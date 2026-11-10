Warum sich für ein einziges Skigebiet entscheiden, wenn Sie mehrere der bekanntesten Resorts Kanadas auf einer Reise verbinden können? Auf dieser Ski-Safari wechseln Sie zwischen präparierten Pisten und unverspurtem Tiefschnee, zwischen Action am Berg und ruhigen Abenden in charmanten Skiorten.

Mit dem Mietwagen fahren Sie in 19 Tagen und 18 Nächten von Vancouver nach Whistler, Sun Peaks und Golden, wo drei Tage Heliskiing mit CMH Purcell anstehen. Danach geht es weiter nach Banff mit Lake Louise, Sunshine Village und Mount Norquay, bevor Sie das Auto in Calgary zurückgeben.

Der Ablauf ist ein Vorschlag, der Sie inspirieren soll: Etappen, Unterkünfte und Anzahl Skitage stimmen wir gerne auf Ihre Wünsche ab. Preise auf Anfrage.