort: das Heli-Village am Lake Eleanor
Das Resort ist die Basis von Mike Wiegele Heliskiing. Es liegt am kleinen Lake Eleanor im Dorf Blue River, ungefähr zweieinhalb Autostunden vom Flughafen Kamloops entfernt, und nimmt bis zu 100 Gäste auf. Gewohnt wird in 22 Blockhäusern mit je zwei bis sechs Zimmern, alle mit eigenem Bad und Telefon; jedes Haus hat einen gemeinsamen Aufenthaltsraum mit Cheminée und Küche. Manche Häuser bieten zusätzlich Whirlpool, Dampfdusche oder Sonnenterrasse, bei einigen landet der Helikopter gleich vor dem Eingang. Wählbar sind Standardzimmer, private Lodge oder Luxusunterkunft.
Gegessen wird in der Haupt-Lodge, wo auch Lounge, Spa und ein preisgekrönter Weinkeller untergebracht sind. Dazu kommen Fitness und Wellness mit Sauna und Massage, ein Spielraum mit Billard, Boutique, Sportgeschäft und 11 km präparierte Loipen für Langlauf und Schneeschuhwandern. Startet der Helikopter wetterbedingt nicht, fährt eine Snowcat die Gäste an unverspurte Hänge. Weil hier alle Programme angeboten werden, ist das Resort ideal, wenn Sie die grösste Auswahl wünschen.
Albreda Lodge: Rückzugsort zwischen Monashee und Cariboo Mountains
Etwa 45 km nördlich von Blue River steht die Albreda Lodge, 2004 aus massiven Holzbalken errichtet, auf 750 m ü. M. Sie beherbergt höchstens 20 Gäste: in 17 Zimmern mit Bad, Telefon, WLAN und Satelliten-TV sowie in einer Privatsuite mit zwei Schlafzimmern samt Bad, eigener Küche, Balkon und einem Wohnzimmer mit Kamin. Schnelles WLAN ist kostenlos, Handyempfang gibt es dagegen keinen.
Gourmetköche kümmern sich ums Essen, Massagetherapeuten um müde Beine. Ausserdem stehen Sauna, Whirlpool, Fitnessraum, eine Kletterwand, ein Skishop und eine Boutique mit Skibekleidung bereit. Die Lodge passt zu Einzelreisenden ebenso wie zu Gruppen, die etwas abseits wohnen und dank der Lage rasch in entlegene Teile des Gebiets fliegen möchten. Angeboten werden Elite sowie Private und Semi-Private; der Transfer dauert rund 3 Stunden.
Bavarian Estate & Cabana: Privatsphäre mit eigenem Koch
Das Bavarian Estate und die zugehörige Cabana, beide kunstvoll aus Holz gebaut, liegen vis-à-vis der Blue River Lodge, dem Ausgangspunkt von Mike Wiegele Heliskiing; zu Fuss sind es rund 10 Minuten. Im Estate wohnen bis zu 12 Gäste in 6 Doppelzimmern mit Bad, Telefon, Satelliten-TV und WLAN. Es gibt ein Wohnzimmer mit offenem Kamin, einen Essraum im bayrischen Stil, eine eigene Küche, ein Spielzimmer und ein Spa mit Sauna, Whirlpool und Solarium.
Die Cabana fasst höchstens 6 Gäste in 3 Doppelzimmern – zwei mit Kingsize-Bett, eines mit zwei Queensize-Betten – und hat Kamin, Essraum, Küche und Dampfbad. In beiden Häusern sorgen ein Privatkoch und eigene Bedienung für Sie. Wer ganz unter sich sein möchte, bucht die Cabana exklusiv für Familie oder Freunde. Programme: Deluxe, Elite, Private und Semi-Private.
Eleanor Lake Estate: ein Haus nur für Ihre Gruppe
Das Chalet am Eleanor Lake misst über 800 m² und steht nur wenige Schritte vom Heli Village in Blue River entfernt. Es ist ausschliesslich für Sie und Ihre Begleitung reserviert und bietet Platz für maximal 8 Gäste in 4 Doppelzimmern mit Bad, eines davon als Master Suite. Zur Ausstattung gehören Bibliothek, Lounge mit Steinkamin, Esszimmer, gut eingerichtete Küche, Fitnessraum, Büro, ein Spa mit Whirlpool und Sauna und sogar ein eigener Heliport.
Ihr eigener Koch kocht nur für Ihre Gruppe und serviert im Esszimmer. Das Estate eignet sich für Familien und Freundeskreise, die Ruhe und Privatsphäre suchen, ohne auf die Annehmlichkeiten des Heli Village zu verzichten. Buchbar mit Elite sowie Private und Semi-Private.
Leistungen: Was im Paket enthalten ist
Im Blue River Resort und in der Albreda Lodge umfasst ein Aufenthalt:
- Transfer ab und bis Flughafen Kamloops bei einer Buchung über 7 Tage
- 7 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Vollpension, mittags mit Lunchpaket
- alkoholfreie Getränke und WLAN
- 3, 5 oder 7 Heliski-Tage mit unbegrenzten Höhenmetern
- Führung durch zertifizierte Guides samt Lawinen-Sicherheitsausrüstung
- Leihausrüstung: im Blue River Resort Ski und Stöcke, in der Albreda Lodge Ski oder Snowboard
- Zugang zu Fitness-, Wellness- und Spielräumen
Nicht inbegriffen sind alkoholische Getränke, Trinkgelder und persönliche Ausgaben. Skischuhe oder Snowboardboots bringen Sie selbst mit. Für Bavarian Estate & Cabana und Eleanor Lake Estate informieren wir Sie gerne individuell über Leistungen und Preis. Preise auf Anfrage.
Häufige Fragen zu Mike Wiegele Heliskiing
Das rund 6000 km² grosse Gebiet erstreckt sich rund um Blue River in British Columbia über Teile der Cariboo, Monashee und Rocky Mountains. Vom Flughafen Kamloops fahren Sie etwa zweieinhalb Stunden bis ins Heli Village, zur Albreda Lodge dauert der Transfer rund 3 Stunden.
Ja. Die Guides stimmen das Programm auf Ihr Können ab, und ein Fragebogen vor der Anreise sorgt für eine passende Gruppeneinteilung. Sicheres Skifahren sollten Sie mitbringen, denn Heliskiing ist ein Erlebnis für begeisterte und geübte Fahrerinnen und Fahrer. Deluxe richtet sich an Fortgeschrittene, Elite an sehr erfahrene und konditionsstarke Gäste.
Alle Programme – Deluxe, Elite, Private und Semi-Private – beinhalten unbegrenzte Höhenmeter. Bei den privaten Varianten legen Sie mit Ihrem Guide fest, wie viel Sie pro Tag fahren möchten.
Da sich Unterkunft, Programm und Dauer frei kombinieren lassen, erhalten Sie von uns ein individuelles Angebot – Preise auf Anfrage. Inbegriffen sind im Blue River Resort und in der Albreda Lodge unter anderem Übernachtungen mit Vollpension, Heliskiing mit unbegrenzten Höhenmetern, Guides, Sicherheitsausrüstung und Leihski.
Heliskiing hängt vom Wetter ab. Bei Nebel, Schneefall oder Regen kann ein Tag aus Sicherheitsgründen ganz oder teilweise ausfallen. Im Blue River Resort steht für solche Fälle eine Snowcat bereit, die Sie zu unberührten Hängen bringt.
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