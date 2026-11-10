Ski-Safari Kanada: Rundreise durch die bekanntesten Skigebiete
19 Tage, 18 Nächte: Pisten, Pulverschnee und Heliskiing
Tag 1 und 2: Ankunft in Vancouver
Nach der Landung in Vancouver und den Einreiseformalitäten übernehmen Sie am Flughafen Ihren Mietwagen und fahren ins Hotel, zum Beispiel ins Sheraton Wall Centre in Downtown. Den zweiten Tag gestalten Sie frei; auf Wunsch helfen wir Ihnen gerne bei der Planung.
Die Hafenstadt liegt spektakulär zwischen Pazifik und Bergen und verbindet Grossstadtflair mit Natur. Lohnende Ziele sind die Capilano Suspension Bridge, Granville Island und der Stanley Park. Dazu kommen gute Restaurants, moderne Architektur und eine vielfältige Kultur.
Tag 3 bis 6: Skitage in Whistler Blackcomb
Rund 2 Stunden und 135 km sind es von Vancouver nach Whistler, wo Sie vier Nächte bleiben, etwa im Westin Resort & Spa. Für die drei Skitage ist der Skipass inbegriffen.
Das ehemalige Olympia-Skigebiet umfasst Whistler Mountain und Blackcomb Mountain, die per Gondelbahn verbunden sind. Auf über 3300 Hektaren finden Sie Abfahrten jeder Schwierigkeit, auf und neben der Piste. Abends locken mehr Restaurants, Bars, Läden und erstklassige Hotels als in jedem anderen Skigebiet Kanadas.
Tag 7 bis 9: Sun Peaks, das Dorf mitten im Skigebiet
Die Fahrt nach Sun Peaks dauert etwa 4 Std. 40 Min. für 357 km. Drei Nächte wohnen Sie hier, zum Beispiel im Sun Peaks Grand Hotel; für die zwei Skitage ist der Skipass dabei.
Das Resort auf rund 1255 m ü. M. verteilt sich über drei Berge und zählt zu den grössten des Landes. Trockener Schnee, kaum Wartezeiten an den Liften und viel Platz auf den Pisten machen die Tage hier entspannt. Viele Hotels, Restaurants und Cafés im Village erreichen Sie direkt mit Ski oder Snowboard.
Tag 10: Weiterfahrt nach Golden
Nach rund 4 Std. 40 Min. und 414 km erreichen Sie Golden, Ihre Basis für die nächsten vier Nächte. Rund um den Ort liegen sechs Nationalparks und die Gipfel der Rocky Mountains. Gleich in der Nähe befindet sich das Kicking Horse Mountain Resort, bekannt für steile Abfahrten und feinen Pulverschnee.
Am Abend stehen Ihnen verschiedene Restaurants offen, vom saftigen Burger bis zum eleganten Dinner, und in der örtlichen Brauerei gibt es frisches Bier vom Fass.
Tag 11 bis 13: Heliskiing mit CMH Purcell
Drei Tage lang bringt Sie der Helikopter ins Gelände. Die Basis von Canadian Mountain Holidays liegt etwas ausserhalb von Golden. So sieht ein typischer Tag aus:
- 7.15 bis 7.30 Uhr: Ankunft in der Tageslodge, Kennenlernen der Guides, leichtes Frühstück, dazu Kaffee oder Tee
- 7.45 Uhr: Ausrüstung fassen und Sicherheitstraining
- 9.30 Uhr: erster Flug mit Ihrer Gruppe, danach Abfahrten im Pulverschnee
- Mittag: bei passendem Wetter Lunch im Gelände, angeliefert per Helikopter
- 15.00 bis 16.00 Uhr: Rückkehr zur Basis, Après-Ski-Snacks und Getränke
Unterwegs sind Sie mit höchstens 8 Gästen und 2 Guides, geflogen wird mit einem Bell 212. Mehr über den Anbieter lesen Sie auf der Seite CMH Heli-Skiing.
Tag 14 bis 19: Banff mit Lake Louise, Sunshine Village und Mount Norquay
Von Golden sind es rund 1 Std. 30 Min. und 138 km nach Banff, wo Sie fünf Nächte verbringen. Das Städtchen am Bow River liegt im Banff National Park; entlang der Banff Avenue finden Sie Boutiquen, Restaurants und Hotels im Schlossstil. Einen eigenen Skiberg hat Banff nicht, dafür drei bekannte Skigebiete in kurzer Distanz.
Der Skipass für die vier Skitage gilt in allen drei Gebieten. Am 19. Tag fahren Sie in etwa 1 Std. 30 Min. und 136 km zum Flughafen Calgary (YYC), geben den Mietwagen ab und fliegen zurück in die Schweiz.
Leistungen und Hinweise
Den Mietwagen übernehmen Sie am Flughafen Vancouver und geben ihn in Calgary zurück. Die Skipässe für Whistler Blackcomb, Sun Peaks sowie die drei Gebiete rund um Banff sind eingeschlossen. Die genannten Hotels sind Beispiele, Sie wählen Ihre Unterkünfte nach Wunsch.
Beim Heliskiing mit CMH inbegriffen
- mindestens 3000 Höhenmeter pro Tag, nach oben ohne Limit
- Begleitung durch staatlich geprüfte Berg- und Skiführer
- LVS-Gerät, Schaufel und Rucksack sowie Miete von Ski oder Snowboard
- Aufenthaltsraum vor und nach dem Fliegen, Snacks am Morgen und zum Après-Ski, Mittagessen samt Getränken
Nicht enthalten sind Transfer und Übernachtung, die Miete eines Lawinenrucksacks (nur mit Reservation), Frühstück und Abendessen, alkoholische Getränke sowie Trinkgelder. Ski- oder Snowboardschuhe bringen Sie selbst mit.
Ihre Ski-Safari nach Mass
Kanada bietet unzählige Möglichkeiten für Ski, Snowboard und Heliskiing, und nicht jedes Resort passt zu jedem Fahrstil. Deshalb verstehen wir diese Route als Ausgangspunkt: Wir verlängern oder kürzen Etappen, tauschen Skigebiete aus und verraten Ihnen gerne unsere Geheimtipps.
Welche weiteren Resorts sich für eine Kombination eignen, sehen Sie in unserer Übersicht Skiferien in Kanada. Wer mehr Zeit im Tiefschnee verbringen möchte, findet weitere Anbieter und Lodges unter Heliskiing in Kanada. Kontaktieren Sie uns, wir stellen Ihre Reise zusammen.
Häufige Fragen zur Ski-Safari in Kanada
Der Reisevorschlag umfasst 19 Tage und 18 Nächte, von der Ankunft in Vancouver bis zum Rückflug ab Calgary. Da es sich um eine individuelle Reise handelt, passen wir Dauer und Etappen gerne an.
Sie fahren in Whistler Blackcomb, Sun Peaks sowie rund um Banff in Lake Louise, Mount Norquay und Sunshine Village; die Skipässe dafür sind inbegriffen. Dazu kommen drei Tage Heliskiing mit CMH Purcell bei Golden.
Eine Gruppe besteht aus höchstens 8 Gästen und 2 Guides, geflogen wird mit einem Bell 212. Pro Tag sind mindestens 3000 Höhenmeter vorgesehen, nach oben gibt es keine Grenze.
Die längsten Etappen führen von Whistler nach Sun Peaks (357 km) und von Sun Peaks nach Golden (414 km), je rund 4 Std. 40 Min. Die übrigen Strecken dauern zwischen 1 Std. 30 Min. und 2 Stunden. Weitere Ideen für Touren auf eigene Faust finden Sie bei unseren Mietwagenrundreisen in Kanada.
Da wir die Reise individuell nach Ihren Wünschen zu Unterkünften, Dauer und Skigebieten zusammenstellen, erhalten Sie den Preis auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
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