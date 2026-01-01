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Mission Beach, Australia

Mission Beach Reisen vom Spezialisten

Gateway zu Inselwelten

Mission Beach ist ein Ort, den man leicht übersieht: Vom Highway 1, der Brisbane und Cairns verbindet, liegt das kleine Dorf 25 Kilometer entfernt. Wer aber den Umweg macht, wird belohnt: Mission Beach ist nicht nur ein sympathischer Ort, er eignet sich ideal als Etappenhalt, um die Region auf einer Mietwagenrundreise zu erkunden. Und hier gleich noch ein Geheimtipp: hier finden Sie fünfzehn Kilometer perfekte Sandstrände mit Palmen als Kulisse und dem Great Barrier Reef als Hauptdarsteller.

Schnorcheln, Tauchen, Seakayaking und Bootsausflüge zu der Küste vorgelagerten Inseln werden lokal angeboten. Wer Glück hat, sieht einen seltenen Bewohner des Tropenwaldes: Mission Beach ist der Lebensraum des gefährdeten Südkasuars, einer bis zu zwei Meter grossen Vogelart. Wir beraten Sie gerne über dieses Fleckchen Erde.

The Elandra ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 129.– / pro Person
Mission Beach
Das Elandra Mission Beach wurde 2008 unter der kreativen Leitung der legendären Grace Jones der Welt vorgestellt und...
Castaways Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 91.– / pro Person
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Das Castaways Mission Beach liegt direkt am schönen tropischen 14 Kilometer langen Sandstrand vom Great Barrier Reef...

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