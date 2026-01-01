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Port Douglas, Australia

Port Douglas Reisen vom Spezialisten

Hotels und Resorts am Traumstrand

Einst war Port Douglas ein kleiner Fischerort und entging der Aufmerksamkeit von Reisenden. Heute ist die 70 Kilometer nördlich von Cairns gelegene Kleinstadt ein äusserst beliebtes Ferienziel. Im Zentrum finden Gäste eine breite Palette an Restaurants, Cafés und Shops. Eine grosse Auswahl stillvoller Resort-Hotels, die teilweise unmittelbar an den grandiosen Four Mile Beach angrenzen, Familienhotels und Apartments gestalten den Aufenthalt besonders angenehm.

Wer am weltgrössten Riff Schnorcheln oder Tauchen möchte, ist mit einem Aufenthalt in Port Douglas sehr gut bedient: vom Yachthafen in Port Douglas laufen täglich Ausflugsboote zum äusseren Great Barrier Reef aus. Und für Golf-Enthusiasten stehen diverse 18-Loch-Plätze zur Auswahl. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Thala Beach Nature ReserveHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 174.– / pro Person
Port Douglas
Das Thala Beach Nature Reserve ist ein luxuriöses Öko- und Wildnis-Reservat mit 58 Hektar einheimischen Waldes, das...
Villa San MicheleHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 103.– / pro Person
Port Douglas
Dieses komfortable Resort liegt im Herzen von Port Douglas, an der lebhaften Macrossan Street und nur wenige...
Meridian Port DouglasHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 84.– / pro Person
Port Douglas
Die Unterkunft liegt inmitten von Port Douglas, in Gehdistanz zur Macrossan Street mit zahlreichen Restaurants und...
Peninsula Boutique HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 150.– / pro Person
Port Douglas
Port Douglas Peninsula Boutique Hotel, wo tropischer Luxus auf Sie wartet. Das Hotel bietet ein Adults Only...

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Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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