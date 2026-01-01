Knecht Reisegruppe Gütesiegel
australien Reisen Gütesiegel
australienreisen
Kewarra & Palm Cove, Australia

Kewarra Beach Reisen vom Spezialisten

Hotels und Resorts

Eine Viertelstunde nördlich von Cairns liegt der kleine Küstenort Kewarra Beach mit dem gleichnamigen Strand, der vorwiegend von Einheimischen besucht wird. Kewarra Beach ist für die Region Nord-Queensland überraschend privat und idyllisch. Auf weitaus mehr Betrieb trifft man in Palm Cove, weitere zehn Fahrminuten nördlich. Hier reiht sich ein schickes Resort an das nächste Apartmenthotel, Shops und Galerien.

Aber die Atmosphäre ist dennoch entspannt und das Tempo gemächlich. Eine tolle Restaurant-Auswahl gestaltet den Aufenthalt in Palm Cove zusätzlich angenehm: von fangfrischem Seafood zu tropischen Salaten, thailändischen Curries, Holzofenpizza, perfekt gegrillten Steaks oder feinstem japanischem Sashimi übertreffen sich Köche gegenseitig.

Palm Cove ist ein wundervoller Ort, um ein paar entspannende Strandtage zu geniessen und dennoch die mittelgrosse Stadt Cairns in der Nähe zu wissen. Wir beraten Sie gern.

Peppers Beach Club & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 158.– / pro Person
Palm Cove
Das Peppers Beach Club and Spa liegt in Palm Cove, rund 30 Fahrminuten nördlich von Cairns und nur wenige Gehminuten...
The Reef House Boutique Hotel & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 268.– / pro Person
Palm Cove
In Palm Cove, 25 Minuten nördlich von Cairns, liegt das Boutique Resort direkt am Strand.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Badeferien in Australien

Exklusive Resorts zum Entspannen an den schönsten Stränden Australiens

Great Barrier Reef

Schnorcheln und tauchen Sie am grössten Korallenriff der Welt

Honeymoon Australien

Romantische Flitterwochen in Down Under

Australien Reisen mit Kindern

Familienfreundliche Hotels mit zahlreichen Angeboten für Kinder

Wassersport in Australien

Die unvergleichliche Unterwasserwelt Australiens erleben

Reiseinformationen

Tipps und alle wichtigen Informationen für Ihre perfekten Ferien in Australien

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Australien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren